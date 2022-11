En el marco de un operativo nacional, de la Red Federal en Alerta, que se materializó en 15 provincias del país, efectivos de la División Ciberdelitos de Catamarca bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción Penal que investiga el cibercrimen en la provincia, allanaron la vivienda de un hombre de 51 años en la localidad de Sumalao y secuestraron material relacionado a la explotación sexual infantil. Según pudo confirmar Catamarca/12, el sujeto estaría relacionado a una red de pedofilia de alcance internacional.

Los allanamientos fueron coordinados por los organizadores del operativo para hacerse todos juntos a las 6 de la mañana. Se realizaron 78 en todo el país y con resultados positivos. En diálogo con Catamarca/12, el comisario responsable de la División de Ciberdelitos, Víctor Mena explicó que se trata de una investigación Federal que demoró un par de meses y que continuará.

“Fue a partir de la detección de eventuales usuarios de plataformas Peer to Peer (P2P), que distribuían material de explotación sexual infantil (MASI) en territorio Argentino, y gracias al trabajo coordinado de las distintas fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y jurisdicciones se ejecutó la operación de nivel nacional con cooperación internacional, donde participaron las fuerzas de seguridad federales, provinciales y Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio público fiscal de las 15 provincias involucradas”, comentó el funcionario.

A nivel federal la investigación se inició por del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal CABA, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, mediante el cual se obtuvo acceso al sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)”, plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

De esta manera, en Catamarca se allanó un inmueble ubicado en el Barrio Las Vertientes II de Sumalao, donde secuestraron tres notebooks, una PC, una tablet, cuatro teléfonos celulares, ciento diez DVD, nueve dispositivos de almacenamiento y arrestaron a un hombre de 51 años, de apellido Aonzo quien sería el autor delito de explotación sexual infantil.

Hasta el momento se desconoce si las imágenes pertenecían a niños, niñas o adolescentes de Catamarca y el contenido de los DVD secuestrados. “La investigación continúa” explicó Mena.

“Se trata de una red internacional de pedofilia”, concluyó.

Antecedentes

En el año 2012 en el departamento Andalgalá desbarataron una red dedicada a la producción de pornografía infantil de la que participaban docentes. Se trató una investigación que fue el corolario de una rigurosa investigación que se inició alrededor de 2009 en España. La Interpol había detectado que desde un correo de hotmail se enviaba una cantidad importante de correos con imágenes y videos con pornografía infantil desde Argentina y se informó a la Policía Federal.

La pesquisa determinó después que la dirección de IP de donde se enviaban esos correos pertenecía a la localidad de Andalgalá, Catamarca.