Desde que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo, en el acto de la UOM del pasado 4 de noviembre, que va a hacer "lo que tenga que hacer" para que "el pueblo recupere la alegría", cada vez más funcionaries y figuras del Frente de Todos muestran su apoyo a una potencial candidatura de la exmandataria para las elecciones 2023. Se especula con que en el acto por el Día de la Militancia, que este jueves encabezará CFK desde el Estadio Único de La Plata, podría haber definiciones en ese sentido.

Este miércoles, el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, pidió concretar una mesa de coordinación entre todos los referentes del Frente de Todos de cara a los comicios del año próximo y consideró, en apoyo a una eventual postulación de CFK, que es "el mejor cuadro político que tiene la Argentina".



"El 2 de julio de 2021 me preguntaron si Cristina podía ser candidata y dije 'mil veces candidata a lo que quiera', que es lo que sigo pensando como buen kirchnerista. Es el mejor cuadro político que tiene la Argentina, es la única estadista que tiene la Argentina", dijo en declaraciones radiales.



No obstante, opinó que "sería un error definir candidaturas en este momento, lo que hay que hacer ahora es fortalecer la centralidad de Cristina, para que, cuando ella lo considere conveniente, más tarde que temprano, más cercano al cierre de listas, se tome una decisión analizando también los movimientos de la oposición".

A horas del acto por el Día de la Militancia que la vicepresidenta encabezará en el "Diego Armando Maradona", Bianco aseguró tener "muchas ganas de volver a escucharla, sobre todo con semejante marco, en ese estadio" y en lo que será, anticipó, un acto multitudinario. "En épocas tan convulsionadas siempre es bueno escuchar el análisis, la caracterización, y definiciones políticas de la vicepresidenta y conductora del movimiento nacional justicialista", añadió.

"El entusiasmo que genera Cristina"

Bianco no fue el único en mostrar simpatía por una eventual candidatura de CFK. El martes, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, se refirió al acto por el Día de la Militancia y puso de relieve "el entusiasmo que genera la figura" de la vicepresidenta.

"Yo soy un militante del peronismo de Lomas de Zamora que conduce Martín Insaurralde y estamos recorriendo las unidades básicas, conversando con compañeros y compañeras y vemos, como nunca, el entusiasmo que genera la figura de Cristina", subrayó.

Otermín dijo que "es algo importante" a destacar "la valentía que demuestra Cristina", ya que "hace poco la quisieron matar, le quisieron volar la cabeza delante de la gente que la quiere" y "ahora ella se va a parar en un estadio a hablarle a más de 60.000 personas".



"Estoy segura de que Cristina va a ser candidata"

Este miércoles, la senadora nacional del Frente de Todos Juliana Di Tullio fue incluso más allá y dijo que está segura que Cristina Kirchner será candidata en 2023.

Consultada sobre las críticas que en la última semana dirigió al presidente Alberto Fernández, a quien le reprochó la falta de convocatoria a una mesa política que brinde un marco institucional de debate de cara a las elecciones 2023, respondió: “A veces compañeros me dicen que le pego (a Alberto Fernández). Todo lo contrario. Lo único que dije es que me gustaría saber, más allá de que estoy segura de que Cristina va a ser candidata y lo espero, por qué (él) quiere ser candidato”, planteó.

“Porque es el único que se ha expresado en ese sentido. Yo no soy censora de ningún candidato. Es legítimo que lo exprese. No se me ocurre decir que no puede ser candidato. Lo único que quiero saber es para qué quiere serlo”, agregó sobre la postulación de Fernández, confirmada por él mismo en una entrevista que le hicieron días atrás.

"Construir las condiciones para que después ella pueda decidir"

Semanas atrás, el dirigente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, también se refirió a una posible candidatura de la expresidenta en las elecciones de 2023. "Como militante político, mi tarea es construir las condiciones para que después ella pueda decidir. Yo voy a trabajar para eso porque la gente lo pide", expresó, en diálogo con la AM750.

"Tenemos que sumar a todos los sectores y a todas las partes que hoy no están para ser lo más abarcativo posible, como lo planteó la propia Cristina en 2019 cuando presentó Sinceramente. Ella habló de un contrato social para una ciudadanía responsable, ese es el camino", dijo el funcionario.

Y agregó: "A donde voy, la pregunta es una sola: ¿Qué va a hacer Cristina? No nace de ningún laboratorio ni de la cabeza de nadie, es un sentimiento que anida en el corazón de nuestro pueblo y va más allá de toda racionalidad".