Luego de ser designado junto a otros tres representantes de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura, y ante la posible judicialización de su nombramiento por parte de la oposición, el senador Martín Doñate aseguró que la Corte Suprema de Justicia deberá tomar juramento a todos los representantes votados en los diferentes estamentos con representación en el organismo que selecciona y evalúa a los jueces. También advirtió sobre las irregularidades que rodearon al fallo previo del máximo tribunal que revocó su primera designación. En diálogo con Página/12, afirmó que se trató de un fallo "ridículo" y destacó: "No se puede seguir profundizando el nivel de interferencia de un poder del Estado sobre otro".



Este miécoles, el Senado aprobó por unanimidad las designaciones de los representantes que formarán parte del Consejo de la Magistratura a partir de la próxima semana. A pesar del intento del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) de impedir el quórum necesario para el tratamiento, el oficialismo consiguió nombrar a tres de los cuatro legisladores de la Cámara alta que integrarán el organismo.

"No hay duda de que comienza el próximo 19 de noviembre un nuevo período del Consejo de la Magistratura con una nueva conformación", confirmó Doñate a este diario. Junto a él, asumirán también María Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por la primera minoría; y el radical Eduardo Vischi, en representación de la segunda.

El senador afirmó que, a pesar del anuncio de JxC, que continuará intentando imponer a Luis Juez por la vía judicial, la Corte Suprema "no debería obstaculizar la jura de estos integrantes". Además, dijo que puede repetirse la situación de su anterior designación: "Mientras la cuestión estuvo judicializada y el senador Juez con (Humberto) Schiavoni perdían en primera instancia y en la apelación, con fallos absolutamente ajustados a derecho, yo ejercí la vocalía. Incluso la Corte en su fallo dio por válida toda mi actuación", explicó.

El fallo al que se refiere el senador es el mismo que ordenó desplazarlo y poner en su lugar a Juez, ya que los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda entendieron que la división del interbloque del FdT en dos bancadas separadas carecía de validez. Desde JxC denuncian que el oficialismo se niega a acatar la decisión de la Justicia. "El fallo era inaplicable, no es que no se acata", señaló Doñate. "No era acatable desde el punto de vista práctico, porque faltaban días para que terminara el período de esta última conformación del Consejo. Ni siquiera había tiempo material para que el fallo sea aplicable. Es ridículo hasta desde ese punto de vista".

Doñate explicó que el Senado avanzó en la designación de los nuevos consejeros de la Magistratura tomando como parámetro los artículos 1 y 66 de la Constitución Nacional, que establecen la división de poderes y el rango constitucional del reglamento que rige el funcionamiento del Senado, respectivamente. Además tomó también como base un fallo del propio máximo tribunal que, en 2020, determinó que "no puede la Corte ser intérprete del reglamento" de la Cámara alta y que su aplicación "es potestad exclusiva del propio cuerpo a través de la decisión de los senadores". En este sentido, Doñate afirmó que el reciente fallo de la Corte es "un panfleto político partidario, que no tiene siquiera rigurosidad jurídica, y se contrapone a sus propios antecedentes de 150 años en la misma línea". Y aseguró que es de "nulidad absoluta", puesto que está firmado por Rosatti, quien también ejerce la presidencia del Consejo de la Magistratura y es parte interesada en la causa.

El próximo martes, la Corte deberá tomar juramento a los representantes de jueces, abogados, académicos y del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Doñate sostuvo que el máximo tribunal "no tendría ningún motivo para no acatar lo decidido por el Senado de la Nación". Sin embargo, no descarta medidas futuras por parte de la máxima instancia del Poder Judicial. "Veremos qué hace el doble presidente de la Corte y del Consejo -advirtió-. Estamos en una situación de crisis institucional que no me permitiría avisorar con claridad cuál va a ser la reacción en las próximas horas".

Informe: Diego Castro Romero.