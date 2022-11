"Fue unas de las marchas de salud más grande en mucho tiempo, con 2.000 trabajadores del sistema de salud público en la calle", dijo ayer el presidente de Siprus, el sindicato de los profesionales de la salud, tras la movida que arrancó sobre el mediodía en las puertas de la Municipalidad y terminó frente a la sede de Gobernación, en plaza San Martín, en reclamo de aumento salarial, pero sobre todo de condiciones de trabajo, pase a planta a de personal en negro, derechos laborales plenos para los residentes y una ley nacional de financiamiento de salud. La protesta y paro fue parte de una jornada nacional organizada desde la federación Fesprosa y articuló coordinadoras, sindicatos, autoconvocados, en las principales ciudades del país. "Una verdadera marea blanca", la catalogó Ainsuain.

El conflicto en la salud pública acumula presión y situaciones que exigen soluciones. Los referentes de Siprus, de residentes y concurrentes, ATE Rosario y Trabajadores Autoncovocados de la Salud de la Municipalidad aseguran que "el sistema no da más porque descansa en una estructura precarizada, sin personal ni financiamiento suficiente". Por eso marcharon ayer en el marco de la jornada nacional, al igual que en Venado Tuerto, Reconquista, Vera, Santa Fe, entre otros puntos de la provincia. También sumó su convocatoria el sindicato médico AMRA.

La marcha apuesta a visibilizar y revertir una suma de situaciones. "En 15 días en Santa Fe se reabre la paritaria. Ahí vamos a discutir un porcentaje más o menos (para no perder poder adquisitivo). El problema es más de fondo; el modelo prestacional no va más porque se sustenta en el pluriempleo, en la precarización laboral, en la falta de personal", sostuvo Ainsuain.

El pliego de reclamos incluye reapertura de paritarias en todas las provincias y municipios para recuperar poder adquisitivo y pases a planta permanente de trabajadores de la salud.

Un capítulo especial es el de los residentes. Demandan derechos plenos, ya que no tienen aguinaldo ni antigüedad según el caso. "Se están movilizando para reclamar, y cuando ellos se mueven el sistema de salud tiembla porque buena parte lo sostienen ellos", afirma el dirigente de Siprus, quien recalca que hoy está quedando el 50% de los cupos libres para residencia en especialidades, por ejemplo pediatría, medicina general, tocoginecología y clínica general.

La lista de síntomas que le detectan al sistema es larga. Las guardias –explicaban ayer en la marcha– por más que se ofrecen "no se las quiere tomar por las condiciones de trabajo, por la demanda de atención que es insosportable, falta de personal necesario y porque se trabaja como monotributista". Según el dirigente de Siprus, tras la pandemia "hoy hay récord de licencias sin goce de haberes en los sistemas de salud".

Si bien la problemática tiene particularidades en cada provincia o municipalidad, el reclamo se viene articulando a nivel nacional, con algunas conquistas parciales.

En Rosario, en los primeros días de noviembre, el secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, y el Sindicato de Trabajadores Municipales (que es el gremio paritario) acordaron un incremento de 120% del valor de la hora de guardia médica, pasando de 977 a 2400 pesos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el miércoles pasado los residentes lograron un incremento superior al ciento por ciento de lo que venían cobrando tras nueve semanas de conflicto y 21 días de paro.

En Córdoba, donde la marcha se realizó el miércoles, la Coordinadora de Trabajadores de la Salud presentó un petitorio con demandas muy similares y advirtió que si no aparecen soluciones lo que sigue es un paro por tiempo indeterminado. "No aparece una salida para el conflicto de la salud", puso ayer en título principal el diario La Voz del Interior. El gobierno cordobés accedió a blanquear el bono covid, que se había otorgado en la pandemia pero como cifra no remunerativa.

La pelea de fondo que se propone Fesprosa es que el Congreso de la Nación apruebe una ley similar a la que en 2006 se sacó para garantizar un piso de inversión pública en Educación. El objetivo de fondo es una normativa que garantice un incremento progresivo hasta llegar a un piso garantizado de porcentaje del PBI para salud pública. "Muy pocos saben que el sector salud representa el 10% del PBI argentino", recuerda Ainsuain.

Tras la jornada de ayer. Los organizadoras de la jornada nacional de ayer evaluarán los pasos a seguir. La fecha del 23 de noviembre está em agenda aunque no se definió aún si será jornada de paro, movilización o ambas.