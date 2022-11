El delantero de Portugal, Cristiano Ronaldo, afirmó que si su selección gana el Mundial Qatar 2022, se retira de la actividad a sus 37 años y sin posibilidades de seguir en el Manchester United, al tiempo que elogió al capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, y dijo que “no soy amigo, pero es como un compañero de equipo”.



"Si gano el Mundial, me retiro definitivamente", aseguró el futbolista con una sonrisa, y precisó que esa postura tendría más fuerza si consigue quedarse con el trofeo frente a la selección argentina, con Messi como rival.

En ese sentido, la estrella lusa confesó en una nota al periodista británico Piers Morgan que en caso de no lograr ese objetivo le gustaría "seguir jugando por dos años más, hasta los 40, posiblemente, pero no sé, no conozco el futuro".

"Probablemente sea mi última Copa del Mundo, por supuesto, mi quinta Copa del Mundo. No sé qué va a pasar después del Mundial, pero como dije antes, y lo diré nuevamente, los aficionados siempre estarán en mi corazón y espero que estén a mi lado, incluso si regreso, o si no regreso", destacó.

Además, Ronaldo consideró que “mi motivación no es la misma que hace unos meses. No digo que necesite un nuevo desafío, ya veremos. Mi enfoque está en el Mundial. Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años".

Al ser consultado sobre su relación con Messi, el portugués reconoció que “es un jugador increíble. Mágico. Top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Tengo una gran relación con él, no soy amigo, pero es como un compañero de equipo. Es un tipo al que respeto mucho por la forma en que siempre habla de mí”.

