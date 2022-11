Fernando Signorini, contra el Mundial: "Hubiera sido fantástico que la Selección dijera 'en estas condiciones no jugamos'"

"Nadie se atreve a decir nada, han transformado a los jugadores de fútbol en dóciles ovejas de un rebaño que el poder maneja a su antojo, eso me tiene sinceramente asombrado y con una falta de interés, que no me asombra porque me conozco, pero me da mucha bronca", manifestó el reconocido expreparador físico de Diego Maradona, Fernando Signorini, sobre las condiciones en que llegan los seleccionados al Mundial de Qatar.



Además, a casi cuatro días del comienzo oficial del torneo, el "Profe" criticó la organización del evento por las 6500 víctimas fatales (según una investigación del diario británico The Guardian) que dejó la construcción acelerada de los estadios y la cantidad de lesionados que hay en todos los planteles debido al apretado calendario deportivo.

"Esto es un mamarracho y un disparate, para hacer este tipo de cosas se necesitan tipos tan insensibles como los que están en la cabeza de la FIFA", apuntó en AM750.