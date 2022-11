El partido empezó de la peor manera para Croacia. Al minuto de juego, Tajon Buchanan desde la derecha metió un centro al medio del área y Alphonso Davies ingresando de cabeza por el medio, abrió el marcador para Canadá en el primer gol canadiense en una Copa del Mundo. Pero la fortaleza mental de los croatas dio vuelta el resultado que acabó en una goleada. Con dos tantos de Andrej Kramaric, uno en cada etapa, y uno de Marko Livraja y otro de Lovro Majer en tiempo de descuento, Croacia ganó por 4 a 1 y se perfiló de buena manera para clasificarse a los octavos de final del Mundial de Qatar.

Croacia suma ahora cuatro puntos y le alcanzará con empatar el jueves 1º con Bélgica para pasar de fase. Pero debe tener mucho cuidado. Si perdiera ante los belgas y en paralelo, Marruecos empatara con Canadá, los vigentes subcampeones del mundo se quedarían fuera de la Copa del Mundo. Con la goleada, los canadienses por su parte, salieron de la competencia y jugarán ante los marroquíes solo para cumplir con el programa.

No obstante y a pesar de la desventaja, el saldo no fue definitivamente negativo para Canadá que mostró movilidad y buen juego, pero no pudo ante el orden y la inteligencia de Croacia que hizo valer la mayor jerarquía de sus individualidades. Lideradas por Luka Modric, todas ellas parecen determinadas a repetir su gran campaña en Rusia 2018.

En la segunda etapa y con el 2 a 1 a favor con los goles de Kramaric y Livaja, Croacia se soltó y manejó los hilos del partido pese a los esfuerzos canadienses por llegar al empate. Pero no hubo caso: otro gol de Kramaric, con otra buena definición al lado del palo derecho, y uno de Majer de contraataque, sellaron el marcador.

"Hemos jugado contra una Canadá extraordinaria, llena de energía. Marcaron un gol en los primeros minutos que les dio más energía y poder, pero logramos estabilizarnos", dijo Zlatko Dalic, el técnico de Croacia en la rueda de prensa posterior al partido. "Hemos dado un pequeño paso aquí, pero estamos lejos de nuestro objetivo final. Esto es un Mundial, no hay partidos fáciles. Será un partido difícil, Bélgica necesita una victoria, pero nosotros también" indicó Dalic quien pese a la amplitud de la goleada, no quedó totalmente conforme con el rendimiento de los croatas.