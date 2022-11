A una semana del comienzo del Mundial de Qatar 2022, este lunes 28 de noviembre la competencia continuará con dos partidos del Grupo G y dos del Grupo H: se enfrentan Camerún y Serbia, y Corea del Sur y Ghana, por el primer conjunto, y Brasil y Suiza, Portugal y Uruguay, por el segundo.

Los encuentros serán televisados por la TV Pública, TyC Sports, DeporTV y DirecTV Sports. Además, se podrán observar de forma online, a través de diferentes plataformas digitales.

Camerún y Serbia (Grupo G)

La jornada comenzará a las 7 de la mañana –hora argentina– con los seleccionados de Camerún y Serbia que buscarán su primer triunfo en Qatar cuando se enfrenten por la segunda fecha del Grupo G, luego de haber sido derrotados en sus debuts ante Suiza y Brasil, respectivamente.

El partido en el estadio Al Janoub, será arbitrado por el emiratí Mohammed Hassan Mohamed y televisado por la señal TyC Sports. Ambas selecciones llegan al choque de mañana con el objetivo sumar de a tres, luego de sus resultados adversos en el inicio mundialista: los africanos cayeron contra Suiza por 1-0 y los serbios fueron derrotados por Brasil por 2 a 0.



Cameruneses y balcánicos deberán jugarse el todo por el todo para no tener que abandonar Qatar de manera temprana.

Corea del Sur y Ghana (Grupo H)

Las selecciones de Ghana y Corea del sur se enfrentan desde las 10 (hora argentina) por el Grupo H en el Estadio Education City, televisado por TyC Sports, con la obligación de ganar para llegar a la fecha final con chances de lograr el pase a octavos de final.



El partido, que tendrá el arbitraje del inglés Antony Taylor, será la segunda presentación de Ghana y Corea del Sur, que en la fecha inicial jugaron ante Portugal (2-3) y ante Uruguay (0-0), respectivamente.



El equipo asiático festejó como una victoria la igualdad ante la "Celeste" en un partido muy duro. Ghana, por su parte, terminó el debut con frustración porque por momentos superó en el juego a Portugal, que abrió el marcador con un dudoso penal a Cristiano Ronaldo.



Ghana, si pierde, quedará eliminada de la Copa del Mundo nuevamente, tal como sucedió en la edición de Brasil 2014, tras conseguir pasar de ronda en los torneos jugados en 2006 -cuando llegó a octavos- y en 2010, cuando arribó a cuartos.

Por su lado, Corea si triunfa podrá conseguir una buena posibilidad de repetir una clasificación a las rondas finales tal como sucedió en 2002, cuando como local alcanzó las semifinales y perdió con Alemania, y en 2010, cuando cayó en octavos ante Uruguay.

Brasil y Suiza (Grupo G)

La selección de Brasil, sin su máxima figura Neymar, enfrentará a Suiza en la segunda fecha del Grupo B, en donde el triunfo puede darles -a cualquiera de los dos- el pase a octavos de final de la Copa del Mundo.



El partido se jugará desde las 13 (hora argentina) en el Estadio 974 en Ras Abu Aboud en Doha, con el arbitraje del salvadoreño Ivan Barton y transmisión de la TV Pública y DirectTV.



El encuentro podría definir las posiciones del grupo que en octavos se cruza con el Grupo H, que tiene a Portugal y Uruguay como candidatos.



Brasil, que inició su mundial con un triunfo ante Serbia por 2-0 con dos tantos de Richarlison, no contará en los próximos dos partidos ni con Neymar ni con Danilo, quienes sufrieron lesiones en sus tobillos derechos en la presentación del equipo.



Suiza debutó en Qatar 2022 con un triunfo por 1 a 0 ante Camerún gracias al gol en el segundo tiempo de Breel Embolo, la figura del encuentro disputado el jueves pasado, quien no festejó su gol por haber nacido en el país africano.

Previamente, Suiza y Brasil también se cruzaron en la fase de grupos del Mundial 2018 en Rusia, cuando igualaron 1-1.



El anterior registro de un cruce mundialista entre ambas selecciones data del mundial 1950, con otra igualdad, esa vez por 2-2.



Portugal y Uruguay (Grupo H)

Los seleccionados de Portugal y de Uruguay se enfrentarán con el recuerdo de Rusia 2018, cuando los sudamericanos eliminaron a los europeos en octavos de final, en un partido por la segunda fecha del Grupo H que integran además Ghana y Corea del Sur.



El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el estadio Lusail, será arbitrado por el iraní Alireza Faghani y televisado por las señales TyC Sports y DirecTV.



Los portugueses llegan tras vencer a Ghana por 3 a 2 en el debut mundialista y buscarán asegurar su pase a octavos de final, en una suerte de "revancha" por la derrota 2 a 1 en Rusia 2018 ante el mismo rival.



El equipo luso tendrá algunas bajas de importancia como las de los defensores del PSG, Danilo Pereyra -con fractura de tres costillas- y Nuno Mendes, con fatiga muscular que aún no puede debutar en el torneo. Además, está en duda el mediocampista Otávio, también con algunas molestias.



Uruguay llega expectante luego del empate sin goles ante Corea del Sur y su DT, Diego Alonso, haría algunas modificaciones en el mediocampo para enfrentar el partido clave de mañana.



El posible ingreso desde el comienzo de Nicolás De la Cruz o de Giorgian De Arrascaeta por Facundo Pellistri es una de las posibles variantes en las que piensa el entrenador, para dotar al equipo de más juego ofensivo, ya que necesita sumar de a tres.



Para el equipo charrúa, el partido será definitorio para acomodarse en el camino a la clasificación a octavos de final del Grupo H, antes de cerrar en la última fecha contra Ghana.

¿Cómo ver online los partidos del Mundial de Qatar?

Además de poder verlo en vivo en la TV Pública, TyC Sports, DeporTV y DirecTV Sports, se pueden acceder a distintas plataformas on line para los encuentros.

Mientras que TyC Sports Play y TV Pública se reparten las transmisiones de todo el Mundial, los encuentros podrán verse también en Flow, DirecTV Go y Telecentro Play. Cada cableoperador solicitará el usuario y contraseña de cada cliente para poder acceder a los contenidos.