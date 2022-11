TEATRO

Hielo negro

Cartas que hablan de posibles escenas, de paisajes nevados, de accidentes, de animales y de muertes. Cuatro intérpretes que apenas encuentran sentido a sus acciones en el vacío, en el abismo, donde no saben quiénes son. Cuerpos tomados por los cuerpos de otra obra que se desmoronan sobre el escenario provocando un estruendo aún mayor. Hielo negro es el último residuo de la nieve cuando se seca sobre el asfalto. Una fina capa de hielo transparente que no se ve, pero puede matarte. Obra de danza teatro con creada e interpretada por Milva Leonardi, Francisco Dibar, Santiago Gobernori, Luciana Acuña y Matías Sendón, a partir de una creación original de Acuña con Luis Biasotto. En cartel hasta el domingo 4 de diciembre. Hoy no habrá función.

Viernes a domingo, a las 20, en el teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: $1250.

Una obra para Zezé

Después de dos intensas semanas de residencia en el marco del ciclo El Asunto de lo Remoto, el artista peruano Zezé Fassmor y la coreógrafa Celia Argüello Rena invitan al público a la primera apertura de su proceso creativo. Zezé perdió la vista hace diez años. Desde entonces comenzó a desarrollar su danza dentro de sus performances, mezclando poesía, música, nutrido de sus orígenes afro, su bastón, su escritura espontánea. Celia realiza ejercicios “a ciegas” dentro de sus prácticas de danza desde siempre, y arrastraba una inquietud que se reactivó luego de ver un documental protagonizado por Zezé.¿Cómo sería una obra de danza para una persona ciega? Esta y otras preguntas en torno a las formas de comunicación, la afectividad, los sentidos y la accesibilidad comenzaron a investigarse en esta primera colaboración artística.

Hoy a las 18, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Un mundo sin gloria

Se cumple una década de la salida del debut como solista del uruguayo Garo Arakelián, guitarrista y compositor de La Trampa, e integrante de El Astillero, un trío de cantautores que integra con Gonzalo Deniz y Diego Presa. Producido por Ernesto Tabarez, el disco toma su nombre en homenaje a una crónica del periodista Leonardo Haberkorn, sobre una mujer policía que decide suicidarse, una historia narrada en la emocionante “Gloria”. Disco de canciones protagonizadas por voces al límite, suerte de Murder Ballads –el álbum de Nick Cave– rioplatense en temas como “La visita” o “Dientes de león”, tambien incluye el momento límite de la vida de Delmira Agustini que asoma en “Andes 1206” e ineludibles repasos generacionales como el inquietante “La móvil” o el contundente “Celebración”. Completan el trabajo tres versiones: una de La Trampa (”Shangrilá”), un clásico del inolvidable Gastón Ciarlo (“Guardo tantos recuerdos”) y ese lujazo que es “Testamento”, traducción de un tema de Iron & Wine.

Reality show

Nuevo disco de Antonio Luque, más conocido como Sr. Chinarro, que acaba de presentar una decena de temas bajo un contundente registro de pop y rock, del que se vale para repasar amores y desamores del capitalismo tardío, como en el tema que abre el trabajo, “Sexo, mar y sol”. Lo acompañan Dani Vega (guitarra de Mishima), Miquel Sospedra (bajista de Amaia, Alizz, Refree) y Xavi Molero (batería de Iván Ferreiro, Zahara, Christina Rosenvinge). Radiografía de la sociedad actual, con su explotación laboral, la telebasura y sus redes convertidas en canciones, Reality show es el sucesor de El bando bueno (2020), que a su vez llegó luego de la primera antología de una carrera que ya lleva casi tres décadas, Colección permanente (2018).

ONLINE

1899

Un barco deja el Viejo Continente con destino a Nueva York, pero a poco de zarpar la señal de otro navío desaparecido hace meses lo hace desviar su curso. El año es 1899 y un grupo de pasajeros –los de primera clase y los que viajan bajo cubierta– verá su vida alterada por una serie de extrañísimos acontecimientos. Ese es el punto de partida de la nueva producción de los creadores de Dark, los alemanes Jantje Friese y Baran bo Odar, cuyos seis episodios ya están disponibles en Netflix. Viniendo de quien viene, la ligera capa de realismo es rápidamente abandonada para incursionar en un universo con mucho de onírico. La oferta incluye misterios, mentales y de otros tipos, y la mirada de todo lo que ocurre pasa por los ojos de la doctora Maura Franklin (Emily Beecham), cuyo hermano iba a bordo del buque perdido. A pesar de tratarse de una producción alemana, aquí se hablan varios idiomas –inglés, alemán, danés, mandarín, español, francés–, reflejo de la multiplicidad de orígenes del pasaje.

Zootopia+

La película de 2016, ganadora de un Oscar en la categoría animada, tiene su spin off seriado, cortesía de la plataforma del ratoncito más famoso del cine. Los seis primeros episodios ya pueden verse en Disney+, ocasión para reencontrarse con algunos de los personajes más queridos del film original. Entre ellos, desde luego, el perezoso llamado –ironía de ironías– Flash, pero también Fru Fru, la musaraña fashion, y el agente Clawhauser. El primer capítulo, Bebé a bordo, regresa al comienzo de la historia del largometraje y transcurre durante el viaje en tren de Las Madrigueras a Zootopia, mientras que el tercero se transforma en un musical hecho y derecho protagonizado por Duke, la comadreja.

CINE

El prodigio

Sin pasar por las salas de cine comerciales –más allá de un par de proyecciones en el reciente Festival de Cine de Mar del Plata– la nueva película del realizador chileno Sebastián Lelio desembarcó en Netflix. El director de Gloria y Una mujer fantástica vuelve a filmar en idioma inglés basándose en una novela de la escritora irlandesa Emma Donoghue. La omnipresente Florence Pugh, la protagonista de No te preocupes, cariño y Midsommar, interpreta a una enfermera londinense que debe viajar a un pueblito de Irlanda. El año es 1862 y en ese lugar una niña de doce años vive milagrosamente a pesar de no consumir comida desde hace varios meses. ¿Milagro o truco? Religión, superstición, ciencia y patriarcado entran en choque frontal al tiempo que la protagonista intenta dilucidar el intríngulis, iniciando una relación de ¿amistad, maternidad putativa? con la joven Anna. El feminismo se abre camino en el relato, coprotagonizado por Tom Burke, el actor de la gran The Souvenir, de Joanna Hogg.

Taxi Driver

La película que terminó de impulsar la filmografía de un joven Martin Scorsese, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 1976, está de regreso en los cines, en una copia recientemente restaurada a partir de los negativos originales, garantía de calidad de imagen. El reestreno se produjo el pasado jueves 17, día del cumpleaños número 80 del gran cineasta italoamericano, excelente oportunidad para volver a visitar las calles de Nueva York acompañado de Travis Bickle, el exmarine devenido tachero que convierte su angustia en violencia, transformándose en el héroe menos esperado. El guion de Paul Schrader, la música de Bernard Herrmann y la fotografía de Michael Chapman vuelven a brillar.

TV

Rebecca

Sin relación con la novela de Daphne du Maurier, adaptada por Alfred Hitchcock en su primera película americana, esta serie francesa sigue los pasos de Rebecca (Anne Marivin), una expolicía que vuelve al servicio luego de seis años de inactividad en un intento por alejar la depresión que la mantiene separada de su familia. El comienzo de una investigación le hace pensar que una serie de asesinatos seriales podría estar relacionado con otros similares ocurridos tiempo atrás, y cuya irresolución la llevaron a darse de baja en la fuerza. Como si el odio de su hija adolescente y la frialdad de su esposo no fueran suficientes, la protagonista comienza a sufrir una seguidilla de “olvidos” y brotes de violencia que podrían señalar alguna condición psicológica de cierta gravedad. Para colmo de males, una de las víctimas del homicida resulta ser la amante de su marido. La señal exclusiva OnDirecTV está ofreciendo los dieciséis capítulos con presentaciones semanales.

Lunes a las 21, por OnDirecTV.

Abrazos

La señal Paka Paka está emitiendo las cuatro entregas de esta producción propia centrada en las vivencias de niños y jóvenes con familiares privados de su libertad por causas penales. Cada uno de los episodios, pensados para un público familiar, se centra en una situación que estos niños, niñas y adolescentes experimentan durante el encarcelamiento de un familiar, como “asumir roles adultos, ir a visitar al familiar a un centro de detención, con todo lo que ello implica, o ser objeto de discriminación y estigma en los centros educativos y en sus barrios”, según consigna la gacetilla de prensa. Los propios protagonistas participaron del proceso creativo.

Jueves a las 13.30 y repeticiones, por Paka Paka.