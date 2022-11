La idea de que la vida es una fiesta a veces se sube al carro de la música argentina. No mucho, pero pasa. Es el caso de Amores Tangos y lo que viene predicando la agrupación hace catorce años y cuatro discos en los que, si hubiera que abordarlos de manera holística, lo que impera es lo lúdico del tango. Su tradición festiva. “El tango es el género musical que más nos representa”, sella José Teixidó, guitarrista y director de este septeto, que presentará el flamante Milonga Universal este viernes 18 de noviembre a las 20.30 en La Trastienda (Balcarce 460). “Lo que pasa también es que cada vez tenemos menos prejuicios y hacemos menos valoraciones”, amplia Teixidó.

Y es lo que se escucha, al cabo, porque Amores Tangos se expresa también en forma de cumbia, de salsa, de candombe, de murga, ¡hasta de reggaetón! si es que la noche lo requiere. “Más amor, menos prejuicios, che”, es la fórmula que aplica el comandante de la agrupación que lleva recorrida toda la Argentina, parte de Sudamérica y parte de Europa, continente en el que cuentan nueve giras a la fecha. “Pasan cosas muy locas cada vez que giramos”, asegura el músico. “Se hable castellano o no en el lugar visitado, la gente empieza a escuchar, a compartir y a disfrutar cada vez más en la medida que va avanzando el show. Y al final, la sensación que nos queda es que lo importante es el encuentro de las personas, el disfrute que brinda la música y el poder que tiene de mejorarnos la vida. Eso es así acá y en cualquier lugar del mundo”.

-¿De ahí lo de Milonga Universal o hay otros motivos?

-"Milonga Universal” es el nombre del primer tema, y es algo que tiene que ver cierta tradición de llamar a los discos con el nombre del primer track.

-¿Cuál sería entonces el origen del nombre del tema?

-Hay algo que se expresa en esta milonga que vuelve a aparecer varias veces en el disco: “Si hay miedo, no se entrega el corazón”, o “Subite que la vida es una fiesta y solo es hoy” como llamando a vivir el presente. En fin, el nombre apareció de una forma muy particular: estábamos en el programa de Martín Jáuregui en Radio Nacional como a las 2 de la mañana, cuando terminamos de tocar esta milonga y dijimos que no tenía nombre. A los 5 minutos manda un mensaje un señor llamado Lindor, desde el medio de La Pampa y dice: “esa milonga se llama Milonga Universal” y ahí quedó.

Amores Tangos se completa con Juan Tarsia en piano, Nicolás Perrone en bandoneón, Augusto Argarañaz en percusión, Mayumi Urgino en violín, Marcela Galván Alberti en saxo y Pablo Motta en contrabajo. Y para la presentación oficial de su cuarto disco se sumarán Mica Sancho, el 'Negro' Falótico y Cucuza Castiello. “Con Cucuza hicimos la versión de 'Filosofía barata y zapatos de goma' de Charly García para un streaming durante la pandemia, porque el Cucu es un maestro en esto de llevar canciones del rock al tango”, cuenta Teixido.

-También versionaron “Taquito militar”, de Mariano Mores. ¿Por qué Mores? ¿Por qué Charly?

-Porque los amamos a ambos. Mores porque nos encantan sus canciones, sus melodías, su inspiración y porque es re tanguero y a Charly… que casualidad, ¡por exactamente lo mismo!

-¿Qué vuelta le buscaron –y le encontraron- a “Taquito militar” para que no sea más de lo mismo?

-Bueno, la percepción de que algo es más de lo mismo puede leerse de varias maneras. A veces, poner algo nuevo al lado de algo tradicional inscribe ambas cosas en la misma senda y eso es algo que nos gusta. Por ejemplo, ser continuadores de algo que empezó Carlos Gardel nos resulta una idea maravillosa, aunque no sabemos si lo somos. Por otro lado, siempre le buscamos una vuelta nueva a la forma de tocar: nos gusta tocar “los clásicos” desde una forma actual.

La formula alcanza también a otra de las –pocas- versiones que la agrupación encara en el disco, la de “Los cosos de al lao”, de José Canet y Marco Larrosa. “Osvaldo Peredo decía que el arreglo de este tema no era tango tradicional, pero que le encantaba cantar nuestra versión porque sentía que tenía mucho espacio”, referencia el músico. Entre las piezas propias del flamante disco cuenta más de la cuenta “Soles en el universo”, abrillantada por la voz de Ligia Piro. “La música de este tema nació hace muchos años, mientras intentábamos mezclar un bordoneo de milonga y una bossa”, explica el compositor. “Pero la letra es de este año y nació cuando una amiga me contó que no podía dormir de lo manija que pasaba las noches pensando. No sé, creo que podría ser la canción que se canta a alguien, y también al propio corazón… que cada quien elija. Soles, además, es el plural de sol y la forma en lenguaje inclusivo de la palabra Solos: el otrx elige tu propia aventura”.

-¿Qué distancias marcarías del trabajo respecto de sus antecesores, del pasado de la agrupación?

-Diría que es el disco menos inocente… el más maduro y tanguero de los cuatro. Su proceso creativo, que abreva en parte de la angustia del encierro, llama a abandonar el miedo y abrazar el hoy. Es, definitivamente, un disco post-pandémico.