A horas de conocer la apertura del Mundial Qatar 2022, las ceremonias de inauguración de los Mundiales de Fútbol siempre fueron una parte importante de estos eventos organizados por la FIFA, que incluye la canción oficial. Pero también, son el momento en que el país anfitrión muestra su cultura y tradiciones .

Con la tecnología ya metida de lleno en la manera de gestionar estos espectáculos, el gran salto se vio en la ceremonia de inauguración del Mundial de Corea-Japón 2002, el primero del siglo XXI, y que le hizo honor al nuevo milenio, por la mejora en las imágenes que llegaban a cada rincón del planeta, en comparación con los torneos anteriores.



A la espera de qué sucederá con la apertura del Mundial de Qatar 2022, este domingo a las 12, hora argentina, aquí va un repaso de las cinco ceremonias que se recuerdan por diferentes motivos.

Italia 1990. Un verano italiano, la canción del Mundial que nadie olvida



Si se habla de ceremonias inaugurales, nadie esquiva la del Mundial en Italia 1990, no tanto por la sobriedad y el desfile de moda, sino por la canción de esa Copa del Mundo: "Un verano italiano", cantado en playback por Edoardo Bennato y Gianna Nannini. Poco después, salía a la cancha la Selección argentina (campeón en México 86) salió a jugar el primer partido con Camerún, equipo que dio la sorpresa al vencer por 1 a 0 al equipo de Maradona.

Como no podía ser de otra manera, tratándose de Italia, el estadio Giuseppe Meazza, de Milán, hubo un desfile de 160 modelos vestidas por cuatro exponentes de la haute couture europea: el rojo intenso del estilista Valentino representó la fogosidad americana; el negro pincelado de brillantes que tomó Missoni para sintetizar al África; con amarillo, Mila Schoen expuso a los representantes del Asia. Y el final, a cargo de Giancarlo Ferré, con un verde ecológico y sugestivo, para representar a Europa.

Francia 1998: la apertura que se hizo en las calles de París

La inauguración de lo que fue la decimosexta Copa del Mundo tuvo la particularidad: por primera vez en la historia, se desarrolló en las calles de París, donde cuatro muñecos gigantes caminaron por toda la ciudad, junto a cientos de figuras -insectos, pequeños autos de estilo futurista, humanoides- que salían desde distintos puntos hacia la Plaza de la Concordia. Adentro del estadio Stade de France, donde se jugó el partido inaugural entre Brasil y Escocia, hubo una performance que empezó con toques circenses y culminó con una producción pirotécnica, previo al encuentro.

La canción oficial del Mundial de Francia 1998 fue "La copa de la vida", cantada por Ricky Martin, con el pegadizo estribillo: "¡Tú y yo! Allez, allez, allez! ¡Go, go, gol! Allez allez, allez. ¡Arriba va! El mundo está de pie. ¡Go, go, gol! Allez, allez, allez".

Corea- Japón 2002: el salto tecnológico en la presentación

Fue el primer mundial en Asia, el primero del siglo XXI, el primero organizado por dos países, tuvo tres mascotas y fue el más caro de la historia por la tecnología desplegada que se vio no solo en la realización de las performances sino también por la calidad de imagen con la que llegaba a todos los rincones del planeta. También era la primera vez que una ceremonia inaugural se realizaba de noche, debido a las transmisiones televisivas en el resto de los continentes. En la fiesta inaugural, los protagonistas fueron Anastacia, Brown Eyes y Lena Park, que cantaron la canción compuesta por Vangelis: "Boom!".

La performance contó con miles de coreanos vestidos con túnicas amarillas cubriendo el campo de juego y tocaron una gigantesca Campa de la Paz, antes de que los gobernantes de ambos países en ese momento - Kim Dae-Jung y el primer ministro japonés, Jun'ichiro Koizumi- pronunciaran sus discursos. Luego, numerosos personajes futuristas vestidos con trajes rojos, verdes, azules y amarillos con monitores de televisión como rostros, se iluminaban Dos tambores gigantes con 32 colores que representaban los países clasificados a ese torneo, se unían y sellaban formar una esfera, la pelota, el mundo.

Sudáfrica 2010: el Waka Waka y el orgullo de todo un continente

La idea de la ceremonia inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010 fue la de colocar en el mapa global a todo el continente africano y mostrar su cultura. Fue el Mundial de las vuvuzelas que arrancaron sonando desde la fiesta de apertura y siguieron en cada partido como sello propio de ese torneo. Fue una apertura colorida, donde el centro de la cancha del Soccer City Stadium, de Johannesburgo, se convirtió en un mapa hecho con las telas típicas del continente, sobre las que aparecieron huellas del ser humano, como al inicio de los tiempos, caminando hacia el norte, desplegándose a todo el continente y más allá. Así y allí, nació la Humanidad.

Shakira interpretó la canción del Mundial, Waka Waka, junto a la banda Freshlyground. Después de la inauguración, el Mundial arrancó con el partido entre Sudáfrica y México, que terminó en un empate 1 a 1.

Brasil 2014: una fiesta con ritmo de samba

La fiesta inaugural del Mundial de Brasil 2014, duró apenas 25 minutos. Se llevó a cabo en el Estadio Corinthians Arena de São Paulo, donde se jugó el partido inaugural entre Brasil y Croacia, con más de 61 mil espectadores. Esta ceremonia evocó a la exuberancia del Amazonas y sus ríos, y la cultura de los 27 estados de Brasil.

Una enorme bola luminosa con tecnología led, que reflejaban las 32 banderas de los países participantes del mundial, en medio del campo de juego, se abrió y de ella salieron Jennifer López, Pitbull y la brasileña, Claudia Leitte, que fueron acompañados por el colectivo Tambores Olodum, para la canción oficial de Brasil 2014: We are one.

Todo duró menos de media hora antes de que comenzara a rodar la pelota en la Copa, donde la Argentina perdió la final ante Alemania, por 1 a 0. Todavía se recuerda que el puntapié inicial lo dio un joven parapléjico que llevaba un exoesqueleto motorizado creado por un grupo de ingenieros de todo el planeta.

