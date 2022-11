Se acerca el mundial Qatar 2022 y las familias comienzan a preguntarse cómo combinar la ansiedad de sus hijes por ver a la Selección Argentina con la rutina escolar. ¿Podrán ver los partidos en las escuelas? ¿La transmisión de los encuentros irá acompañada de algún abordaje pedagógico? Si los niños, niñas y adolescentes faltan a clases para poder ver a la albiceleste desde sus casas, ¿se contabilizará normalmente la inasistencia?



Las dudas, que en los últimos días fueron tomando protagonismo por la proximidad del mundial, se enmarcan en la coincidencia entre el evento futbolístico, que se desarrollará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, y el último tramo del ciclo lectivo 2022, que según cada provincia finalizará entre el 9 y el 23 de diciembre.

En principio, hay dos partidos de la Selección que se desarrollarán en horario escolar. El primero, el del debut ante Arabia Saudita, será el martes 22 de noviembre a las 7, en turno mañana. El otro, en cambio, afectará al turno tarde, cuando Argentina se enfrente a Polonia el miércoles 30 de noviembre a las 16.

¿Qué dice el Ministerio de Educación?

En julio, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, defendió el derecho de los y las estudiantes a ver los partidos en los establecimientos educativos porque, explicó, "estamos convencidos de que la escuela es el mejor lugar para que estén las chicas y los chicos".

"El Mundial es un evento deportivo y cultural que en Argentina toma una magnitud extraordinaria. Nosotros creemos que hay que pasar los partidos de Argentina en las escuelas y llenarlos de contenido", añadió entonces.

“Las chicas y los chicos piden ver los partidos de nuestro seleccionado y tienen derecho como todo argentino. Eso fue lo que propusimos en el Consejo Federal de Educación y todas y todos los ministros de Educación de las provincias estuvieron de acuerdo”, indicó el ministro, quien calificó al Mundial como "una excelente oportunidad para despertar el interés y para trabajar vinculando cuestiones de formación ética, historia, ciencias sociales, geografía, literatura o matemática".

Se trata “un evento que está en el centro de los intereses de las y los jóvenes por lo que nos presenta una oportunidad para trabajar en las aulas apoyándonos en esa motivación. Es una oportunidad para la lectura, para el descubrimiento, la reflexión y el análisis”, concluyó.

"El Mundial es un evento deportivo y cultural que en Argentina toma una magnitud extraordinaria. Nosotros creemos que hay que pasar los partidos de Argentina en las escuelas y llenarlos de contenido" dijo el ministro Jaime Perczyk

CABA

Según informó el Ministerio de Educación porteño, la visualización en las escuelas de los partidos de la Selección Argentina "será una definición de cada institución y quedará a elección de cada equipo de conducción de acuerdo a su proyecto institucional". El Ministerio "no va a facilitar la actividad poniendo pantallas o llevando televisores a las escuelas, pero tampoco va a prohibir que se vean los partidos", señaló la cartera, al tiempo que aclaró que "así como no interviene en otros temas que hacen a la coyuntura diaria, tampoco lo hará sobre este tema". El Mundial como evento deportivo "atraviesa la realidad de la mayoría de los chicos, y la escuela no puede negarlo", añadió el Ministerio, por eso "hay escuelas de la Ciudad que ya vienen trabajando el tema como contenido pedagógico". Las inasistencias a clases los días que haya partido de Argentina se contabilizarán normalmente.

Buenos Aires

Las autoridades educativas bonaerenses decidieron darle un abordaje pedagógico a Qatar 2022. En ese marco la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires presentó el micrositio “Golazo, el Mundial en la Escuela” y los materiales de “El mundial en las escuelas” de Contenidos Públicos. Se trata de propuestas para trabajar las diferentes dimensiones abordadas en los diseños curriculares con el deporte y la Copa del Mundo como ejes transversales.

El ministro Alberto Sileoni consideró que “el Mundial como disparador, es un hecho de impacto en la sociedad que no tiene parangón, y es posible analizar aspectos históricos, matemáticos, culturales, geográficos, religiosos, abordándolos con distintos niveles de complejidad según la edad de los estudiantes”.

Sileoni aclaró que “elaboramos una disposición que estipula que habrá clases normalmente en las escuelas de la provincia durante el Mundial y que las escuelas tendrán la oportunidad de organizar que las chicas y los chicas puedan ver los partidos allí, si cuentan con los elementos necesarios”.

El micrositio armado para este Mundial incluye materiales de Canal Encuentro, Pakapaka y Deportv como “Sucesos mundiales”, “El mundial y yo”, “Especial Micros”, “Robotia II” y el “Gen Mundial”, producciones audiovisuales que brindan herramientas a las y los docentes y estudiantes sobre esta temática. Además, tiene el objetivo de alojar y centralizar diferentes materiales y contenidos pedagógicos, y en él estudiantes, docentes, familias y directivos encontrarán el material dividido en tres ejes temáticos: Propuestas pedagógicas e interactivas elaboradas por los niveles y modalidades, Conversatorios con personalidades vinculadas al deporte y el Espacio destinado a exponer las experiencias y actividades de trabajo producidas por las escuelas vinculadas al Mundial.



Mendoza

El fútbol se incorporará como contenido en las escuelas, mientras que la decisión de proyectar los partidos dependerá de cada institución, confirmó José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas de Mendoza. “No vamos a dar asueto ni suspender las clases, los chicos podrán ver el Mundial en la escuela ya que no tenemos partidos que vayan a interferir con el inicio y finalización de clases. Solamente el partido del día 22 es probable que otorguemos el presente justificado hasta un rato después de finalizado el partido. El resto de los partidos son durante el turno tarde y los chicos podrán verlos durante el horario escolar”, precisó luego la subsecretaria de Educación de Mendoza, Graciela Orelogio.

Neuquén

Las autoridades educativas de la provincia emitieron un comunicado informando a las familias que podrán decidir enviar o no a los y las estudiantes a las escuelas en las fechas de los partidos, "teniendo en cuenta la reglamentación sobre inasistencias", que no se verá modificada. Respecto a la proyección de los partidos en el aula, el Consejo Provincial de Educación dejó abierta la posibilidad a cada institución: "Los establecimientos educativos en articulación con los equipos supervisivos podrán disponer de un cambio de actividades, dando continuidad a las trayectorias pedagógicas, si así la institución lo requiere".

Tucumán

El Ministerio de Educación confirmó que los partidos de la Selección Argentina se podrán ver en las escuelas, pero no habrá suspensión de clases. Se trabajará el acontecimiento de manera pedagógica y transversal a cada una de las asignaturas. El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, señaló que "para trabajar en las aulas, es fundamental también la formación docente con el fin de brindar recomendaciones para un abordaje pedagógico-didáctico sobre el Mundial de Fútbol, orientado a cada nivel educativo". Así, detalló, "se utilizarán recursos audiovisuales, figuritas, afiches, camisetas y prendas deportivas, banderas, actividades lúdico-recreativas y transversales a todas las áreas". Los contenidos a abordar se centrarán en Investigación, Historia, Ciencias Sociales, Geografía y Cartografía, Ciencias Naturales, Nuevas Tecnologías, Lengua Extranjera, Comunicación, Literatura y Cine, Matemática, Identidad, Diversidad y género.

Santa Fe

El Ministerio de Educación definió que los encuentros se podrán ver en las escuelas, con la condición de que se aproveche el evento como disparador de contenidos pedagógicos, pero aclaró que no se justificarán las faltas. "Ya hemos perdido muchos días de clase, así que se tratará de trabajar más intensamente esos días con los chicos en la escuela", dijo la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero. El Mundial, indicó, "puede ser convocante también para los procesos de aprendizaje", por lo que “vamos a estar distribuyendo algunas orientaciones para poder trabajar con esto que motiva tanto a los chicos. Trabajar geografía, historia, cultura, matemática, lengua, arte. Y vincular, como se trata en los nuevos enfoques para la enseñanza, los distintos campos disciplinarios en el análisis de algo más complejo y actual”, agregó Cantero.

Córdoba

La provincia no se ha expresado esta vez sobre el Mundial porque, según explicó el Ministerio de Educación local ante la consulta de este medio, se seguirá con la tradición de oportunidades anteriores, que consiste "en abordar educativamente este tipo de eventos deportivos, culturales y sociales que atraviesan la sociedad dado que la escuela forma ciudadanía más allá de lo tradicional". La cartera aclaró, en ese sentido, que "cada escuela es autónoma, por lo que el Ministerio no prohibirá ni obligará a dar abordaje al mundial". Sobre las inasistencias, confirmó que "las escuelas trabajarán normalmente, sin asuetos, por lo que el que no vaya tendrá falta".

Jujuy

Desde la Jefatura de Despacho del Ministerio de Educación provincial indicaron que existe un comunicado que aún no fue formalizado en el que "se autoriza a las instituciones a habilitar un televisor para que puedan ver los partidos". Sin embargo, dijo una fuente del sector, "habrá que ver si todas las escuelas tienen la posibilidad de adecuar las instalaciones, los televisores, y las condiciones", ya que no todos los establecimientos cuentan con Internet. "Lo que está, está, el gobierno no va a aportar nada", confirmó la fuente. Las inasistencias, en tanto, se contabilizarán de forma habitual.

Chaco

"Hasta ahora, el ministro no bajó ninguna instrucción", respondió una fuente del Ministerio de Educación de Chaco. En mundiales anteriores, "se autorizaba a las escuelas que tenían televisor a que miren el partido. Si alguno quería llevar televisor, también estaba autorizado. En Chaco nos dividimos por regionales y cada regional tiene sus establecimientos y ellos deciden cómo hacer", precisó la cartera. Las inasistencias, más allá de lo que se comunique en cuanto a la televisación de partidos, se contabilizarán normalmente.

San Luis

Pasar los partidos del Mundial será una decisión institucional de cada escuela. En ese sentido, "el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis promueve, a través de la implementación del Plan Educativo Provincial 2022, el tratamiento de ejes transversales como la actividad física y el deporte asociados a la salud", comunicó la cartera. "La pandemia nos enseñó la necesidad de sostener las trayectorias de nuestros estudiantes y mantener su interés, sobre todo en el caso que se trate de esta fiesta del fútbol que aúna a todos los puntanos y argentinos", añadió.

A diferencia de otras provincias, les alumnes tendrán mayor tolerancia en la contabilización de inasistencias: "Los días que juegue la Selección, cada estudiante tendrá la libertad de decidir si quiere ver el partido en la escuela o en su casa", por lo que no se contarán las llegadas tardes o retiros anticipados si coinciden con horarios de partidos de Argentina. En caso de no presentarse a clases más allá del horario del partido, la falta correrá normalmente.

Misiones

Los días que juegue la albiceleste las inasistencias se contarán normalmente, mientras que la televisación de los partidos dependerá de la decisión de cada escuela. El Mundial “es un evento único, así que creemos que es una gran oportunidad para trabajar dentro del aula cuestiones que tengan que ver con los países que juegan contra Argentina (Arabia, Polonia y México)”, dijo el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Miguel Sedoff. “Dejamos el criterio de implementación a cargo de los directores de cada institución educativa. También es una buena oportunidad para que las escuelas tengan una actividad conjunta con los estudiantes”, agregó el funcionario.

San Juan

Las autoridades educativas encabezadas por la ministra Cecilia Trincado evalúan que los chicos y chicas puedan ver los partidos de Argentina en las escuelas. Las inasistencias, en tanto, se contarán normalmente.

Salta

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología informó que "pasar los partidos va a quedar a consideración de cada escuela, por supuesto acompañado de un trabajo pedagógico de las distintas materias como geografía, matemática e historia, dependiendo el nivel educativo". Más allá de la bajada general, aclararon desde la cartera, "se debe tener en cuenta que hay lugares en Salta, especialmente en el norte, que no tienen luz eléctrica o donde no llega la televisión. Allí se escucha mucho la radio, por lo que es probable que allí los partidos se transmitan por ese medio". Las inasistencias, al igual que en la mayoría de las provincias, se van a computar normalmente.

Formosa

"Todo evento cultural, deportivo y social, programado o fortuito, que genera interés en las y los alumnos puede ser objeto de estudio porque permite el abordaje de contenidos de las distintas áreas del currículum de todos los niveles y modalidades", señaló el Ministerio de Cultura y Educación provincial. Por lo tanto, "hay muchas propuestas educativas con el Mundial que se están llevando adelante y, como siempre, se habilitarán espacios para ver los partidos según las modalidades pedagógicas de cada nivel y los diferentes establecimientos educativos". Respecto a las inasistencias, el Área de Gestión Comunicacional de la cartera respondió: "No creemos que formalmente se indique no pasar faltas. Nunca se hizo y creo que no corresponde".

La Pampa

"En aquellos casos donde juega el equipo argentino, La Pampa, como lo ha hecho en mundiales anteriores, autoriza a ver los partidos en los establecimientos educativos. Cada institución diseña propuestas vinculadas a la temática para el abordaje en las aulas", informó el Ministerio de Educación provincial.

Río Negro

"Cada comunidad escolar abordará pedagógicamente la temática (del Mundial) y es probable que se organicen para observar algún partido, de acuerdo al horario en que pueda jugar nuestro país", dijo el ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Nuñez. El pasado 27 de octubre, la cartera puso a disposición de la comunidad escolar dos colecciones de tres https://haciendoescuelarn.educacionrionegro.edu.ar/">cuadernillos digitales sobre “La Historia de los Mundiales”, destinadas a Educación Primaria y Secundaria que podrán descargarse de Internet. “El Mundial de fútbol trasciende lo deportivo y conjuga conocimientos políticos, económicos, culturales, éticos, valores, el rol de la mujer en la sociedad, entre otros. Ante esto, se nos presenta una oportunidad indudable del trabajo áulico, con un abordaje más amplio que la mera transmisión de los partidos en horario escolar”, sostuvo Núñez al presentar el material. Respecto a las inasistencias, el funcionario informó que el día que juegue la Selección Argentina las escuelas estarán abiertas y la asistencia será registrada normalmente "ya que implica el registro legal del/a menor en cada establecimiento escolar".

Entre Ríos

El Consejo General de Educación (CGE) informó que "cada institución educativa resolverá, de acuerdo a sus características, la manera de ver, escuchar o seguir los partidos de la Selección Argentina de fútbol y usarlo como disparador para actividades educativas". Además, las diferentes direcciones y coordinaciones del CGE compartirán orientaciones pedagógicas con las escuelas para abordar de manera transversal el evento, dependiendo el nivel y la modalidad de cada institución. Las inasistencias serán registradas y computadas normalmente, "no porque tengamos una mirada punitiva sino porque como Estado tenemos una responsabilidad civil para aquella personas que están dentro de un establecimiento escolar", indicaron fuentes del área.

Santiago del Estero

No habrá suspensión de actividades pero se autorizará a pasar los partidos de la Selección Argentina en las aulas. Se realizarán tareas pedagógicas sobre el Mundial a través de diferentes áreas como geografía, historia o educación física.

Corrientes

El Ministerio de Educación de la provincia autorizó a las escuelas a pasar los partidos de Argentina en las aulas. “Sin dudas, el Mundial será abordado desde el aula mediante proyectos integrados", explicó esa cartera, que decidió enviar documentos a las escuelas para facilitar esa tarea, adelantó la cartera. Las inasistencias se contabilizarán habitualmente ya que, según consideran las autoridades locales, “al poder ver los partidos en clase, no hay motivos para la ausencia”.

Santa Cruz

La titular del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, dijo que "en principio la directiva tiene que ver con posibilitar que sí (se transmitan) en la medida que se convierta en un espacio de aprendizaje en la escuela. La reflexión es que nuestros pibes y pibas necesitan muchos espacios de producción y menos de consumo pasivo. Sería bueno y lo que vamos a propiciar es que esto se convierta en una herramienta de aprendizaje y producción". El Mundial, confirmó Velázquez en ese sentido, “va a atravesar Santa Cruz como a todos los argentinos y argentinas. En cada institución abordaremos esto como parte de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Siempre son buenos momentos para reflexionar sobre los valores, la competencia, el orgullo de pertenecer, que es mucho más que tener éxito en un campeonato. Además está el 'sentir', en el fútbol se despliega una enorme pasión”. Las inasistencias, en tanto, se contabilizarán normalmente.



Chubut

El Ministerio de Educación comunicó que se podrán ver los partidos de Argentina en las escuelas pero no se suspenderán las clases ni se tendrán contemplaciones con las llegadas tarde. También confirmó que el objetivo de la cartera es utilizar el Mundial como espacio de aprendizaje.



Se espera que en los próximos días haya definiciones sobre el resto de las provincias.

¿Dónde podrá verse el mundial?

El Mundial, en Argentina, será transmitido por la TV Pública (32 partidos), TyC Sports (32 partidos) y DirecTV Sports (64 partidos).

Además, existen tres servicios pagos de streaming que ofrecerán entre su contenido la transmisión del mundial: Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

TV Pública: una cobertura federal

En la TV Pública, la cobertura del torneo tendrá una dimensión federal en cada transmisión, tanto en la previa como en los momentos posteriores al partido, que se realizará en vivo desde las sedes de Qatar y también desde distintas ciudades y localidades argentinas para mostrar cómo se palpita el Mundial en cada rincón del país.

La TV Pública transmitirá 32 partidos: 23 de la primera fase, 4 de los octavos de final, 2 de los cuartos de final, las 2 semifinales y la final, que se disputará el 18 de diciembre. También transmitirá el 20 de noviembre la ceremonia de apertura del Mundial y el primer partido que disputarán Qatar y Ecuador.

En la semana previa al inicio del torneo habrá programas especiales con envíos diarios al mediodía y al final de la tarde, que incluirán cuenta regresiva, novedades y detalles de las selecciones, la preparación del equipo argentino y notas que reflejen el clima mundialista en el país.

Las transmisiones en vivo desde Doha, capital de Qatar y epicentro de la cita mundialista, comenzarán el domingo 13 de noviembre, con un equipo de la Televisión Pública que integran Pablo Giralt, Matías Martin, Ángela Lerena, Sergio Goycochea, "Tití" Fernández, Sofía Martínez, Gustavo Kuffner, Miguel Osovi, Pablo Ladaga y Lola del Carril. Además, desde Buenos Aires, participará la periodista Gabriela Previtera.

Otra novedad será el programa diario "Zurda infinita", que se emitirá desde Qatar con la participación de Víctor Hugo Morales, Goycochea, Juan Pablo Sorín, Lerena y Fernández. El ciclo analizará el desempeño futbolístico de los seleccionados y también aportará miradas del contexto social y político que rodean al fútbol mundial.

A su vez, entre las propuestas estará "La era Scaloni", envío que transitará por la vida y la carrera del exfutbolista que llegó a dirigir al equipo argentino.

Por su parte, Goycochea presentará "32 ilusiones", que en ocho capítulos de una hora cada uno recorrerá el camino transitado por las 32 selecciones que disputarán el campeonato.

Para completar la propuesta deportiva, la oferta de la pantalla estatal incluirá nuevos capítulos de "Mundo Lio", programa dedicado exclusivamente a la historia y la carrera de Lionel Messi.