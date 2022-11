Gustavo Alfaro: "Con tal de jugar un Mundial, lo hago a cualquier día y hora"

El director técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, bromeó hoy al decir que jugaría a "cualquier hora y día" con tal de estar en un Mundial, a días de su debut en Qatar contra el anfitrión, por el grupo A.



"A nosotros nos adelantaron el partido del 21 para el 20 y yo no tengo problema porque con tal de jugar un Mundial lo hago a las siete de la mañana o a las cinco de la mañana, no me importa y lo hago en cualquier parte del mundo. Por eso digo, no quiero ventaja quiero lo mismo que tienen todos", analizó el DT en conferencia de prensa.



"Me hubiese gustado que prescindan de un jugador, que me hubiesen dado a Piero (Hincapié), a Pervis (Estupiñan) o a Moisés (Caicedo), pero no se pudo y no voy a responsabilizar a los entrenadores porque no están haciendo nada que no contemple el reglamento", lamentó en referencia a la llegada de los futbolistas que juegan en Europa.



Ecuador se enfrentará este sábado a Irak en Madrid, en uno de los amistosos previos al Mundial.