En el último editorial en la previa a las elecciones legislativas del próximo domingo, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, aseguró que si bien el Gobierno busca “apagar el incendio” del dólar con una victoria, son “millones, sin embargo, (los ciudadanos) dispuestos a tirarles un baldazo de agua”.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Muy bueno lo de Bullrich. Una represión interesante pensando en el domingo. Hay mucha gente en la ciudad que los miércoles comenta que hay que matarlos a todos. Es posible que algún jubilado, más bien tirando al norte, esté de acuerdo y entonces, cartón lleno. Todos los miércoles ahí, que se piensan. Pero por suerte está Bullrich, una especie de gendarme de los años 40 en Alemania. Siempre me hace acordar a la protagonista de El lector, de Bernhard Schlink.

Hay maldad en salirle al cruce a quienes de otra forma pegarían unos gritos y se volverían a casa. ¿Qué más pueden hacer los pobres viejos y yo con ellos? ¿Cuál es el peligro que provocan esos viejos soñadores llevados a protestar por buena conciencia y para sentir que la vida y la lucha siguen teniendo un sentido? Un cartelito escrito a mano, unos gritos pelados, y caminar por algunas calles entre aplausos de los demás transeúntes. ¿De qué sería capaz el jubilado que fracturaron ayer, arrojándolo al piso como un muñeco de trapo?

Mientras tanto, asquea la servidumbre del gobierno golpeador. Los cien mil millones del blanqueo lavado, del Fondo y los otros préstamos, lo del gobierno de Estados Unidos, toda esa plata inmunda sirvió para que los fondos de inversión de Bessent y compañía fuguen esa plata.

No entró un peso de verdad para la economía real. Caputo lo hizo otra vez y ahora con el apoyo del que lo denunciaba hace tres años como el mayor fugador de la historia. Pero Milei ahora dice que es el gran ministro de la historia.

Esta manga de locos, chorros, narcos y golpeadores le pegan a un jubilado, protegidos a más no poder por los medios, actúa con un sentido de impunidad que no conoce límites.

Lo que fugan, la mafia de Clarín lo pone como el apoyo, el esfuerzo, la ayuda, la maravilla de Estados Unidos. Al jubilado no le dan una línea.

A los que reciben plata de los narcos los esconden, como a Espert y ahora Bullrich, Villaverde y Fargosi.

Después de la suba del dólar día por día, con quinientos millones de dólares, uno solo, el mayorista bajó cuatro pesos y esa es la tapa. Ahí mismo aclaran que los otros quedaron arriba, pero lo que se lee es que bajó.

Últimas imágenes del incendio que quieren apagar el domingo con una victoria de La Libertad Avanza. Hay millones, sin embargo, dispuestos a tirarles un baldazo de agua. Queda pueblo.