Qatar abrió el Mundial 2022 con una ceremonia que dejó un mensaje de respeto e inclusión, en la que se destacó la presencia del actor estadounidense Morgan Freeman y de Jeon Jung-kook, integrante de BTS. También realizaron un homenaje a los hinchas de los seleccionados, hicieron un repaso de canciones y mascotas de ediciones anteriores, y no faltaron los guiños a la cultura de la región.

La ceremonia inició poco antes de las 12 (hora Argentina) y se extendió durante 30 minutos. Comenzó haciendo un guiño a la cultura de la región, mostrando un desierto con unos camellos caminando sobre unos bancos de arena que dibujaban el mapa del mundo.

Participación de Morgan Freeman

Siguió con una narración del actor estadounidense Morgan Freeman, cuya participación se convirtió en la mayor sorpresa del evento. La estrella de Hollywood mantuvo una conversación sentado junto a un youtuber qatarí, que tenía una discapacidad motriz, acerca de la necesidad de unir a “tantos países, idiomas y culturas de una sola manera”.

Homenaje a los hinchas

Luego, el acto pasó a ser un homenaje a los hinchas de los seleccionados que participan del certamen, con cánticos de todas las aficiones y camisetas gigantes representando los equipos presentes en este Mundial, además de las banderas de los países. La primera canción en sonar fue la de la albiceleste y, en ese marco, retumbó el “Vamos, vamos Argentina; vamos, vamos a ganar” en el estadio qatarí.

También incluyeron otros cánticos de la región como el “Soy celeste, soy celeste” de Uruguay y el “Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón”, del país del océano pacífico.

También estuvo el clásico de Inglaterra “Don’t take me home, please don't take me home” (“No me lleves a casa, por favor no me lleves a casa”); así como las canciones de Costa Rica, “Olé, olé, olé, ticos, ticos” y de México “Ay, ay, ay, ay, canta y no llores”. Por el lado de Oriente también sonó el “Nipón, nipón, ¡vamos nipón!” de Japón.

Canciones y mascotas de otras ediciones

A continuación, se realizó un repaso de canciones y mascotas que dijeron presente en diferentes Copas del Mundo. Comenzó con la canción de La Copa de la Vida de Ricky Martin, que se utilizó en Francia en 1998, y siguió con Waka Waka de Shakira de Sudáfrica 2010, hasta llegar al Hayya Hayya de Qatar 2022.

También se destacaron las mascotas de todos los mundiales, como la de Alemania 2006, Corea-Japón 2002, México 1986, que dominaron la escena mientras de fondo se proyectaban imágenes de glorias mundiales, como la de Diego Maradona. Y se desplegó una ovación cuando apareció un gigante La’ebb, la mascota de esta edición.

El show de Jeon Jung-kook, integrante de BTS.

Después apareció en escena Jeon Jung-kook, uno de los siete miembros del conocido grupo surcoreano BTS, que interpretó Dreamers', uno de los himnos oficiales de este primer Mundial en un país árabe, junto al cantante catarí Fahad Al-Kubaisi.

El discurso de bienvenida del Emir de Qatar

Al final de la ceremonia, el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dio un discurso oficial de bienvenida en el que celebró la "diversidad". “Qué maravilla lograr dejar de lado nuestras diferencias para poder celebrar la diversidad y al mismo tiempo estar unidos”, dijo.

“Hemos trabajado muy duro y con mucha gente para generar un Mundial más exitoso, y hemos invertido para el bien de la humanidad. Por fin hemos llegado al día inaugural que hemos estado anhelando desde hace muchísimo tiempo", agregó.

“Les deseo a todos los participantes la mejor de las suertes, mucha emoción y que haya días que nos inspiren. Les doy la más cordial bienvenida y les deseo buena suerte”, culminó.