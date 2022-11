Países Bajos se encontró con una victoria que no mereció, pero que lo puso en una óptima posición en el Grupo A del Mundial de Qatar. Con goles de Cody Gapko y Davy Klaassen en el último cuarto de hora de juego, el conjunto naranja se impuso este lunes 2-0 a Senegal, que pagó caro dos errores de su arquero Mendy y la ineficacia de sus atacantes frente al área rival.

En el arranque, la incógnita pasaba por saber la postura que iba a asumir Senegal, golpeada por la baja de su máxima estrella, Sadio Mané, y con Países Bajos enfrente, en la teoría el rival más exigente del grupo. Y los africanos se plantaron sin complejos, parados lejos del arquero Mendy y con la idea de manejar la pelota en campo rival.

Del otro lado, Países Bajos apuntó un esquema con tres centrales y dos laterales que buscaban desdoblarse para convertirse en jugadores de salida. La idea del entrenador Van Gaal era la de lastimar por las bandas, con su típico juego con los extremos. De esa manera, el juego amagó con ponerse interesante, con dos equipos pensando en el arco rival y con intensidad para agredir al rival. Sin embargo, más allá del predominio senegalés, los dos conjuntos se neutralizaron y terminaron jugando de área a área, sin riesgo frente a los arqueros.

Sin cambio de ritmo, a Países Bajos le costaba generar peligro, más allá de los desbordes de Dumfries, que no terminaban de encontrar receptores por el medio. Para colmo, Frenkie de Jong no aparecía en la creación, y por eso, Janssen y Bergwijn casi no entraban en juego. Para Senegal, todos los intentos terminaban en tres cuartos, donde más expuesta quedaba la ausencia de Mané.

Con el correr de los minutos, Países Bajos pareció tener mayor ambición y se adelantó en el campo. Pero esa búsqueda dejó espacios, sobre todo por el costado derecho de su defensa, donde Senegal comenzó a encontrar huecos para el contragolpe. Entonces, los africanos tuvieron la chance de ponerse en ventaja con dos ocasiones muy claras, pero el arquero Noppert se lució al tapar los remates de Boulaye Dia y de Idrissa Gueye.

Sin embargo, cuando Senegal mejor lucía y Países Bajos comenzaba a ver el empate con buenos ojos, el equipo de Van Gaal encontró la victoria: De Jong puso un centro al medio del área, donde Gakpo anticipó la mala salida de Mendy y lo venció con un cabezazo bombeado.

El conjunto de Cissé sintió el impacto y se fue a buscar el empate, pero de nuevo apareció Noppert para desviar al corner un remate bajo de Bamba. Entonces, los neerlandeses no perdonaron. Memphis, que no fue titular por molestias físicas, se escapó por la derecha y cruzó la definición al segundo palo. Mendy tuvo otra respuesta floja y le regaló el rebote a Klaassen, que no perdonó para sentenciar el triunfo.