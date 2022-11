#Podcastinación Intoxicado: El caso de Pity Álvarez, nuevo podcast original de Spotify, indaga en la vida musical, química y penal del líder de Viejas Locas e Intoxicados; mientras que Words so Leisured recorre -en inglés- la historia de Franz Ferdinand. Además, el proyecto Cannabit Radio, a través de FM Bit Box, propone un podcast de cultura weed en el amplio sentido, del consumo responsable y la reducción de daños al cáñamo industrial y el uso medicinal.

#HayTablas Las vísperas de Año Nuevo, un envenenamiento y un romance pintan Fiesta en el jardín, de Mora Monteleone y María Sevlever (sábados y domingos, CC San Martín). Mientras que una ruta olvidada, una noche estrellada y una agresión sexual se reparten el armado de la historia de En este mundo loco, en esta noche brillante, dirigida por Nayla Pose (domingos, Estudio Los Vidrios).

#Festivalipsis El Music Wins Festival confirmó su line-up final con Metronomy, Chet Faker, Devendra Banhart, DJ set de The Blaze, Alvvays, Crumb, !!!, The Magnetic Fields (en sus primeros shows en Latinoamérica), El Zar, Gativideo, Axel Fiks y muchxs más (10/12, Club Ciudad), con acto de apertura de Fleet Foxes (9/12, C Complejo Art Media). Y unos días después, el Festival Wateke propondrá actividades familiares, gastronomía y sets de 100 artistas como Turf, Vicentico, Nonpalidece, Clara Cava, El Choque Urbano, Improcrash, Mike Amigorena y más (17 y 18/12, Hipódromo de Palermo).

#CualquieraPuedeGooglear Clic giratorio: Mi Amigo Invencible encaró su Gira de oro con fechas este fin de semana en Rosario (24/11), Santa Fe (25/11) y Córdoba (26/11); mientras que Shaman Herrera armó el tour La ruta del cantor, con toques en Uruguay y presentación el 3/12 en La Plata. Clic cooperativo: 600 pibxs del Programa Casas activaron la muestra interactiva Oscuminar, un laberinto de juegos y oscuridad, que estará en la Usina del Arte hasta el 18/12. Clic enfiestado: la Fiesta Bresh aprovecha la volada mundialista para hacer triplete en el Hilton de Doha, en Qatar (24, 25 y 28/11); mientras que la fiesta performática El Club de la Serpiente tendrá fecha el 16/12 en GEBA. Clic melómano: para escuchar y analizar música, el periodista Pablo Strozza propone un Club de Escucha Física, los miércoles en Librería del Fondo CC Arnaldo Orfila Reynal. Clic al mic: un stand up de temática rocker y banda en vivo propone Rock con códigos, de Carucha Podestá (26/11, The Roxy, entrada libre).



#Cursos&Concursos Para proyectos formativos y culturales, se abrió la convocatoria Argentina, cultura y raíces afro, del Ministerio de Cultura. Y para dramaturgxs, hasta el 30/11 sigue la inscripción para las becas para la residencia del ciclo INcierto.



#Pantallazos El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer da marco al estreno del documental Peace Peace Now Now, sobre mujeres que enfrentaron conflictos armados en América Latina (23/11, Star+). ¿Buscabas música? Los recitales del Primavera Sound Buenos Aires siguen en el On Demand de Flow hasta el 13/12; mientras que DirecTV subió a su app DGO especiales rockers de KISS, Black Sabbath, Slash y Alice Cooper. ¿Algo más hot? La película japonesa Sexual Drive, de Kota Yoshida, inaugura el subgénero de porno gastronómico (23/11, Mubi); y la comedia rumana Sexo desafortunado o porno loco, de Radu Jude, sigue a una docente que sube un video XXX y se pica en la comunidad educativa (hasta el 23/11, Cine Cosmos).

#Modelo2023 Mientras algunxs artistas buscan cerrar el año (como Wos, quien después de llenar dos estadios de Argentinos Juniors tocará el 16/12 en la cancha de Estudiantes de La Plata), ya hay bandas agendando para el año que viene: El Plan de la Mariposa confirmó toque en el Luna Park el 3/6 y Catupecu Machu anunció función en Movistar Arena el 24/6.







