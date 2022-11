El Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia detectó una disminución de los femicidios, transfemicidios y travesticidios en la provincia del 65% desde 2017, mientras que de las 44 muertes violentas de mujeres en contextos de narcocriminalidad, considera que 18 están atravesadas por cuestiones de género, en un aumento exponencial respecto del año pasado, cuando relevaron cinco. Son los resultados más evidentes del Informe preliminar sobre muertes violentas de mujeres con elementos de violencias por motivos de género (femicidios, transfemicidios y travesticidios) en la provincia, entre el 1° de enero y el 18 de noviembre de 2022. "Es un gran avance que el Estado provincial tenga un observatorio de tres fuentes diferentes, es el primero a nivel nacional con esta características", expresó la ministra Florencia Marinaro y subrayó que "el Ministerio publique los primeros números, en el marco del 25 de Noviembre, también es dar una respuesta estatal. Este es el número que existe, pero hay una baja de los femicidios porque la jerarquización de las políticas públicas funciona".

La estadística elaborada por el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio se difundió por del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y al mismo tiempo, el Observatorio de Violencias por Motivos de Género "Mercedes Pagnutti", que lleva adelante la concejala Norma López (ver aparte) expuso que la provincia tiene la tasa más alta de femicidios cada 100 mil habitantes del país. Esta tarde, a las 17, comenzará en la plaza San Martín la movilización convocada por el Comité de Articulación Lesbotransfeminista que terminará en el Monumento a la Bandera, a las 19, con lectura de proclama y festival artístico.

-¿Por qué considera tan importante la publicación de esta estadística?

-Las estadísticas son lo que nos permite tomar las decisiones, es el mapa que nos permite ver qué está sucediendo, cómo, cuándo, por qué y nos muestra una película mucho más completa, no solamente este informe de nuestro Observatorio, sino también el tripartito que tenemos con el Ministerio de Seguridad y con Ministerio Público de la Acusación, que va a estar a principios del año y es más completo, porque toma los legajos fiscales, donde nosotras tomamos municipios y comunas, con las intervenciones de distintos niveles, ruta crítica y todo lo que alimenta el sistema de protección integral.

-¿Por qué se produce esa diferencia de números con otros observatorios, que contabilizan 68 femicidios en la provincia?

-El Observatorio nuestro no solamente releva los crímenes por razones de género, sino también todas las situaciones de violencia que ingresan en nuestro sistema, que no son todas, porque muchas terminan en el municipio o comuna, en Centros Territoriales de Denuncias o en comisarías. El primer análisis que hacemos, por eso lo dividimos en dos partes, son los femicidios, trans y travesticidios por razones de género, donde contabilizamos 22 y en segundo lugar, analizamos las muertes violentas de mujeres en contexto de narcocriminalidad, que las empezamos a medir en el 2019. Pero no todas tienen elementos de violencia de género y femicidios. No es una clasificación caprichosa, sino que sigue todo lo que es el protocolo de UFEM, que a la vez toma el protocolo de ONU mujeres.

En el informe se lee textualmente: "Existen elementos que permiten determinar que la muerte violenta es consecuencia de considerar a las mujeres como mercancía y como producto de venganza entre bandas. También por el escaso valor asignado a sus vidas hacia adentro de esas organizaciones o bien puede suceder que el resultado de muerte sea respuesta a su desviación en relación a lo que se espera que sea su comportamiento de acuerdo al estatus de género".

Marinaro desglosa que en 2019, sobre seis muertes de mujeres, había dos consideradas femicidios. Del 2020, de 14 muertes, dos fueron femicidios. En 2021, 18 muertes, de las cuales cinco eran femicidios. Este año se da el pico mucho más alto de 44 muertes, de los cuales 18 encontramos elementos de violencia por motivos de género, considerándolas un femicidio en contexto de narcocriminalidad.

Marinaro ejemplifica: "La forma en que ocurre la muerte, el nivel de violencia que hay hacia el cuerpo de las mujeres, el hecho de que sus cuerpos sean desechados como basura, puede haber índices también de violencia sexual previa antes del femicidio, se dio también un caso de una mujer embarazada, otras que son asesinadas adelante de sus hijos e hijas, hay ensañamiento. O sea, hay un contexto de violencia de género, estructural. Ahora, no toda muerte violenta es femicidio". Como ejemplo, la ministra mencionó a Claudia Deldebbio y su hija, Virginia Ferreyra, quienes fueron baleadas el 23 de julio, en Isola y Maestros Santafesinos, cuando esperaban el colectivo y quedaron en medio de disparos narco.

Si se desglosan esos números, el 94 por ciento de las muertes violentas de mujeres en contextos de narcocriminalidad se produjeron en el departamento Rosario y el mismo porcentaje se cometieron con armas de fuego. El 72,2 por ciento de las víctimas tenía entre 15 y 30 años.

Un abordaje complejo

La ministra describe el trabajo artesanal que hacen en relación a estas situaciones. "Empezamos a registrar, a mapear y a ver cuál es la situación en 2019. Luego, empezamos a trabajar y adaptar todas las políticas de acompañamiento en base a esos contextos, que no son iguales a otras violencias. Sabemos que la respuesta que puede dar el Ministerio es muy acotada. Ahí hace falta una respuesta, por un lado, del Ministerio de Seguridad pero también de Desarrollo Social", asegura Marinaro y completa: "Estas situaciones, no solamente cuando llegan a la muerte, sino que hay situaciones previas en las que algunas mujeres acuden a los sistemas de protección integral, ya sea en municipios o en comunas y no las podemos abordar desde las herramientas que tenemos de las políticas de género, sino que las trabajamos con Desarrollo Social, con Seguridad, con Gobierno y Justicia".

Retoma palabras del gobernador para decir que se trata de "un abordaje multiagencial". "Hoy el Ministerio está participando de todos los operativos multiagenciales que estamos haciendo en Santa Fe y en Rosario, en los barrios donde hay mayor nivel de conflictividad social y mayor nivel de homicidios. Estuvimos en Ludueña, ahora estamos en Tablada, y todo en un trabajo articulado con MPA, Municipalidad de Rosario y con distintos Ministerios de la provincia. Eso es lo que tiene que ver mucho más con lo estructural, después, cuando se nos presentan otras situaciones, las trabajamos con otros ministerios y los fiscales especializados, con una discreción absoluta", sigue la descripción.

Cuando el riesgo está en casa

En cuanto a los femicidios, travesticidios y transfemicidios que no están involucrados con la narcocriminalidad, la ministra desglosó que "los números de Observatorio de Seguridad Pública, de forma retrospectiva, de 2014 a 2022, nos permiten ver que el pico más alto se dio en el 2017, con 29 femicidios y crímenes por razones de género, pero en estos dos últimos años nuestros números nos indican que los femicidios bajaron en un 65% en relación a 2017".

Si se desglosan las 22 muertes violentas por motivos de género, dos de las víctimas fueron mujeres trans y travestis (9,1%) y 19 fueron mujeres cis (cuyo género percibido corresponde con el asignado al nacer). En cuanto a los trans/travesticidios, fueron en contextos íntimos o familiares, porque uno fue cometido por su pareja y el otro por el hermano.

Entre las muertes de mujeres, el 68,2% fueron femicidios íntimos, lo que incluye a dos femicidios vinculados (asesinatos de varones como forma de castigo o disciplinamiento a la mujer). Hilando más fino: el 22,7% de los femicidas eran parejas convivientes, el 9,1% parejas no convivientes, y el 9,1% ex parejas. En cuanto al lugar, el 68,2% se produjeron en la casa de la víctima.

En cuanto a la decisión de hacer públicos estos números, Marinaro aseguró: "mi deber como ministra es mostrarle a la sociedad santafesina cuáles son los resultados de las políticas y cómo administramos los fondos públicos, dado el crecimiento presupuestario del Ministerio desde 2020 a hoy. El 70% del presupuesto se transfiere a las organizaciones civiles, a los municipios y comunas y a las Universidades, porque nuestra política es poner los recursos en los territorios".

-¿Cómo se está trabajando la prevención?

-Para todo lo que es campañas de sensibilización y capacitación tenemos una secretaría, que está a cargo de Luciano Fabbri, donde tenemos tres líneas: ley Micaela, con una línea para instituciones que son sujetos o sujetas no obligadas, como clubes, sindicatos, federaciones, de cooperativas, también empresas del sector privado y medios de comunicación, para la ciudadanía. En ese marco, tenemos seis espacios interactivos con juegos y tablets que viajan por toda la provincia y todo eso lo centralizamos en un sitio que se llama Formación para la Igualdad, donde toda la ciudadanía pueda acceder a la capacitación y sensibilización en lo que respecta a políticas de género y diversidad. Tenemos además cuatro diplomaturas de pregrado gratuitas.