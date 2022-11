Víctor Hugo Morales homenajeó a Diego Maradona a dos años de su muerte, el 25 de noviembre de 2020. El periodista, relator y conductor de AM750 trazó un paralelismo con Hebe de Bonafini, quien falleció este domingo a los 93 años. “El día que murió Diego sentí un cimbronazo en todo el cuerpo. Era el comienzo de la tarde más triste de mi vida”, recordó.

Morales inició su programa con el recuerdo de la mítica auto-entrevista que se hizo Maradona en La noche del Diez, el ciclo televisivo que condujo en 2005 para Canal 13. Allí, una de las preguntas daba algunas pistas acerca de lo que pensaba sobre la muerte y cómo deseaba ser recordado:

- ¿Si tuvieras que decir una palabra en el cementerio a Maradona, qué le dirías?

- ¿Y vos me preguntas eso a mí?

- Vos hablaste de la muerte.

- Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad, como tocar el cielo con las manos, gracias a la pelota. Pondría una lápida: “gracias a la pelota”.

“Uno se pregunta dónde estaba, quiere recordar el momento en el que nos dieron la noticia. En mi caso, estaba durmiendo la siesta, mirando la televisión, donde los móviles ya empezaban a llegar a la casa de Diego. Y entró mi hija desencajada para decirme que había muerto”, contó Víctor Hugo, quien relató su sensación en ese momento: “Sentí un cimbronazo en todo el cuerpo, parecía una implosión, era el comienzo de una tarde que sería de las más tristes de toda mi vida”.

Víctor Hugo suele repetir que no eran grandes amigos con Maradona, pero que sí tenían una relación muy cercana, íntimamente vinculados, en gran medida por aquel relato del gol del siglo a los ingleses en el Mundial de México 86; pero también por el vínculo cercano que tejieron con el correr del tiempo, que los llevó a tener proyectos en común, como De Zurda, el programa para Telesur que compartieron en los mundiales de Brasil y Rusia, en 2014 y 2018, pero también en innumerables entrevistas y encuentros.

“¿Pero murió? Diego ya no muere, como dice el tango que canta Cucuza Castiello. Lo recordamos en las frases célebres, en la fotogalería con Fidel Castro, con Chávez, con Lula, con Cristina”, enumeró Víctor Hugo. “También en las películas. Va a estar en los zurdos infinitos del mundo, que son Diego. Lo vamos a ver en los rebeldes, con esa cara de pícaro. Diego vive en las gambetas, eso es Maradona, en los goles con la mano. El gol mejor hecho con trampa también es de Diego, los goles geniales, por supuesto. Todo lo maradoniano del fútbol y la vida lo mantienen vivo”, expresó Víctor Hugo.

Pero además, Morales trazó un paralelismo entre Diego Maradona y Hebe de Bonafini. “Diego vive en los arrabales de las ciudades, en las plazas donde cantan, como la plaza de Hebe, que se fue como Diego, y que ya no muere”. “En las estatuas de las calles de los derechos humanos. La gambeta de Hebe es la sonrisa, su gol a los ingleses, la lucha constante; la pelea del Diego contra la FIFA fue la lucha de Hebe contra los poderes. La muerte mata a cualquiera, ¿no? Si pudo con Hebe… Como Diego, Hebe puede cantar ‘yo ya no muero’, como el tango”, relató Víctor Hugo desde Qatar, donde se encuentra en la cobertura del Mundial 2022.

- ¿Soñaste alguna vez con Maradona en este tiempo? - le preguntaron hace un año a Víctor Hugo en una entrevista en la AM750.

- He pensado muchísimo, pero no he soñado, aunque puede ser, pero no me acuerdo. Es raro que no haya soñado con Maradona, porque ocupa mucho en mi vida, no sólo en la presencia que yo le doy sino en la que los demás le dan en mi vida. Diego es parte de mi vida. He tenido mucho amor por el personaje, le debo mucho. Siento una inmensa gratitud hacia él y me pegó un porrazo enorme su muerte, fue muy duro de aceptar que había sucedido.

Víctor Hugo: “La muerte de Maradona fue un antes y después en mi salud”

Cuando se cumplieron seis mese de la muerte del astro del fútbol mundial, Víctor Hugo reveló que la partida de Maradona había marcado un antes y un después ya no sólo en su vida, sino también en su salud. “Diego muere el 25 de noviembre, en diciembre se me viene una sucesión de catástrofes, después el covid, la internación”, contó tiempo atrás, también en su programa de radio.

"Fueron seis meses que han sido bastante negativos para mi vida y mi salud, tan referido como estoy a Diego, mi carrera. Durante 73 años fui una persona de una salud llamativa, llevé 40 años sin faltar un día al trabajo",

"¿Cómo era posible? Diego muere el 25 de noviembre, en diciembre se me viene una sucesión de catástrofes. Hay un antes y después de Diego en mi salud", se sinceró Víctor Hugo. En aquel entonces, describió "el dolor en el pecho, la angustia, la impotencia" que sintió por la partida de Maradona.

"Había un antes y después con Maradona antes de cada partido. Ahora hay un antes y después de Diego y mi salud, es indudable que nada tiene que ver mi vida de persona que hasta el año pasado gozaba de una salud que permitía sorprenderse con el que soy hoy", remarcó Víctor Hugo a mediados de 2021, tras recuperarse del Covid, que lo obligó a permanecer internado un mes, varias semanas en terapia intensiva.