Se inicia la época estival y las altas temperaturas se sienten con mayor fuerza en el norte de Salta, donde superan los 37°. A esta situación se suma la escasez de agua potable, lo que afecta principalmente a familias enteras de comunidades indígenas. La desigualdad en el acceso se viene padeciendo desde hace décadas sin que ningún gobierno local pueda garantizar una respuesta efectiva a la problemática.

En procura de encontrar soluciones el gobierno de Salta conformó la Mesa de Agua, impulsada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (Enresp), que reunió a la empresa proveedora del servicio, Aguas del Norte, y a representantes de los Ministerios de Infraestructura y de Economía y Servicios Públicos. Desde la Mesa se anunció el Plan Federal de Obras de Agua y Saneamiento, que prevé la concreción de 233 proyectos de agua y saneamiento, con una inversión de $14.700 millones.

No obstante, la situación no parece cambiar, y los reclamos empiezan a resonar con más fuerza en localidades como Tartagal y Salvador Mazza (en el departamento San Martín), Pichanal (Orán) y Santa Victoria Este (Rivadavia). Precisamente estos tres departamentos son los enmarcados en la emergencia socio sanitaria que se declaró en la provincia en 2020, a raíz de la muerte de niños y niñas por desnutrición o causas vinculadas.

El jueves último el Senado provincial declaró la emergencia hídrica en toda la provincia, porque la prolongada sequía que se abate en todo el territorio salteño viene afectando la provisión de agua potable. Ayer Enresp emitió la resolución 1653/22 por la cual ordenó a Aguas del Norte suspender la facturación del servicio sanitario en el departamento San Martín en diciembre de este año y enero de 2023.

Además, el organismo acompañó la decisión con medidas complementarias. Dispuso que en esos dos meses no se podrán realizar cortes ni restricciones del servicio sanitario en caso de mora o falta de pago; suspendió "en forma excepcional los cortes programados sobre el servicio de energía eléctrica y de agua potable en las zonas afectadas por falta del elemento vital". Y ratificó decisiones que ya había tomado el Comité de Emergencia que se constituyó por esta situación: estableció un servicio alternativo de reparto de agua y otorgó un cupo de consumo humano la cantidad de 1000 litros de agua potable por domicilio.

El Enresp también le indicó a la empresa proveedora que "deberá identificar, entre otros detalles, las zonas críticas, lugares donde estarán disponibles los camiones cisternas, puntos de carga, camiones afectados y el cronograma de reparto alternativo en el departamento San Martín".

Y le solicitó a la Secretaría de Recursos Hídricos que "arbitre los medios necesarios para hacer efectiva la prioridad del abastecimiento poblacional del agua conforme lo expresa el articulo 24 del Código de Aguas y eventualmente ordene la restricción de otros usos que pudieran comprometer la accesibilidad del servicio a los usuarios residenciales del departamento San Martín".

"En Tartagal el agua sale verde y con olor"

El jueves último se conoció que se conformó el Comité de Emergencia Hídrica, con el propósito "de atender los efectos de la grave sequía que afecta a las localidades del norte articulando acciones conjuntas para paliar la falta de agua y llevar asistencia y contención a los vecinos afectados por esta situación".

El Comité estará bajo la coordinación de Aguas del Norte, prestataria del servicio de agua y saneamiento en la provincia. Y participarán las secretarías de Recursos Hídricos, Salud, Seguridad, Asuntos Indígenas, el Enresp, el Ejército y los municipios del departamento.

El Comité articulará medidas para la organización y prestación del servicio de agua potable frente a la "extraordinaria situación de crisis" en el departamento, como "consecuencia de la histórica bajante del dique Itiyuro, la más grave de los últimos 50 años", dijo el gobierno provincial.

Representantes del Comité.

Como primeras medidas, se dispuso informar a los usuarios del servicio que se garantizará el uso prioritario del recurso para consumo humano, la información adecuada y veraz de la situación a los usuarios, la contratación de camiones para provisión alternativa de agua potable y un incremento paulatino de este servicio hasta duplicar las horas actuales de prestación.

Además, se decidió la distribución equitativa de agua potable a través de los camiones cisterna y nuevos cargadores de agua potable. En este sentido, la Policía de la provincia relevará y controlará la prestación del servicio alternativo de agua para evitar inconvenientes.

El Comité aseguró que también se aplicarán controles sanitarios de prevención y alerta respecto de enfermedades estacionales vinculadas al agua.

El concejal Nicolás Arce dijo que la situación en el departamento es crítica. Recordó el amparo colectivo presentado en 2019, y que vecinos de Tartagal y Mosconi ganaron contra Aguas del Norte. Allí se dispuso que la empresa presente un plan de obras por 5 años en Tartagal, pero sigue sin ejecutarse.

"Aguas del Norte aseguró que el servicio iba a estar mediante camiones, a nadie le iba a faltar agua, pero la realidad es que la gente ahora no tiene agua", dijo el edil a Salta/12. Además, recordó que la promesa de aprovisionamiento mediante camiones cisterna por parte del Comité es un anuncio que se viene escuchando desde hace meses y que hasta ahora no se cumple.

Añadió que en Tartagal "la gente se está bañando en tachos, no puede tomar agua porque sale verde y con olor. El agua se carga y se reparte en camiones, pero no sabemos qué control tiene". En ese sentido, cuestionó que el gobierno municipal de Mario Mimessi no actúe de manera preventiva y sólo lo haga "a los ponchazos".

En Salvador Mazza tambié falta agua en la zona sur de la localidad, debido a que las bombas se deben apagar por la baja tensión eléctrica. El periodista local Raúl Costes, dijo que hay dos camiones cisterna, pero que no llegan a abarcar toda la zona.

"Hay días que no hay agua las 24 horas y otros donde no hay agua durante 10 días en algunos barrios porque no llega la presión del agua", relató. Y agregó que además el agua no es potable, sale "verde" y "con olor a podrido".

(Imagen: gentileza Raúl Costes).

El sector más afectado es el barrio Ferroviario 4, que se encuentra a las orillas de un cerro. Si bien se inició una obra de agua en el lugar, "está paralizada y no sabemos por qué". Costes dijo que el 85% de agua que llega a las familias del municipio proviene de los 10 pozos existentes en el municipio.

También falta en Santa Victoria Este

Amancio Martínez, representante de la comunidad Kilómetro 2, del municipio de Santa Victoria Este, contó a Salta/12 que desde mediados de noviembre padecen la falta de agua. En este caso se debe a que no pueden sacar agua del pozo porque los fuertes vientos que se produjeron en la zona afectaron la instalación eléctrica de la bomba de agua, y no fue reparada.

A pesar de que hay un camión cisterna por la zona, no llega de manera con la periodicidad necesaria a la comunidad, lo que ocasiona que, "con altas temperaturas, de 45°, la gente tenga que recurrir al río para tomar (agua). Ahí vemos que la comunidad empieza con vómitos y diarreas", contó. Martínez se preguntó: "¿Cómo termina esto? Necesitamos que se tomen cartas en el asunto. Se hicieron pozos de casi 60 metros en la comunidad, con tanque elevado, todo se instaló, pero resulta que no llega agua dulce".



Relató que actualmente las familias de Kilómetro 2 juntan agua desde las 23 hasta las 3 de la mañana porque "sólo de noche sale un poco". "También estamos viendo que cuando se nubla sale otro poco", agregó.

Martínez sostuvo que la situación es similar en la mayoría de las comunidades de Santa Victoria Este porque "todavía hay lugares donde, a lo largo y ancho del municipio, no cuentan con agua". "Es muy preocupante la situación porque no llueve tampoco", expresó. Si bien hubo algunas precipitaciones en los últimos días, no fueron importantes y Martínez dijo que como el suelo está tan seco, el agua simplemente penetra.

"Mientras no llueva en abundancia todo será difícil", insistió. A la situación sumó la necesidad de colocar y cambiar los materiales para la provisión del agua, como mangueras y tinacos, porque están en mal estado e impiden una mejor circulación del suministro o el almacenamiento. "La verdad que es problema muy serio en todos los lugares", sostuvo. Es que la falta de agua es general en las comunidades de Santa Victoria Este, y el reparto no da abasto.

"Está contaminada esa agua"

Daniel Díaz, de la comunidad Tres Palmeras de Pichanal (departamento Orán), llevó adelante hace unos días una manifestación sobre la ruta nacional 34, a la altura del "cruce de Pichanal". En diálogo con comunicadores locales, denunció al intendente Sebastián Domínguez, asegurando que "hizo un abandono total de los chicos de Tres Palmeras".

"Está contaminada esa agua", sostuvo Díaz, recordando que en la primera semana de octubre ya habían protestado por la situación. En ese momento se les dijo que irían equipos técnicos a ver el caso, pero esto no se concretó. "Tenemos a los chicos con diarrea crónica y este municipio está de fiesta", ratificó.

El faltante de agua también se sintió en la comunidad Misión Francisco, en Pichanal, desde donde se denunció quehace meses no cuentan con un buen suministro. A pesar de que hay un camión cisterna por el lugar, no llega a aprovisionar al total de las familias del Tercer Loteo. El periodista local René Vaca dijo a este medio que la problemática "sigue igual" y que ahora afecta además a la comunidad El Algarrobal.