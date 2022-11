* Una de las grandes apuestas de HBO para el comienzo de 2023 será The Last of Us. La entrega, basada en un exitoso videojuego de consola, podrá verse desde el 15 de enero. La historia transcurre dos décadas después del final de la civilización tal comose la conoce. Pedro Pascal encarna a un curtido superviviente para un trabajo por encargo. ¿Contrabandear a un Baby Yoda? Parecido. En esta ocasión su paquete es una niña de 14 años (Bella Ramsey). La dupla deberá atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.



* La plataforma Cont.ar sumó a su librería La encrucijada y Centro cultura, ambas realizaciones, ganadoras del Concurso Federal de Series de Ficción Web del INCAA. La primera, rodada íntegramente en Misiones, narra las historias de un bar donde se cruzan diez desconocidos. La otra sigue a un aspirante a escritor de novelas policiales que trabaja en un centro cultural apremiado por problemas económicos. Junto con sus particulares compañeros, descubrirá que el caos esconde un oscuro negociado.

* Apple TV+ anunció el inicio del rodaje de la segunda temporada de Severance. La serie, dirigida por Ben Stiller, creada por Dan Erickson y protagonizada por Adam Scott, fue una de las sorpresas del año. Ciencia ficción, el thriller, absurdo y un experimento que le permite a las personas dividir su existencia hogareña de lo laboral. Bob Balaban, Gwendoline Christie y Merritt Wever se suman al elenco de la continuación. A no temer, Patricia Arquette, John Turturro y Christopher Walken siguen liados a Lummon Industries.





El personaje

Lucho Buenaventura de Robo mundial (Joaquín Furriel). Luego de gastarse un dineral para viajar con su hijo a Qatar, el tipo ve cómo la albiceleste queda descalificada del Mundial a días de su comienzo. Perdido por perdido, se volverá el justiciero de toda la patria futbolera. ¿El plan? Robar el trofeo que levantaron Maradona y Pasarella. La Copa se mira, se toca y se hurta.