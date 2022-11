The Weeknd volverá a presentarse en la Argentina, luego de su celebrado show en el Lollapalooza de 2017. Será el viernes 13 de octubre de 2023 en el Hipódromo de San Isidro, en el marco de una expansión de su gira After Hours Til Dawn.

“La etapa dos está aquí. After Hours Til Dawn Tour llega a Europa y América Latina”, anunció hoy el cantante canadiense a través de Twitter, en donde dio a conocer las fechas del 2023 que expandirán su tour. Aún no se confirmó la fecha para conseguir entradas. No obstante, se anticipó que el único medio para comprarlas será de forma online a través de All Access.

La gira que traerá a The Weeknd a Argentina

La próxima etapa del tour After Hours Til Dawn comenzará el 10 de junio de 2023 en Reino Unido, y también tendrá paradas por Países Bajos, Irlanda, Alemania, Suecia, Noruega, Bélgica, España, Francia, Italia, República Checa, Polonia y Estonia.

Llegará a América Latina el 29 de septiembre, con una presentación en la ciudad de México. El 4 de octubre pasará por Bogotá (Colombia), el 7 por Río de Janeiro (Brasil), el 10 por San Pablo (Brasil), el 13 por Buenos Aires (Argentina) y el 15 por Santiago de Chile.

Kaytranada y Mike Dean se unirán a The Weeknd en todas las fechas europeas, y aún no se sabe si contará con algún telonero para la parte americana del tour.

Durante los shows, hará un recorrido por After Hours (2020), álbum que incluye su single Blinding Lights, el cual fue nombrado como canción Nº 1 de Billboard de todos los tiempos, superando el éxito The Twist (1960) de Chubby Checker. Y también por su último trabajo discográfico, Dawn FM, que fue lanzado en enero de 2022 y fue aclamado por la crítica.