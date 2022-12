Este sábado arrancó la quinta y esperadísima edición del FAQ – Festival de Arte Queer, que hace años viene queerizando los escenarios porteños con el objetivo de continuar visibilizando el trabajo de artistas queer y celebrarlo en el mes internacional de los Derechos Humanos, dando vuelta todo lo que aún quede en pie.

Organizado por Brandon, creado por Lisa Kerner y Violeta Uman, con Liliana Viola como programadora invitada, y concebido para que nadie se quede afuera de esta fiesta de duración semanal -con casi una totalidad de actividades gratuitas- el festival dio comienzo a su maratón espectacular el sábado 4 con la caída del sol, mediante el estreno de la obra Barroco Postcamp del grupo Ópera Periférica y la participación de DJ Visera, en un acto iconoclasta en el cual la orquesta y les cantantes se apropiaron en vivo de arias icónicas de la ópera barroca para crear “derformances”, mixturando el documental con el punk, el neobarroco, lo camp y todo lo más allá.

La apertura estará a cargo de Opera Periférica + Dj Visera

Y una vez abiertas las compuertas, estalla todo: para ver, leer y releer se podrá visitar la muestra histórica de las icónicas e irreverentes tapas del Suplemento SOY, en el marco de los 35 años del diario Página/12: “Soy Tapada”. La inauguración será el martes 6 a las 20 con un recorrido que parte desde sus inicios en el año 2008 hasta la actualidad exhibiendo los diseños de Alejandro Ros, las fotos de Sebastián Freire y la edición de Liliana Viola y Dolores Curia intervenida por lxs artistxs Galaxia y Mar, que “Perforan y performan” la muestra junto a las bandejas de DJ Galga Tropikalia y toda la Cultura Ballroom con House of Tropikália, colgadas de las paredes de Casa Brandon para el goce de transeúntes y curioses.

SOY TAPADA inagura el martes 6 a las 20

También imperdible es la visita guiada por la muestra "El arte es un misterio. Los años 90 en Buenos Aires", con la curaduría de Francisco Lemus en la Colección Amalita de Puerto Madero.

En el plano inclinado de la literatura, este año viene cargado de visitas internacionales y bombas locales: la escritora española Elizabeth Duval protagonizará un conversatorio junto a Dolores Reyes para entrenarse y participar luego de un duelo de titanas de escritura junto a Silvina Giaganti, a la par de los descorches por la celebración de la reedición del libro El Affair Skeffington, de María Moreno, a 30 años de su publicación original, en maridaje con una interpretación maratortónica de sus letras y músicas en vivo por Blody Mary de Dolly. Además, como frutilla del postre, Bel Gatti realizará una lectura performática sobre su primera película No puedo tener sexo.

El arte es un misterio. Los años 90 en Buenos Aires, curada por Francisco Lemus

Dos actividades buscan y van a copar el barrio de La Boca: un desfile performático con protagónico de Feli Quispe clavando los tacos sobre el verde de Proa 21 coreografiado por Diana Szeinblum, y un recorrido colectivo por las muestras interdisciplinarias de les residentes de Munar, desfile de moda y show en vivo all inclusive. Las pantallas, por supuesto, también están listas para brillar con las proyecciones exclusivas e inclusivas de Errante corazón, de Leonardo Brzezicki en conversatorio junto a sus participantes, para luego pasarle la antorcha a Los agitadores, la última película de Marco Berger, con visita especial de dos internacionales: Enfant Terrible de Oskar Roehler y Neubau de Johannes Maria Schmit, y una exquisita retrospectiva de la obra de Jan Oxenberg, realizadora norteamericana y pionera del cine lésbico y feminista.

Munar, un recorrido por muestras en los talleres de lxs artistxs residentes

Y si algo no puede -y no va a- faltar en el FAQ, es la música en vivo y el movimiento de todo lo que tienda a quedarse en reposo. Para no dejar una cuerpa en su lugar y darle el protagónico al sudor colectivo harán temblar las bandejas y los escenarios les DJ set de Susi Pirelli, Rumanians, Galga Tropikalia, Violeta Alegre y Hiedrah Club de Baile junto a los shows de las bandas y cantantes Posible Romance, Barbi Recanati, Luciana Jury, Macha Kiddo, Walter Romero, Lupe y alta sorpresa: una banda incógnita y misteriosa despedirá y cerrará esta quinta edición ya pensando en la manija de la sexta, en un evento al aire libre el sábado 10 desde las 17 entre las calles José María Drago, Lavalleja y Julián Álvarez con música, perfo, baile y poesía vampira curada por Gaby Borelli, entre otros deliciosos desbordes. Otras de las actividades imperdobles son, el domingo 4, una performance de navegación por el riachuelo con Analía Couceyro y, el jueves 8, un homenaje a Gal Costa de la mano de Carlos Casella, María Ezquiaga, Lola Membrillo, Vale Cini.

Las sedes son, por supuesto, la casita Brandon en Luis María Drago 236 junto con el Centro Cultural Kirchner ubicado en Sarmiento 151, el Centro Cultural San Martín en Sarmiento 1551, la Colección Amalita en Olga Cossettini 141, PROA 21 sobre Av. Don Pedro de Mendoza 2073 y Munar: Av. Pedro de Mendoza 1555.

Programación completa en Instagram: @faqbrandon y faqfestival.com.ar