Kevin Spacey tendrá su primer papel en cine tras ganar un juicio el mes pasado por difamación al no constatarse el supuesto abuso sexual del que fuera acusado por un colega menor de edad, informaron medios británicos.



Según publicó el portal especializado Variety, Spacey no aparecerá físicamente en escena, sino que le pondrá la voz a un extorsionador que amenaza a una ministra británica por su aventura sentimental con el Primer Ministro del film.



La película Control, escrita y dirigida por Gene Fallaize, es un filme independiente británico que se rodará en 2023 y que cuenta con los protagónicos de Lauren Metcalfe y Mark Hampton. Cupsogue Pictures es la casa productora.



“Es uno de los mejores actores de nuestra generación. Dejando de lado su vida personal, de la que no tengo conocimiento y es algo sobre lo cual no puedo comentar, es una oportunidad de trabajar con uno de los grandes de la actuación”, dijo Fallaize a Variety.



El mes pasado, Spacey ganó un juicio civil de 40 millones de dólares en Nueva York después de que un jurado determinara que no abusó de Anthony Rapp. El hecho denunciado por Rapp habría sucedido en 1986, cuando Spacey tenía 26 años y el denunciante, 14.



Sin embargo, la denuncia de Rapp fue la primera de cinco acusaciones de agresión sexual contra el dos veces ganador del Oscar, quien se declaró inocente de todas ellas. Las acusaciones le hicieron perder varios papeles y hasta fue dado de baja de la última temporada de House of Cards, serie de la que era protagonista y a cuyo productor, MRC, se le ordenó pagar 31 millones de dólares por daños.