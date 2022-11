A 10 días del inicio del Mundial de Qatar 2022, este miércoles 30 de noviembre la competencia continuará con la tercera y última fase de grupos, con dos partidos del Grupo C y dos del Grupo D: se enfrentarán Argentina y Polonia, y Arabia Saudita y México, por el primer conjunto; mientras que por el segundo se encontrarán Túnez y Francia, y Australia y Dinamarca.

Los encuentros serán televisados por la TV Pública, TyC Sports, DeporTV y DirecTV Sports. Además, se podrán observar de forma online, a través de diferentes plataformas digitales.

Argentina vs. Polonia (Grupo C)

El seleccionado argentino buscará el pase a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, su objetivo primario en la competencia, cuando enfrente al líder Polonia en la última fecha del Grupo C.



El partido se disputará en el Estadio 974 de Doha desde las 16 (22 hora local) con equipo arbitral neerlandés: Danny Makkelie (principal), Hessel Steegstra (primer asistente), Jan de Vries (segundo asistente) y Pol van Boekel (VAR). El encuentro se transmitirá por TyC Sports, la TV Pública y DirecTV Sports.



El eventual triunfo le servirá para quedar primero si Arabia Saudita no gana por dos goles más de la eventual diferencia sobre los polacos. Por caso, si la "Albiceleste" ganara 1-0 deberá esperar que los asiáticos no venzan 3-0 para avanzar como C1 y evitar el casi seguro cruce con el campeón mundial Francia (D1).

El empate con Polonia puede alcanzar para la clasificación pero en el segundo puesto y dependiendo del resultado en Lusail. Las posiciones del Grupo D jugadas las dos primeras fechas muestran como líder a Polonia (4 puntos, +2), seguido por Argentina (3, +1), Arabia Saudita (3, -1) y México (1, -2).



El encuentro de mañana también ofrece como atractivo el duelo individual entre dos celebridades del fútbol mundial: los capitanes Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, y Robert Lewandowski, titular del premio FIFA The Best los últimos dos años.

El campeón de la Copa América recuperó el pulso en Qatar 2022 el sábado pasado, cuando le ganó a México (2-0) después de un mal paso en el debut ante Arabia Saudita (1-2), que le cortó un invicto de 36 partidos.



La victoria frente a los aztecas renovó las ilusiones en un equipo que todavía no mostró el rendimiento por el que se lo ubicó entre los principales candidatos a pelear por el trofeo que se entregará el 18 de diciembre en Lusail.

Arabia Saudita vs. México (Grupo C)

La selección mexicana, que dirige el argentino Gerardo Martino, jugará ante Arabia Saudita, con la obligación de ganar y sacar cuentas para lograr el pase a octavos de final del Mundial Qatar 2022.



El partido por el Grupo C se jugará en el estadio de Lusail de Doha a las 16 (hora argentina), a la misma hora del cotejo entre la Argentina y Polonia, será arbitrado por inglés Michael Oliver y televisado por TyC Sports en su señal alternativa.



Antes de la última jornada, el grupo C está liderado por Polonia (4 puntos), seguida de la Argentina y Arabia Saudita (3) y México (1), de modo que al conjunto azteca solo le sirve ganar y esperar el resultado del otro partido.



Si obtiene los tres puntos y hay una derrota Argentina, clasifica como segundo sin importar la diferencia de goles, pero si hay empate o victoria de la Argentina todo se decidiría por la diferencia de goles.



México todavía no anotó goles en Qatar y solo suma cinco tiros entre los tres palos. Por lo tanto, tendrá que mejorar mucho si quiere tener chances de ingresar a las rondas definitorias, en donde el grupo se cruzará con los clasificados del Grupo D, integrado por Francia (ya clasificado), Dinamarca, Australia o Túnez.



Desde el Mundial de 1994, México siempre consiguió el pase a los octavos de final, pero nunca sus chances fueron tan complicadas como ahora. Y en caso de lograrlo, también tiene la barrera del quinto partido que jamás superó.



Los sauditas, por su parte, tras dar la sorpresa de ganarle al seleccionado argentino, con un triunfo pasarían a octavos. Y contra todos los pronósticos, podría ser primero del grupo ante una igualdad de Polonia con la Argentina.



En cambio, si empata con México, Arabia Saudita dependerá del otro resultado, ya que va a pesar la diferencia de goles, en donde tiene diferencia negativa de -uno por debajo del equipo sudamericano y también del europeo-.

Túnez vs. Francia (Grupo D)

Francia, actual campeón mundial y ya clasificado a la siguiente ronda, enfrentará a Túnez, que aún mantiene escasas chances de pasar de fase, en un encuentro válido por la tercera y última fecha del Grupo G del Mundial de Qatar 2022.



El partido se jugará desde las 12 (hora argentina) en el estadio Ciudad de la Educación, ubicado en la ciudad de Rayán, contará con el arbitraje del mexicano César Ramos y la transmisión estará a cargo de las señales de cable TyC Sports y DirectTV.



El vigente campeón del mundo se convirtió en la primera selección en clasificarse a la próxima instancia tras las victorias por 4-1 y 2-1 ante Australia y Dinamarca, respectivamente.



El equipo conducido por el entrenador Didier Deschamps, campeón del mundo como futbolista en 1998, tiene casi asegurado el primer lugar de su grupo, ya que hasta una derrota lo dejaría en esa posición de privilegio. De esta manera, de finalizar primeros, "Les Bleus" se enfrentarán al segundo del Grupo C.



Túnez, por su parte, cuenta con un solo punto, al igual que Dinamarca, tras el empate sin goles ante los daneses y la derrota por 1-0 frente a Australia, por la primera y segunda da jornada, respectivamente. A pesar de contar con pocas chances numéricas, los africanos podrían acceder a la siguiente fase en caso de vencer a los franceses y que Australia y Dinamarca terminen empatados.



El encuentro entre Francia y Túnez será el primero entre ambos seleccionados en el marco de una copa del mundo.

Australia vs. Dinamarca (Grupo D)

Los seleccionados de Australia y Dinamarca, ambos con chances de pasar de ronda, se enfrentan en el cierre del Grupo G de la Copa del Mundo de Qatar 2022.



El partido se jugará desde las 12 (hora argentina) en el estadio Al-Janoub, ubicado en la ciudad de Al-Wakrah, y contará con el arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal. La transmisión será por la TV Pública.



El representativo de Oceanía cuenta con tres unidades, tras la goleada en contra por 4-1 ante Francia en el debut y la victoria por 1-0 frente a Túnez en la última presentación. Los "canguros" asegurarán su lugar en octavos de final en caso de lograr un triunfo o un empate.



El conjunto europeo, por su parte, suma un solo punto luego del empate sin goles frente a Túnez y la derrota por 2-1 ante Francia. Los dirigidos por el entrenador Kasper Hjulman tienen la obligación de conseguir una victoria ante Australia para alcanzar la siguiente fase.

¿Cómo ver online los partidos del Mundial de Qatar?

Además de poder verlo en vivo en la TV Pública, TyC Sports, DeporTV y DirecTV Sports, se pueden acceder a distintas plataformas on line para los encuentros.

Mientras que TyC Sports Play y TV Pública se reparten las transmisiones de todo el Mundial, los encuentros podrán verse también en Flow, DirecTV Go y Telecentro Play. Cada cableoperador solicitará el usuario y contraseña de cada cliente para poder acceder a los contenidos.