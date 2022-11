Las estrellas mundiales del fútbol, Lionel Messi, Neymar Jr. y Paul Pogba ya son parte de los nuevos Call of Duty Warzone 2.0 y Modern Warfare 2.

La serie de videojuegos Call of Duty es enormemente popular entre los gamers. Al principio, la trama giraba en torno a la Segunda Guerra Mundial pero, conforme pasó el tiempo, las acciones comenzaron a trasladarse a conflictos de la actualidad, donde los argumentos suceden en ambientes contemporáneos y ficticios, como se puede ver en Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops Cold War, en la Guerra Fría, o Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2 y Call of Duty: Modern Warfare 3, ambientados en la Tercera Guerra Mundial; o en futuros tecnológicos como en Call of Duty: Black Ops 2, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: Infinite Warfare y Call of Duty: Black Ops 4.

Precisamente, en uno de sus últimos lanzamientos, Warzone 2.0 y Modern Warfare 2, la saga de videojuegos distribuida por Activision decidió lanzar unos skins (para los neófitos, es lo que se llama "atuendo" en un personaje, por lo general, también el rostro es intercambiable) de las estrellas mundiales del fútbol Lionel Messi, Neymar Jr. y Paul Pogba.

Desde el pasado miércoles 16 de noviembre ya está disponible Call of Duty: Warzone 2.0 y, al mismo tiempo, se inició la Temporada 1 de Modern Warfare 2. Sin embargo, hubo que dejar pasar unos días para conseguir las skins de los tres cracks mundiales. Primero llegó Neymar, luego Pogba y, finalmente, arribó Lionel Messi, como parte del evento especial llamado Modern Warfare FC.



Cómo conseguir las skins de Messi, Neymar y Pogba en Call of Duty

Para obtener los atuendos de los futbolistas y poder utilizarlos tanto en Modern Warfare 2 y Warzone 2.0 tendremos que adquirir los paquetes de cada uno de los jugadores. Los tres ya están disponibles en la tienda de Call of Duty, y cada uno cuesta 2400 puntos CoD, la moneda virtual del juego que se debe comprar con dinero real. Los paquetes incluyen la skin de las estrellas del fútbol mundial junto con otros accesorios.