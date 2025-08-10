Un policía hincha de Peñarol de Montevideo mató a dos hinchas de Nacional horas después del clásico que se disputó en el estadio Campeón del Siglo donde el aurinegro ganó 3-0, según fuentes policiales.

Este sábado Peñarol goleó 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo que se disputó en el estadio Campeón del Siglo sin la presencia de ambas parcialidades. En la localidad de Toledo, en el Departamento de Canelones, un grupo de hinchas de Peñarol se reunió en una casa a ver el partido y colocaron banderas del Carbonero en los exteriores del hogar.

Finalizado el encuentro, tres hinchas de Nacional intentaron llevarse las banderas del clásico rival y se produjo una discusión que subió de tono. Entre los hinchas de Peñarol se encontraba un policía de 24 años que estaba fuera de servicio y utilizó su arma reglamentaria para abrir fuego hacia los hinchas del Bolso.

Según indicó el parte policial "una vez finalizado el encuentro, llegan 2 motos ocupadas cada una por tres personas y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego, razón por la que el policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento, efectuando disparos. El incidente dejó como resultado a dos personas fallecidas”, agregó.

Una de las primeras pericias indicó que al menos una de las dos víctimas habría recibido un disparo del arma del policía.