La FIFA abrió oficialmente el registro para quienes deseen formar parte del programa de voluntarios del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Este llamado masivo invita a miles de personas a postularse para colaborar en la organización y desarrollo del torneo más importante del fútbol mundial. El proceso incluye desde la inscripción digital hasta entrevistas que ayudarán a seleccionar a los aspirantes para distintas funciones clave durante el evento.

Debido a que la Copa del Mundo se llevará a cabo en tres países, la FIFA indicó que cada sede necesitará una gran cantidad de voluntarios para cubrir diversas áreas. Estas funciones van desde la logística y la coordinación de accesos hasta la atención a medios y apoyo en zonas de aficionados. La participación no incluye remuneración económica, pero sí ofrece beneficios como comidas y bebidas durante las jornadas, reconocimiento oficial y artículos exclusivos.

La figura del voluntario no es nueva en eventos deportivos de gran magnitud. Experiencias recientes como los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Qatar 2022 demostraron la importancia de estos colaboradores en la logística y atención de las competencias.

Para el Mundial 2026, la FIFA busca repetir ese éxito, asegurando que los voluntarios reciban capacitación adecuada en protocolos de seguridad, atención al público y aspectos específicos de la organización.

El proceso de inscripción se realiza a través del portal oficial de voluntarios, donde los interesados deben crear una cuenta, cargar sus datos personales y completar una evaluación para definir sus habilidades y disponibilidad.

Luego, los candidatos pasan por entrevistas presenciales o virtuales que permiten conocer el perfil del aspirante y explicar las expectativas del programa. Solo tras superar estas etapas se asignan roles concretos y se inicia el período de formación.

Entre los requisitos que la FIFA estableció para formar parte del programa destacan la disponibilidad para participar en hasta ocho turnos durante el Mundial, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Los aspirantes deben ser mayores de 18 años al momento de la solicitud y cumplir con los requisitos migratorios del país anfitrión elegido. El manejo de inglés y español es deseable para México, y se valoran otros idiomas. Además, es obligatorio asistir a pruebas de equipo, completar la capacitación, y pasar una verificación de antecedentes.

Las autoridades locales y federales de cada país colaboran con campañas informativas para atraer a los voluntarios. La FIFA informó que, una vez cerradas las inscripciones, comenzará un proceso riguroso de selección para confirmar a quienes formarán parte del equipo que hará posible esta fiesta global del fútbol.