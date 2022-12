Silvana Facciuto es psicoanalista, Miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) Sección Rosario y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Es directora de la Revista Éxtima número 1, sobre la Formación Analítica, de la EOL Rosario, publicada por Grama. Además, integra el directorio de la publicación y es docente de Prácticas Docentes Supervisadas A, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de rosario. Ha participado en otras publicaciones y hoy, a las 19.30, estará en la presentación de Éxtima en el Salón Norte de la sede de Gobierno de la UNR, Maipú 1065. Junto a ella, estarán presentes Mauricio Tarrab, Adrián Scheinkestel y Silvina Garo, con conversación a cargo de Carolina Rovere.

-¿Qué puede decir sobre la experiencia colectiva de realizar una revista como Éxtima?

-La idea de recuperar una publicación de la EOL Sección Rosario con formato de Revista y proponiendo una serie, surge justamente del trabajo y la conversación con otros. Podemos pensar que la Escuela de Lacan se construye alrededor de la pregunta ¿qué es un analista?, y la imposibilidad de dar una respuesta definitiva, cerrada. En cierta medida, todo lo que hacemos gira en torno a ese vacío. Es en este punto que esta revista adquiere su lógica. Es un espacio de escritura, de conversación, de transmisión del psicoanálisis de la orientación lacaniana. Es apostar a la transferencia de trabajo como uno de los modos de hacer con la soledad irreductible de cada uno, pero poniéndola en relación con los otros. Es la paradoja de la Escuela como la trabaja Mauricio Tarrab: solos pero con otros.

-¿Respecto del nombre Éxtima qué puede decirnos?

-El nombre Éxtima surgió luego de varias conversaciones entre la comisión editorial, que integran Carolina Rovere, Florencia Bojanich y Alejandra Sosa Escalada con nuestro consejero, Mauricio Tarrab. Queríamos buscar un nombre que de algún modo representara esta idea que tenemos de que la revista sea una manera no sólo de transmitir el psicoanálisis de la orientación lacaniana sino de hacer lazos con otros discursos, no solo psicoanalíticos sino con el arte, la música, la interpretación artística. Extimidad es un neologismo inventado por Lacan a partir de lo interior/exterior. Es lo más íntimo que se vuelve ajeno, pero también remite a la extraterritorialidad freudiana. Es dejarnos también habitar por la dimensión extranjera y poder hacer con eso.

-Una Revista sobre la Formación Analítica, una propuesta para Rosario de la EOL Sección Rosario.

-Respecto de la elección del tema del primer número de esta serie, La formación analítica, quisimos poner a la conversación un tema fundamental y controversial en el Psicoanálisis. Para nosotros, la formación analítica no es posible pensarla por separado de la Escuela. Es así también como lo piensa Lacan cuando la funda. Es intentar ubicar al menos preguntas: ¿Qué hace cada uno con su formación? ¿Qué lugar le da? ¿De qué modo la lleva a cabo? La formación es permanente, como claramente lo dice Rubén López en su artículo. Para nosotros, no hay psicoanálisis lacaniano sin Escuela. Después, cada uno verá su vinculación posible a la Escuela, pero es en Escuela.

-¿Por qué en Escuela?, es una pregunta inquietante central de la Revista.

-Nuevamente sostuvimos la premisa de que no es posible la formación ni la práctica del psicoanálisis sin la Escuela. La pregunta que formulamos y que enviamos a diferentes miembros de las Escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP) ¿Por qué en Escuela?, apuntaba justamente a que cada uno pudiera dar de algún modo cuenta de su relación a la Escuela y de su decisión de formar parte, nuevamente, cada uno a su modo. Sacar el La de la pregunta, nos permitió también advertir que La Escuela no existe, sino que está la versión de cada uno. Como responde Bassols y tomamos para la contratapa de la Revista: “La Escuela es causa de una crítica recíproca permanente, único medio de pensar una verdadera orientación que sirva al psicoanálisis, y no que se sirva de él para confirmar lo ya sabido”

-¿Quiénes presentarán la revista?

-La presentación de la revista buscó sostener la misma lógica. Por un lado, invitamos a miembros de la EOL, como Mauricio Tarrab que además es consultor y Adrián Scheinkestel, que es también miembro del Consejo Estatutario. Por otra parte, Silvina Garo que es responsable de publicaciones de revistas de la Facultad de Psicología. Vamos a contar a su vez con una intervención artística. La idea de Éxtima es abrir, es armar y fortalecer lazos con las Escuelas de la AMP, pero también con la comunidad analítica de la ciudad. Yo apuesto al significante: Aire.

*Coordinación de la Página de Psicología de Rosario12.