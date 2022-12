Lady Susan Hussey, madrina del príncipe Guillermo y "dama de honor" predilecta de Isabel II, tuvo que renunciar al cargo honorario que le había sido concedido, luego de ser acusada de "racista" por un incidente ocurrido durante un acto sobre la violencia de género auspiciado por la reina consorte Camilla.



Ngozi Fulani, fundadora de una organización que apoya a mujeres de ascendencia africana y caribeña que vivieron situaciones de abuso doméstico y sexual, denunció haber pasado un mal momento en el Palacio cuando fue interrogada sobre sus antepasados en un evento benéfico.

En la reunión, la asistente de honor de la reina, Lady Susan Hussey le corrió el cabello para leer la etiqueta con su nombre que llevaba en la solapa, y le preguntó "de qué parte de África" procedía, cuando en realidad nació en el Reino Unido.

Cómo fue el incidente entre Lady Hussey y Ngozi Fulani

La activista relató en Twitter la “mezcla de sentimientos” que le provocó su visita a Buckingham, y su recuerdo de la conversación perturbadora que reprodujo en la red social:

"¿De dónde eres?" fue la primera pregunta. "De Hackney", respondió la invitada. "No, ¿de qué parte de África eres?", continuó Lady Hussey. "No lo sé, mi familia no dejó ningún registro".

"Y tú, ¿de dónde eres?", siguió la ex dama de honor. "Yo he nacido en el Reino Unido y soy británica", replicó Ngozi Fulani. "Pero tu gente, ¿de dónde viene?", insistió Hussey. "¿Qué quiere decir con "tu gente"?, fue la repregunta de Fulani.

"Veo que es un reto para ti decirme de dónde vienes, ¿cuándo llegaste aquí por primera vez?", insistió la dama de honor de la reina consorte. "Señora, ya le he dicho que yo nací aquí, mis padres vinieron en los años 50", contestó Fulani.

A lo que Lady Hussey insistió: "Sabía que llegaríamos hasta ahí, entonces eres caribeña". La activista volvió a decirle: "No, señora, tengo ancestros africanos y también del Caribe, pero soy de nacionalidad británica".

Indignada por el tono de la conversación, Ngozi Fulani posteó en redes sociales el contenido íntegro de la conversación y Lady Susan Hussey, que había conservado su puesto tras la muerte de Isabel II, presentó su renuncia.

"Yo diría que fue un episodio de racismo prolongado", declaró Fulani a The Daily Mirror. "No fueron unos segundos, sino varios minutos. Me sometió a un interrogatorio y me sentí, junto con otras dos mujeres negras que estaban conmigo, como si nos hubiéramos colado ilegalmente en el palacio y no fuéramos bienvenidas".

El incidente afectó indirectamente al heredero al trono Guillermo, príncipe de Gales, en el arranque de su viaje oficial a Boston justo a su esposa Kate. Lady Hussey es la madrina de Guillermo, que condenó sus comentarios como "inaceptables" a través de un portavoz: "Obviamente, no hay lugar para el racismo en nuestra sociedad", manifestaron desde el Palacio.

