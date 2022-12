El titular del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CEDITET) Adrián Ríos, confirmó este jueves que bajó la edad de las personas que contraen el VIH. En el 2021 en La Rioja se diagnosticaron 130 personas, mientras que en lo que va del 2022, cifra llega a las 119.

“Vamos a lanzar las estadísticas y el trabajo que se vino haciendo durante el año, haciendo énfasis sobre los diagnósticos y la edad etaria. Ha descendido la edad, ahora son más jóvenes quienes se infectan con el virus. Llevamos hasta fines de noviembre 119 casos registrados, hicimos 5700 determinaciones, estudios, durante el año”, explicó el profesional a Medios Rioja en el día Internacional de lucha contra el VIH. Explicó también que la provincia hasta el momento está en una “meseta” de casos porque el promedio anual es de 100.

“La idea este próximo año es trabajar con los jóvenes, fuertemente, que son quienes se están contagiando. La idea es testear a la mayor cantidad de gente, en el caso de las que den positivas es que dejen de contagiar. Cuando realizas el tratamiento y se negativiza la carga viral, ya no contagia”, explicó y recordó que el 99% de los casos se producen por transmisión sexual y por el no uso del preservativo. En cuanto a la sífilis durante 2022 se registraron 220 casos nuevos.

Para el infectólogo Claudio Strassorier la la pandemia afectó el control y seguimiento de los casos ya que durante el confinamiento muchas personas no concurrían a los centros sanitarios a realizar consultas o testeos. “Hay que seguir testeando y tratando de solucionar lo que no hicimos en estos dos años de pandemia y esto es algo que no solo pasó en La Rioja sino en todo el país y en el mundo”, comentó a Riojavirtual Radio.

El especialista dijo que La Rioja está entre las provincias donde más tardíos se hacen los diagnósticos de HIV. "Hacer un testeo toma 10 minutos. Si se es positivo hay que tratar de diagnosticar en forma precoz la enfermedad que es el error que tenemos en nuestra Provincia, que es la segunda o tercera provincia con los diagnósticos más tardíos de todo el país", aseguró.