Argentina se enfrentará a Países Bajos el viernes desde las 16, por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El director técnico de los europeos es Louis Van Gaal, un entrenador con fama de despreciar a los futbolistas argentinos. Uno de sus conflictos más recordados es el que mantuvo como DT del Barcelona FC frente a Juan Román Riquelme, cuando el exBoca desembarcó en el conjunto catalán.



“Román” llegó al equipo culé a mediados de 2002, por 15 millones de dólares. Venía de ser figura en el Boca de Carlos Bianchi. Sin embargo, su etapa en Barcelona duró poco más de un año. Jugó 50 partidos y anotó nueve goles, pero su paso por el club estuvo rodeado de tensión con su nuevo entrenador.



Años más tarde, Riquelme reveló que minutos después de su presentación como jugador del club, Van Gaal le pidió charlar con él en el vestuario. Allí, el neerlandés le mostró una serie de videos que tenía sobre sus actuaciones y le dijo: “Cuando tiene la pelota en los pies, usted es el mejor jugador del mundo. Pero cuando no la tiene, jugamos con uno menos”. Ahí mismo, le advirtió que debería adaptarse a su sistema y jugar como extremo izquierdo.

El “choque de estilos” entre Van Gaal y Riquelme

El Diez debutó en Barcelona con un gol y, al principio, respetó las indicaciones del DT. Pero, con el pasar de los partidos, comenzó a ubicarse más por el centro del campo de juego, su posición natural. Van Gaal consideraba que el funcionamiento colectivo estaba por encima de las individualidades.

El DT de Países Bajos mantiene su doctrina incluso veinte años después. En la previa del nuevo enfrentamiento con Argentina, expresó: “Tengo que sacar lo mejor del equipo. Y si logro que seamos los mejores, ya no va a importar si contamos o no con jugadores de alto nivel o elite. La importancia va a estar en lo que seamos como equipo”.

Pero en aquel entonces, entre los jugadores culé no existía mucha conformidad con el planteo táctico. En 2020, el mediocampista Gaizka Mendieta, que coincidió con Román y al que calificó como “un fenómeno”, reconoció el “choque de estilos” entre el holandés y el argentino.

En una entrevista con TNT Sports, reveló: “Intentábamos que hubiera una capacidad de ver lo que teníamos cómo jugadores individuales al bien del equipo. Pero el míster era muy cerrado a la hora de intentar cambiar algo”.

La escalada de tensión que derivó en la salida de Riquelme

Uno de los principales impulsores del fichaje del exBoca fue el propio presidente de Barcelona FC de ese entonces, Joan Gaspart. El exdirectivo lo reconoció años más tarde. “Me gustaba Riquelme porque era un jugador excepcional. Técnicamente, de lo mejor que he visto en el mundo del fútbol”. Además, admitió los roces entre el Diez y el DT: “Van Gaal no tuvo visión con él, el tiempo demostró que podría haber encajado en Barcelona”.

En su segundo partido con la azulgrana, Riquelme desoyó las indicaciones del entrenador e hizo dos asistencias que abonaron a la victoria. El enganche contó años después que, al otro día, Van Gaal lo acusó de “desordenado” y que, aunque todos dijeran que “jugó un partidazo”, su orden había sido que jugara por izquierda. “Después me sacó del equipo. Me sirvió mucho, fue honesto”, admitió Román.

La tensión nunca dejó de escalar y en octubre de 2002, Van Gaal reconoció en una conferencia de prensa que él no había pedido el fichaje del argentino, pero que aceptaba su incorporación. “Yo no pedí a Riquelme. Fue una decisión del club y yo formo parte de él, pero no lo pedí”, aseguró.

En agosto de 2003, trece meses después de su llegada, el Diez partió hacia el Villarreal, club con el que disputaría las semifinales de la Champions League en la temporada 2005/06.

Seguí leyendo: