La Unión de Trabajadores de la Economía Popular se reúne hoy para discutir cómo seguir en el conflicto por los Potenciar Trabajo. El viernes, la movilización simultánea de las organizaciones de la Utep y la Unidad Piquetera hicieron dar marcha atrás al gobierno en su intención de dejar fuera de ese programa a 200 mil personas. ¿Qué acordaron y qué sigue en discusión entre la ministra Victoria Tolosa Paz y los dirigentes? En esta nota, algunas explicaciones sobre qué está en debate y lo que puede pasar en la semana.

En las organizaciones sociales evalúan que el Potenciar Trabajo no será pagado hoy, el día de cobro, a todos los titulares, sino que las transferencias se van a ir completando entre el martes y el miércoles. Esto es porque el padrón se sigue revisando.

Según pudo reconstruir Página/12, el criterio al que se llegó luego de la intervención del presidente Alberto Fernández, que el viernes se reunió en la Casa Rosada con Tolosa Paz, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el titular de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, fue aplicar sólo las incompatibilidades fijadas en las normas que regulan el Potenciar --como tener dos inmuebles, o estar jubilado, o tener un auto 0 km-. En cambio, no se sumarán dos situaciones que Tolosa Paz planteaba como incompatibles, la de los beneficiarios que compraron dólar ahorro --en pequeñas sumas, claro-- o de personas con ingresos mayores a 2 salarios mínimos. Los dirigentes sociales plantean que estas incompatibilidades no habían sido reguladas, que no están escritas. Por lo tanto, sostuvieron, no pueden ser aplicadas hacia atrás. En principio, sobre este punto hubo acuerdo.

“La ministra nos dijo ‘construyamos nuevos criterios’, y eso lo podemos discutir, pero para adelante. Son criterios políticos. El Potenciar es un salario social complementario, es decir que completa otros ingresos del que trabaja por su cuenta. Nosotros tenemos cooperativas donde los trabajadores se organizaron y consiguen ganar un mango más, y eso no puede ser mal visto. Los cartoneros en CABA ganan 40 mil pesos de salario social complementario, y al SSC le suman el retiro de su cooperativa, que sale de la venta de materiales reciclados. Hay compañeros que trabajan con el Potenciar y si un mes pegan una changa ganan más, pero la changa no es un ingreso permanente”, señaló un referente en la Utep ilustrando que hay situaciones en las que no se puede aplicar un excel.

Claramente, en la Utep leen el conflicto como provocado por una operación de los medios y sectores judiciales. “Hay mucha gente pensando que el que cobra el plan no trabaja. Sobre esa construcción algunos se pararon sobre el informe de Afip para decir ‘encima compran dólares’, o 'le dan a cualquiera un Potenciar'. La ministra llegó hace un mes y se encuentra con que la justicia federal la denuncia por administrar mal el dinero del Estado; ese fue el nudo del conflicto”, dice en la Utep un dirigente, contemporizador. Su lectura es que Tolosa Paz quedó bajo la presión del fiscal Guillermo Marijuán para dar de baja más de 250 mil beneficiarios del Potenciar en base a un informe que mezcló casos de incompatibilidades con casos de situaciones compatibles con el programa. Pero es una mirada a la que los dirigentes sociales suman un elemento condicionante en lo estructural, el de las metas acordadas con el FMI, que la semana pasada, al aprobar la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas, llamó al gobierno argentino a "continuar con la reducción del déficit fiscal primario, que del 2,5 % del PIB en 2022 deberá bajar al 1,9 % del PIB en 2023". Para esto, el organismo le reclamó a Economía "mejorar de manera oportuna la focalización de los subsidios y la asistencia social".

¿Qué puede pasar en la semana? En principio, la jornada de lucha nacional de todos los movimientos sociales, que había sido anunciada para el miércoles, sólo será mantenida por la Unidad Piquera. En el Movimiento Evita y las organizaciones que le son más cercanas, si el acuerdo se cumple, irían a medidas de menor intensidad, como la realización de asambleas callejeras para difundir, hacia adentro y a la sociedad, cuál es el debate sobre el Potenciar. En el MTE y las organizaciones alineadas con Juan Grabois remarcaron que "no se suspende nada todavía".

“Sólo vamos a aceptar sin problemas suspensiones que estén basadas en la reglamentación existente. La reglamentación que existe hoy no justificaba las bajas masivas que el ministerio quiso aplicar, incluido el dólar", definió un referente del MTE.

Según fue detallando VTP en reportajes que dio durante la semana, una de las medidas tomadas fue suspender a 900 beneficiarios por compras que iban de 15 a 100 dólares. Son montos bajos y el planteo de las organizaciones es que en todo caso fue una omisión de la autoridad monetaria no haber bloqueado la compra de dólares en las cuentas de esos beneficiarios.

El acuerdo no lleva las bajas a cero. Fuentes de las propias organizaciones sociales reconocen que el sistema de control utilizado para el Potenciar -el Sintys- “tiene errores que no había informado”, como el de jubilados que seguían percibiendo un plan. Pero insisten en que las incompatibilidades no tienen la escala de 200 mil casos. El pago del programa se realizará en días en que entra en agenda un reclamo que se reactiva todos los diciembre, el del aguinaldo social.