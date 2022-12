Las autoridades iraníes informaron este martes que cinco personas fueron condenadas a muerte por el asesinato de un agente de seguridad durante las protestas que desde mediados de septiembre se suceden en el país, y Amnistía Internacional advirtió que la represión contra las mujeres no cambiará con la eliminación de la "policía de la moral".

El portavoz del, Masoud Setayeshi, contó que por ese mismo delito otras, según la agencia ISNA.Setayeshi dijo que la muerte delfuedespués de que los acusados loLas condenas pueden todavía recurrirse ante el Tribunal Supremo.

Desde el inicio de las protestas, Setayeshi aseguró que 1.200 manifestantes fueron liberados, mientras que ciudadanos extranjeros fueron detenidos y acusados de los delitos de "concierto para delinquir".



La Justicia, además, acusó a Estados Unidos de aprovechar los festejos por los partidos de la selección de Irán en el Mundial de Fútbol de Qatar para "lanzar numerosos golpes y motines para acabar con la democracia, espiar y matar a inocentes".

Olas de protestas contra el gobierno

El anuncio se produjo cuando Irán está sumido en una ola de protestas desde la muerte el 16 de septiembre dede 22 años, que falleció tras ser detenida por lapor no llevar correctamente el hiyab que cubría su cabello.Desde la muerte de Amini, según organizaciones de derechos humanos locales e internacionales,como consecuencia de la, mientras que otras

Dudosa eliminación de la policía de la moral

La directora de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y Norte de África , Heba Morayef, destacó que "las declaraciones del fiscal general fue deliberadamente vaga y no mencionó la infraestructura legal y política que mantiene firmemente en vigor la práctica de uso obligatorio del velo contra mujeres y niñas ".



La organización no gubernamentalpidió a la comunidad internacional que "por lassobre el posible desmantelamiento de la policía de la moral.ElMohammad Jafar Montazeri, había dado a entender este sábado que sey que tiene la potestad para detener a las mujeres que consideren que llevan el velo de forma inapropiada.Y agregó que el aparato judicial no tuvo control sobre la misma."Hasta el día en el que todas estas leyes y regulaciones sean anuladas, la misma violencia que resultó en el arresto y la muerte de Mahsa Amini continuará contra millones de mujeres y niñas", dijo Morayef, y apuntó que "El anuncio del fiscal, considerado como un intento de aplacar las protestas por Amini, llegó un día después de que autoridades revelaran que estabanParecía más una respuesta improvisada a un anuncio preparado sobre la policía de la moral, dirigida por el ministerio del Interior y no por la Justicia., advirtieron activistas.

Desde cuándo rige el uso obligatorio del velo

La norma fue adoptada cuatro años después del triunfo de laque instauró una república gobernada porno electos y funcionarios electivos de menor rango.La legislación establece que, independientemente de su religión,Laconocida como Gasht-e Ershad, comenzó a circular por las calles en 2006. Aunque la cúpula clerical de Irán venía aplicando normas de vestimenta desde mucho antes.