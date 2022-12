Luego de que el Tribunal Oral Federal número 2 diera a conocer la sentencia en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz, conocida como "Vialidad", y condenara a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora del delito de administración fraudulenta, la vicepresidenta se expresó a través de sus redes sociales. A través de un extenso y fuerte discurso, aseguró que su condena responde a “un Estado paralelo y a una mafia judicial", con la complicidad de los medios. Asimismo, adelantó que no será candidata a ningún cargo en 2023.

"El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen", sostuvo Cristina.

En ese sentido, recordó que el Grupo Clarín "nunca pudo sacarle" a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que "al que pudieron sacarle" esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri "ni bien asumió".

Luego, al dirigirse a Héctor Magnetto, expresó: "El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota de usted".

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, sostuvo la expresidenta.

"Voy a hacer lo mismo que hice en diciembre de 2015 cuando (Daniel) Scioli me vino a proponer ser candidata a diputada para darle fuerza a la lista" del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, recordó la exjefa de Estado; y remarcó que “no voy a someter la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada".

Hacia el final, CFK insistió en que "la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos", porque "condenan el modelo económico" del peronismo.

“Este es el sistema que me condena. Este sistema es el que también te cobra lo que quiere de celular, de internet, de prepaga, es el poder en la Argentina. El poder económico y mediático que controla en una suerte de Estado paralelo. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política, no a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, sino al peronismo, a los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente”, afirmó.

“Hay que terminar con la ingenuidad teorizante del lawfare, la mafia y Estado paralelo es lo que pasa en la Argentina y es lo que hoy me condenó y me dio inhabilitación perpetua. Eso es lo que querían”, sumó la Vicepresidenta.

Y cerró: “Me va poder meter presa (Magnetto) después del 10 diciembre, eso si a algunos Caputos de la vida no se les ocurra financiar a otra banda de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que usted quiere (Magnetto): presa o muerta. Disculpen la vehemencia, pero hay cosas que me siguen indignando, cuando no me indignen más será porque dejé de hacer política”.