El consumo eléctrico en Rosario fue más alto que nunca ayer, y faltó poco para que el record se dé a nivel provincial. Como cada año cuando la temperatura dispara y se sostiene arriba día tras día y sin pausa, hubo apagones –anoche había unos 30.000 usuarios sin servicio por una falla en zona norte–, dificultades para restablecer el suministro, quejas ciudadanas, críticas políticas consabidas y las explicaciones del caso.

El presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Caussi, puso de relieve todo lo invertido y en marcha: "Destinamos 11.500 millones de pesos en estos tres años, llevamos adelante 225 proyectos en toda la provincia. Todo en un contexto de demanda in crescendo y a pesar de la volatilidad del escenario económico", dijo a Rosario/12.

Hacia las 14.25 de ayer, la demanda de potencia que registró el sistema eléctrico en Rosario alcanzó la cifra inédita de 647 megavatios; y a nivel provincial la marca estuvo en 2.554 MW, muy cerca del récord histórico alcanzado en febrero pasado, de 2.585 MW. Cuando la distribuidora informó estos datos, agregó que el área técnica estaba en esos momentos abocada a la reparación de "algunas fallas que se dan en el sistema de media tensión", con el detalle de que "en el peor momento afectó al 1,2 % de los usuarios de Rosario".

Hacia el atardecer, una explosión en la Estación Transformadora Sorrento sacó de servicio al Centro de Distribución Alberdi y sumió en un gran apagón en la zona norte.

La coyuntura crítica le vino como anillo al dedo al diputado radical y precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro para punzar. "No invierten, y las consecuencias la pagan los rosarinos. Hay sub ejecución y falta de gestión", acusó el exministro del Frente Progresista. Atribuyó los cortes de luz a "la falta de inversión sostenida" y afirmó que hasta el 30 de setiembre EPE ejecutió "menos del 50% del presupuesto destinado a obras".

Caussi, en cambio, refutó eso: "Nuestra ejecución presupuestaria en 2020 y 2021 estuvo por encima del 70%; y los dos años anteriores estuvo por debajo. El ritmo de inversión no fue el deseado durante la pandemia, pero nos pusimos a tono. No encontramos una empresa mal invertida, pero nosotros pusimos 11.500 millones, 225 proyectos. Renovamos las estaciones transformadoras Rosario Centro, Mendoza y Catamarca", dijo y enumeró las ET que alimentan el casco histórico.

Al cierre de esta edición se expresaban en redes sociales numerosos reclamos acerca de un apagón en la zona norte de la ciudad.

"Estamos reconfigurando la red de media tensión –continuó el titular de la empresa–; finalizamos la ET Roldán, la ET de Granadero Baigorria que durante el gobierno de Macri se había paralizado. Mientras, el consumo de energía en noviembre fue 10,5% superior al de noviembre de 2021. La semana pasada hubo días de consumo 60% por encima del mismo día del año pasado. Indicios para tomar dimensión de lo que la red atiende", encuadró.

"Desde el verano pasado nunca se había superado dos días consecutivos de tan alta demanda de potencia. De diciembre 2020 a diciembre 2021 el consumo creció 23%, el triple que el promedio país", agregó el titular de la EPE.

"Ocho de cada 10 edificios son electrointensivos, ola de calor histórica, superamos record de potencia. Así titulan 'Rosario sin luz', pero la realidad es que el 97,5% tiene servicio. Y con la decisión de contener las tarifas, detrás de la variación salarial", enfatizó.

Caussi introdujo en el análisis la recuperación de la actividad económica desde la pandemia, y la incorporación de electrodomésticos, en especial de climatización, como factores que impactan en la demanda. A su juicio, la respuesta es aceptable.

"Comprendemos la situación del usuario que queda sin servicio. En 2016 estuve 48 horas sin luz cuando se quemó la ET Esperanza. Lo mismo en el comercio de mi esposa. Hace 25 años cuando estudiaba teníamos horarios para bajar o subir del edificio. La realidad es que hoy, en el peor momento, tuvimos 12.500 usuarios fuera de servicio sobre casi 500.000 que hay en Rosario", comparó.

En ese sentido, aseguró que "se trabaja con denuedo para que la frecuencia de cortes disminuya y la reparación ocurra en el menor tiempo posible, pero en Rosario el 90% de la red de media tensión es subterránea: está menos expuesta a factores externos, pero cuando hay una falla por sobrecarga, reponerla lleva más tiempo".