"Nosotros pedimos que al edificio se le dé un uso para toda la comunidad, pero la venta significa que al gobierno porteño no le interesa en absoluto el bien público", dijeron a Página 12 integrantes del Consejo Consultivo de la Comuna N°3, sobre un edificio público del barrio de Balvanera que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) puso en venta. Los vecinos y vecinas reclamaban que allí se construyera un polideportivo, pero el inmueble fue declarado "innecesario" por el GCBA, que ya había intentado desprenderse de él en mayo de este año y ahora bajó su precio a la mitad para poder venderlo.

La subasta a cargo de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles se llevó a cabo este lunes a través de la web del Banco Ciudad. Allí, con un precio base de 1.276.470 dólares a abonar en pesos, el lote de Avenida Córdoba al 2222 recibió una oferta por un monto poco mayor al inicial, oferta que quedó "sujeta a aprobación". De concretarse la venta, la ciudadanía perdería un edificio público de más de cuatro mil metros cuadrados y dos plantas, donde funcionaba la Dirección General de Ceremonial y Protocolo. El edificio también fue sede durante mucho tiempo de los talleres donde se hacían las banderas argentinas que luego se distribuían en escuelas y organismos públicos.

"Nosotros no supimos de la subasta oficialmente sino que nos enteramos por un vecino que participa en el Consejo. A partir de ahí hicimos varias jornadas de visibilización sobre el tema, pero es probable que lamentablemente hayamos llegado tarde", señaló a este diario Cristina Corzo, integrante del Consejo Consultivo. En abril de este año, el GCBA tomó la decisión de poner en venta el edificio tras declararlo "innecesario para la gestión". La primera subasta, de más de 2.700.000 dólares, quedó vacante en mayo, por lo que la Subsecretaría volvió a ponerlo en venta ahora por menos de la mitad de precio.

Los vecinos y vecinas habían llevado a cabo una campaña de protesta contra el remate, que incluyó un abrazo al edificio el domingo pasado. Además, las y los integrantes del Consejo Consultivo presentaron un amparo para frenar la subasta en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC). Jonatan Baldiviezo, abogado y titular del ODC, aseguró a Página 12 que el juez a cargo de la causa dictó la "anotación preventiva" del inmueble por lo que todavía no está resuelto el amparo pese a la posible venta del edificio. "Actualmente la Justicia está analizando la legalidad de esta subasta", indicó.



"Nosotros pedimos que se le dé un uso para la comunidad, un polideportivo con piletas y un centro cultural para que lo utilicen las escuelas de la comuna y gente de todas las edades. En nuestra comuna no hay polideportivo, casi no tenemos espacios verdes y las pocas plazas que tenemos son cementadas", señaló Corzo sobre el reclamo del Consejo Consultivo. "Para nosotros, como vecinos, la venta significa que no les interesa en absoluto el bien público, solo les interesan los negocios inmobiliarios. Nadie sabe qué van a hacer en ese lugar, pero la experiencia marca que cada edificio público que venden termina en un negocio inmobiliario", agregó.

La integrante del Consejo Consultivo sostuvo también que, en caso de no ser posible el polideportivo, el edificio podría ser utilizado para oficinas del GCBA. "No sé en qué se basan para decir que el inmueble es innecesario. Alquilan oficinas en el edificio Spinetto para oficinas comunales y dicen que el edificio de Córdoba es innecesario cuando podrían funcionar ahí todas las oficinas", advirtió.

Por su parte, Baldiviezo consideró que el caso del edificio de Córdoba es "paradigmático de cómo ocurren estos procesos privatizadores". "No permiten ninguna instancia de participación de la comunidad para que puedan proponer destinos alternativos a la venta para negocios inmobiliarios, incumplen con el destino que el Plan Urbano Ambiental dispone para la tierra pública, como espacios verdes, viviendas sociales o equipamiento urbano, y venden la tierra a precios muy por debajo del mercado inmobiliario y en pesos", aseguró.

Desde el ODC advirtieron en un comunicado que desde que comenzó la pandemia "el GCBA intentó rematar 87 inmuebles, de los cuales ya vendió 70". Según el relevamiento realizado por la organización, entre los lotes vendidos "se encuentran los edificios donde funcionaban la Secretaría de Tercera Edad y el Servicio Zonal N°12, y un predio donado a la Escuela N°3 del Distrito Escolar N°10, que tuvieron hasta tres llamados a subasta con rebajas del 32 por ciento". En conjunto, esos predios "implican más de 18.400 metros cuadrados de edificios y 1,3 hectáreas de terrenos públicos que pasaron a manos privadas, por las cuales el GCBA embolsó más de 85 millones de dólares que usará a discreción".

En la web del Banco Ciudad ya están publicadas otras subastas de bienes públicos. Un inmueble de Avenida Corrientes al 5377, por el que existen en la Legislatura dos proyectos para convertirlo en un jardín de infantes, tiene fecha de remate para el próximo 21 de diciembre. Entre el 21 y el 23 del último mes del año también se subastarán otros dos lotes del futuro "Parque de la Innovación" que se construirá sobre los terrenos públicos del ex Tiro Federal de Núñez.