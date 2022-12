La historia política argentina vivió este martes un día bisagra. No solo se conoció el fallo condenatorio contra la vicepresidenta en función, Cristina Kirchner, sino que la decisión del tribunal, caracterizado por la exmandataria como un “pelotón de fusilamiento”, fue acompañada de un extenso descargo denunciando la mafia y el Estado paralelo que opera tras bambalinas, o no tanto, en Argentina.



Sin embargo, para Cristina la jornada no terminó en ese extenso discurso que terminó con su renuncia a presentarse en las elecciones del 2023. Para sorpresa de muchos, la vicepresidenta se reunió por la noche con una serie de dirigentes kirchneristas en Ensenada. Allí recibió su apoyo y dejó un claro mensaje de cara al futuro.

Según contó en La García, por AM750 el secretario general de Canillitas, Omar Plaini, del encuentro participaron intendentes, sindicalistas y funcionarios nacionales y provinciales. Se trató de un encuentro que hacen se forma habitual, esta era la octava reunión, aunque por sus características nunca habían salido a la luz.

“Ayer Cristina quiso pasar a saludarnos luego de tremendas circunstancias. Muestra algo que para mí es superior. Yo recuerdo a Gandhi que decía que cuando hay tormenta los pájaros se esconden, pero las águilas vuelan más alto”, evaluó Plaini.

En el encuentro, la vicepresidenta “dejó una vez más la enseñanza de que tenemos que seguir organizados, enfrentando lo que haya que enfrentar”, señaló el sindicalista. Y apuntó: “A ella no le podemos pedir más. ¿Qué más le vamos a pedir con todo lo que viene padeciendo y todo lo que ha dado?”.

“Ahora tenemos que demostrar aquellos que tenemos convicciones que estamos dispuestos a enfrentar a la mafia. Lo digo desde mi pequeño lugar. A la mafia hay que enfrentarla, no hay negociación posible. Esto nos compete y nos involucra a todos”, finalizó Plaini.

Por su lado, el intendente de Ensenada, Mario Secco, señaló también en La García, por AM750, que “Cristina siempre dice que nos hagamos cargo. En cada reunión lo dice. Ayer tuvo un mensaje muy claro. Todos aquellos que se hacen los que no la entendieron, que se hagan cargo”.

En tanto, sobre lo que dijo Cristina sobre su candidatura, apuntó: “Hubo un mensaje claro hacia ese sector. Cada vez que me preguntaron si iba a ser candidata, dije que me gustaría. Siempre tuve respeto de la persona que me conduce. Charlamos de un montón de cosas. No soy quién para habar después de lo que dijo ella”.