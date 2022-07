El intendente de Ensenada Mario Secco se refirió este miércoles a la causa que tiene en su contra por supuesta “coacción agravada” por hechos ocurridos en diciembre de 2017 en la Legislatura bonaerense. El jefe comunal salió al cruce del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand.

Secco deberá ir a juicio oral después de la feria judicial por los hechos ocurridos en diciembre de 2017 en la Legislatura bonaerense. En declaraciones a AM750, el intendente advirtió que hubo una serie de "enormes inconsistencia" debido a que Conte Grand designó al fiscal Marcelo Romero como el representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio oral, a pesar de que fue fiscal de instrucción de la causa, pero fue apartado del expediente.

Para Secco, se trata de una clara maniobra de lawfare que busca dar un mensaje de “disciplinamiento” al interior del Frente de Todos: “No es conmigo solamente que lo hicieron. Lo de Cristina, la dirigente más alta que tenemos en el país, ya es directamente alevoso. Uno es consciente que uno es un alfil de Cristina y tiene una responsabilidad en la región".

En este sentido, advirtió que "no es un ataque a un intendente y nada más", sino que "es el ataque a una persona que regionalmente representa una parte de un pensamiento importante en un sector del Frente de Todos”.

“Me atacan a mí y después se apichonan todos”, aseveró, y lanzó una grave denuncia: “Esto es un vuelto de Conte Grand por la denuncia de nuestra diputada que lo acusa y lo denuncia penalmente a él y todos sus jueces por la joda que se mandaron en el Astillero Río Santiago”.

“Ellos (por la oposición) son los dueños de la Justicia. Son los que tienen todo a favor. Esta Justicia deja mucho que desear. Hoy los cuatro tipos de la Corte responden más a Clarín que a los partidos políticos. Tienen el manejo de los bancos, de la justicia, te forman los precios, te mandan en cana. Ellos tienen el poder. Nosotros tenemos al Presidente”, añadió.

La causa contra Mario Secco

A Secco se lo acusa de “coacción agravada, resistencia a la autoridad y perturbación al ejercicio de funciones públicas”.

Es por el hecho ocurrido el 14 de diciembre de 2017 en la Legislatura provincial, donde se llevaba adelante la polémica votación de la reforma jubilatoria contra los y las trabajadoras del Banco Provincia. Por dicha medida, el edificio estaba vallado y en las afueras del mismo se estaba realizando una multitudinaria marcha.

En esa instancia los manifestantes fueron reprimidos por la policía, lo que generó que el intendente Mario Secco, ingresara a la Legislatura y llevara hasta el recinto residuos de proyectiles de balas de goma y gases lacrimógenos disparados.

“Infantería me agarró a tiros mientras algunas personas se sacaban fotos conmigo. La gente se tiró arriba mío y los balearon a todos. La bronca y la indignación que tuve yo en ese momento no te lo puedo contar”, explicó Secco.

Además, agregó: “Nunca vi que agarren a un intendente a los tiros cuando se saca fotos con la gente. Hasta el día nadie habla de eso. Después los legisladores me invitan a entrar a la legislatura. Yo entré al recinto y mostré los proyectiles. Fui a denunciar la balacera que había afuera. Por eso Conté Grande me armó una causa. La protesta ya había terminado cuando empezaron a reprimir. Fue un desastre. No sé qué loco ordenó reprimir cuando el acto había terminado. Después de que denunció en la legislatura lo que había pasado me hace una causa por coacción agravada. Eso lo ordenó Conte Grand”.