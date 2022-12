En su mensaje de este martes, posterior a la revelación de la condena de los jueces del Tribunal Oral Federal (TOC) 2, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a las presuntas amenazas que realizó el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, al titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, en un chat que se filtró. A este último, el grupo de magistrados federales, funcionarios porteños, exmiembros de la SIDE y empresarios de medios le atribuían haber dado a conocer el viaje secreto a Bariloche que reveló Página/12.

En su comunicado, CFK apuntó que la filtración de esas conversaciones desnudó las maniobras que urdió la "mafia judicial" invitada a la estancia del empresario inglés Joe Lewis en Lago Escondido, para que no se conociera que directivos de el Grupo Clarín habían financiado el viaje, tal como revelaron los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser. "Quien pagaba el avión era el Grupo Clarín, es decir, Héctor Magnetto, a través de sus dos personeros, Jorge Rendo y Pablo Casey", detalló la expresidenta.



El grupo de Telegram donde dialogaron jueces, fiscales, funcionarios políticos, exintegrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión de Juntos por el Cambio y directivos de medios se creó a partir de la revelación del viaje secreto. En este marco, el presidente Alberto Fernández anunció el lunes pasado por cadena nacional que había instruido al Ministerio de Justicia para que "se investigue penalmente" el intercambio de chats y audios.

¿Qué es la PSA?

La PSA es el acrónimo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una institución policial autárquica encargada de proteger y resguardar la seguridad en los aeropuertos de la Argentina. Fue creada a partir del 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner con la sanción y promulgación de la Ley 26.102, tal como lo resaltó Cristina Fernández en su comunicado.

A través de esta decisión, se intervino a la ex Policía Aeronáutica Nacional (PAN) y se la transfirió de la órbita militar a la civil en el ámbito del Ministerio del Interior como Policía de Seguridad Aeroportuaria. En tanto, la PSA quedó bajo la esfera del Ministerio de Seguridad de la Nación como autoridad superior responsable de la seguridad aeroportuaria del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). Desde enero de 2020, dirige esa fuerza José Alejandro Glinski.

La mención a la PSA en los chats filtrados

Luego de que Página 12 revelara la existencia de un viaje hacia el sur del país entre jueces, fiscales, directivos de Clarín, exintegrantes de la AFI de Mauricio Macri, y funcionarios porteños, salió a la luz una larga conversación virtual que mantuvieron estas figuras. Allí se revela que apuntaban a Glinski como el responsable de esa "fuga" de información.

"Glinski es parte de mi paisaje de trabajo. Estoy seguro de que nos volvemos a cruzar en cualquier momento", escribía el juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2 Pablo Yadarola en el chat, a lo que el funcionario responsable de la Seguridad en la Ciudad le respondía: "Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrulero nuestro que lo hago cagar".

"Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor que no entregue nada más", sostuvo el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques. Y D'Alessandro replicaría más adelante: "Me mandó a preguntar si quería hablar con él... Le dije que no hacía falta, que en algún momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaldía para que le den una linda bienvenida".