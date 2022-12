Desde Santa Fe

El Partido Justicialista de la provincia repudió ayer la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos y se declaró en “alerta y movilización” ante una “sentencia que ya estaba escrita” y atribuyó –como hizo CFK- a un “estado paralelo y a la mafia judicial”. “Si proscriben a Cristina, proscriben al peronismo”, advirtió el consejo ejecutivo del PJ santafesino. “A Cristina no le perdonan sus ocho años de gobierno y los cuatro de Néstor Kirchner” en los que “transformó la Argentina, defendió al pueblo trabajador, incorporó derechos y enfrentó a los poderes concentrados que siempre quieren un pueblo empobrecido y triste”. A la denuncia del ataque a Cristina y el intento de proscribirla, se sumaron las líneas internas del PJ. El ex ministro y líder de La Corriente Agustín Rossi dijo que “no hay dudas de la inocencia de CFK, que es víctima de una persecución política, judicial y mediática feroz, tal como las que recibieron en su momento Perón y Evita. La sentencia no es más que el burdo intento de proscripción”. El ex diputado y secretario general del Movimiento Evita Gerardo Rico coincidió que el Lawfare tiene dos objetivos: “perseguir, proscribir y disciplinar a los representantes de los intereses populares”, pero también “garantizar la impunidad de los sectores económicos concentrados” y “la derecha” de Mauricio Macri. “No solidarizamos con la vicepresidenta y llamamos a estar en alerta a toda la militancia del campo nacional y popular”.

El PJ santafesino sorprendió con otro pronunciamiento en defensa de CFK, el segundo en 48 horas. “Si proscriben a Cristina, proscriben al peronismo”, se titula el documento de ayer que declara en “alerta y movilización” a su militancia. El martes, el día del veredicto, había dicho que la vicepresidenta se enfrentaba “a una causa que es una mentira", que ya tenía "sentencia escrita” y vulneraba “todas sus garantías constitucionales”, como ocurrió. “No al Lafware, en defensa de la democracia”. “Inhabilitar a la compañera Cristina es proscribirla y proscribirla es proscribir al peronismo”. A ella “no le perdonan la transformación de la Argentina para las mayorías, la defensa del pueblo trabajador, la ampliación de derechos y el enfrentamiento a los poderes concentrados que siempre quieren un pueblo empobrecido y triste”, dijo el PJ.

“Inventaron una causa con sentencia escrita” y “como dijo la compañera Cristina, a ella la condenó “un estado paralelo y la mafia judicial”. “Somos peronistas, con el honor de ser contemporáneos a la última lideresa del movimiento, que levantó en alto nuestras banderas durante sus mandatos y devolvió al pueblo argentino y a nuestra querida Patria, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”. Por lo tanto, “nos declaramos en estado de alerta y movilización porque para celebrar los 40 años de nuestra democracia, es necesario que la defendamos de las nuevas formas de ‘golpes antidemocráticos’ que azotan a Latinoamérica, someten a sus sociedades y persiguen política, judicial y mediáticamente a las y los líderes populares”.

En el documento del martes (“No al Lawfare, en defensa de nuestra democracia”), el PJ alertó sobre la relación promiscua entre “funcionarios del macrismo, jueces federales, ex agentes de inteligencias y empresarios”, que se descubrió en un chat conocido el domingo. Ese viaje secreto a la mansión del multimillonario inglés Joe Lewis en Lago Escondido “no fue azaroso”. Es la “verificación” de lo que Cristina y el PJ denuncian desde hace años: “la connivencia de un sector del Poder Judicial, los grupos mediáticos concentrados y una parte de la oposición política para perseguir a los líderes políticos que representan los intereses de las grandes mayorías y manejar la justicia para su propio beneficio”.

“Es inadmisible que el Partido Judicial que no se somete al voto popular digite la democracia de 45 millones de argentinos y argentinas”, planteó el PJ. Y reclamó la renuncia de todos los “funcionarios públicos involucrados” en el viaje a Lago Escondido, entre ellos los cuatro jueces federales de Comodoro Py. “Exigimos que este mal desempeño que perjudica y pone en peligro la institucionalidad democrática no quede impune”. “Exigimos la independencia del Poder Judicial y la democratización de la justicia”, agregó.

Al pronunciamiento del Partido Justicialista se sumaron sus líneas internas:

*La Corriente: “No hay dudas sobre la inocencia de CFK, que es víctima de una persecución política, judicial, mediática feroz, tal como las que recibieron en su momento Perón y Evita. La sentencia no es más que un burdo intento de proscripción”, dijo el ex ministro Agustín Rossi. “Más temprano que tarde, las y los argentinos vamos a poder vivir en un país donde no existan relaciones promiscuas entre empresarios, políticos, medios y funcionarios judiciales”. Durante años, el Partido Judicial, los medios concentrados y los grupos de poder pergeñaron esta falsa condena. La respuesta debe ser más militancia y más construcción política de cara al 2023”, planteó Rossi. La vicepresidenta del PJ Norma López planteó: “Lo que estamos viviendo en la Argentina no es justicia, es persecución. No es un fallo, es un ajuste de cuentas. Las y los peronistas de Santa Fe pondremos el cuerpo por Cristina, la mujer que, junto a Néstor Kirchner nos devolvió la esperanza y la dignidad del pueblo argentino”. “Con el mismo amor de siempre, te bancamos Cristina. Mucha fuerza”. El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos Germán Martínez dijo que “nunca quisieron hacer justicia. Siempre buscaron perseguir, descalificar, agraviar y proscribir. Para nosotros, nada cambia. Porque Cristina es inocente. Todos con Cristina”. Su colega y presidente del bloque de diputados provinciales del PJ, Leandro Busatto coincidió: “La sentencia estaba escrita. Y tiene sólo un objetivo: la proscripción de CFK. Algo que ya intentaron con el peronismo, y no pudieron concretar porque el pueblo lo impidió”.

*Movimiento Evita: Uno de sus referentes, Gerardo Rico, publicó el documento del espacio que asocia la persecución a Cristina con la que padecieron otros líderes regionales, entre ellos el presidente electo de Brasil Lula Da Silva. “La acción de Lawfare tiene dos puntas: perseguir, proscribir y disciplinar a los representantes de los intereses populares, pero también garantizar la impunidad de los sectores económicos concentrados y la derecha”. “Nos solidarizamos con la vicepresidenta y llamamos a estar en alerta a toda la militancia del campo nacional y popular”, agregó. La diputada provincial Lucila De Ponti dijo que es “lamentable ver a la justicia convertida en instrumento de persecución a líderes populares latinoamericanos. Como lo hicieron con Lula, Dilma y Lugo, hoy lo hacen con Cristina. Tienen que saber que el amor de un pueblo no se termina con un fallo judicial”. Y su colega, el diputado nacional Eduardo Toniolli remarcó que “la misma mafia judicial que ayer quedó al descubierto, hoy al servicio de la persecución y la proscripción de la dirigencia del movimiento nacional. Nuestro acompañamiento y solidaridad compañera Cristina”.

*Haciendo Santa Fe. La concejala de Santa Fe Jorgelina Mudallel –del espacio del gobernador Omar Perotti- condenó el intento del Partido Judicial de “proscribir a Cristina. Las prácticas de siempre, nada nuevo para los muchachos. Lo hicieron con Perón y Eva, y vuelven en el siglo XXI con la misma” operación. “Una causa armada y bochornosa. Mafia judicial, a favor de quienes quieren rifar el país”. La ministra de Igualdad Florencia Marinaro agregó: “Triste para la Argentina. A CFK la condenó el poder mediático y el partido judicial, no las instituciones democráticas. En pocos días, nuestra democracia cumplirá 40 años, honremos esa historia. Te abrazamos Cristina”.