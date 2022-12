La ola de calor que afecta desde hace varios días a 17 provincias, con alertas amarillas y rojas de acuerdo al nivel de temperatura, tuvo un respiro hoy con marcas que no superaron los 34 grados, pero a partir de mañana y hasta el viernes próximo, el calor intenso volverá sentirse.



Ante ello, las autoridades de Salud recomiendan cuidados especiales, en particular para niños, niñas y ancianos.



Un leve alivio se registró hoy con temperaturas máximas que no superaron los 34 grados en la mayoría de las provincias, gracias a algunas tormentas ocurridas anoche, aunque las marcas térmicas volverán a subir desde mañana y el respiro llegará recién el viernes próximo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



"A pesar de haber habido ayer un sistema de tormentas enorme que provocó tornados en las provincias de Córdoba, Santa Fe y un fuerte descenso de temperatura en el centro y norte del Litoral, la masa de aire productora de la ola de calor no cambió", dijo a Télam el meteorólogo Lucas Berengua, del SMN.



Por esa razón, aclaró que en todas las provincias donde no llegó la tormenta e incluso en las que sí hubo temporal este sábado ya "regresa la misma masa de aire y las temperaturas vuelven a subir fuertemente".



La provincias del norte tuvieron hoy temperaturas máximas más bajas que en los días pasados, como en Salta, donde rondó los 32 grados, con una mínima de 20, mientras en Jujuy llegó a 33.



En Santiago del Estero, la mínima y la máxima rondaron los 27 y 34, respectivamente, por debajo de los 41,8 grados que vivió ayer la capital provincial.



Catamarca también alcanzó los 34 grados, de acuerdo al SMN, mientras Formosa y Corrientes llegaron a 38 y 37, respectivamente.



Para la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, se estimó una máxima de 29 grados, y en la ciudad de Buenos Aires las marcas térmicas de 31, cuatro grados por debajo de las máxima de ayer.



Ayer, el SMN declaró ola de calor para la ciudad de Buenos Aires y localidades de doce provincias, con picos superiores a los 44 grados en algunas ciudades, con temperaturas que superaban los 35 grados en la mitad del país.



Berengua aclaró que los lugares donde llovió anoche continúan en alerta naranja o roja por calor y refirió que "mañana domingo vuelven a subir extremadamente las temperaturas, incluso para la Ciudad de Buenos Aires, con nivel naranja o rojo".



"Hay otro alivio temporario el lunes y martes, para volver a subir fuertemente el miércoles, jueves y viernes", detalló sobre la evolución de las marcas térmicas durante la semana previa a la de Navidad.



El organismo meteorológico estima que en los próximos días habrá altas temperaturas que superarán en la mayoría de las provincias los 35 grados y llegará una merma del calor para el viernes.



Salta tendrá una temperatura máxima mañana de 31 y de 36 para el lunes, que descenderá a 23 el viernes.



En Jujuy, se estima en 33 grados la máxima para mañana y en 36 para el lunes, con un descenso a 26 grados el viernes.



En el caso de Corrientes, las máximas oscilarán entre los 33 y 36 grados mientras que Córdoba situará mañana su térmica máxima en 37 grados, oscilará entre los 35 durante la semana y descenderá a 24 el viernes.



La capital pampeana, Santa Rosa, tendrá un pico de 35 el miércoles y descenderá a 27 el viernes.



Mientras que Mendoza espera una máxima de 39 grados para mañana, 38 para el miércoles y 30 para el viernes.



Para la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, se estiman 35 grados de máxima, 34 el miércoles y 27 grados el viernes.



El SMN prevé una máxima de 37 para mañana en la Ciudad de Buenos Aires, un pico de 36 el miércoles y un leve descenso a 28 para el viernes.



A raíz de las temperaturas que se vivieron, cercanas a los 40 grados en algunas provincias, y frente a la ola de calor a partir de mañana, el Ministerio de Salud recomendó especial atención con personas mayores, bebes, niños y niñas, personas embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso, expuestas al calor en su ambiente laboral, quienes viven en situación de calle, y aquellas personas que consideren que pueden estar más expuestos por el impacto de la ola de calor.



Las recomendaciones en lugares cerrados (casa, trabajo, otro) para evitar un golpe de calor son: hidratarse, tomar agua con mayor frecuencia (aun cuando no se sienta sed), y procurar siempre consumir agua segura, evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.



Para el cuidado de la salud en la vía pública es recomendable evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor temperatura (de 10 a 16), en especial bebés, niñas y niños de corta edad.



Asimismo, se recomienda prestar atención a signos como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39, sudoración excesiva, sensación de sofocación, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros.



A los niños es recomendable ofrecerles continuamente líquidos, preferentemente agua o jugos naturales, sin esperar a que los pidan. En el caso de lactantes es recomendable darles el pecho de manera más frecuente. Respecto a la vestimenta, procurar que vistan con ropa holgada, liviana, de algodón y de colores claros, bañarlos y/o mojarles el cuerpo con frecuencia, evitar que se expongan al sol, especialmente de 10 a 16.



En todo momento es recomendable colocarles gorro y protector solar y mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en una casa o en lugares públicos).



En bebés, es importante asegurarse de que la piel no se encuentre muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal.



En relación a las personas adultas, mientras dure la ola de calor se sugiere no salir a la calle sin compañía y en caso de sentirse mareado o muy afectado por las altas temperaturas se debe prescindir de salir al exterior para que el calor no refuerce negativamente la sintomatología.



Una ola de calor es un período excesivamente cálido en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen de cada localidad.