Buena parte de lo que suceda en Marruecos-Francia se ubicará en la banda derecha de los africanos e izquierda de los europeos. Allí estarán Achraf Hakimi y Kylian Mbappé, las dos caras más conocidas de uno y otro equipo y, como si fuera poco, grandes amigos que también comparten club, el París Saint-Germain.

El goleador de la Copa -5 tantos- incluso se pasó por la concentración de Marruecos en la previa del partido con España para desearle suerte a su amigo y ambos vienen intercambiando mensajes en las redes sociales a medida que sus selecciones avanzaban.

"Nos vemos pronto mi amigo", tuiteó Hakimi luego de conseguir el pasaje a semis. El lateral también definió la serie ante España picando un penal y festejó como "pingüino", una broma interna que tienen ambos jugadores en el PSG.

Ahora, con Hakimi como dueño del lateral derecho marroquí y Mbappé pasando la mayor parte del tiempo como wing izquierdo en Francia, ambos estarán cara a cara.

"Va a ser un duelo interesante, son dos campeones que no se van a hacer concesiones. Achraf estará al 200 por cien para superar a su amigo. Nadie lo conoce mejor que él, que entrena todos los días a su lado y sabe qué tipo de jugador es. No vamos a hacer un dispositivo especial contra Kylian porque desgraciadamente para nosotros no sólo tienen a Kylian. Tienen a Griezmann, que es muy peligroso, o a Dembelé, que es el perfecto complemento de Mbappé por la otra banda", dijo el DT de Marruecos, Regragui, al respecto del duelo personal entre ambos.