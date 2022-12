Según la medición mensual del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), la inflación de las y los trabajadores asalariados registrados fue del 5,8% en noviembre, desacelerándose en 0,9 puntos porcentuales respecto a los registros de octubre.



La secretaria de investigación de UMET e investigadora del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), Ana Paula Di Giovambattista, explicó en AM750 que "esto se debe a factores internacionales ligados a también un descenso de los precios de commodities, los que se ubicaron a niveles pre conflicto de Rusia y Ucrania y, además, por algún efecto del congelamiento de precios que se dio por el programa Precios Justos".



"Nosotros tratamos de anticipar con nuestros relevamientos la inflación para hogares cuyos jefes y jefas de hogares sean asalariados", agregó.

"El dato mensual de noviembre nos da una desaceleración de 1 punto porcentual con respecto a los datos de octubre, esto es un 5,8%", afirmó.



En este contexto, detalló cuales son los rubros de mayor incidencia y mayor aumento en sus precios: "Lo que es alimentos y bebidas, a nosotros nos da por encima del general, 6,2% pero muy por debajo de, por ejemplo, comunicaciones, que es lo que más aumenta que es 9,5% mensual y también debajo de vivienda con un 8,4%".

"Dentro de lo que es alimentos y bebidas podemos encontrar subas en frutas y verduras y pescados, aunque en lo que es frutas, los aumentos son estacionales", puntualizó.

"Es importante destacar que las carnes tienen las subas más moderadas, en torno al 3% mensual, muy por debajo que de otro productos", aseguró.

Todas las subas

El documento advierte que “en los primeros once meses del año la inflación acumuló un 87,4%. En los últimos doce meses, la suba interanual alcanza el 94%. En ambos casos se trata de los registros más elevados desde 1991. Para que la inflación de 2022 no supere el 100%, en diciembre la inflación mensual debería no superar el 6,7%”.

De acuerdo con la medición del IET, “la inflación de noviembre estuvo motorizada por Comunicaciones (+9,5%), seguido de Vivienda (+8,4%, en un mes en donde impactaron las subas de tarifas en el marco de la segmentación en curso) y Alimentos y bebidas (+6,2%). Salvo Indumentaria y Calzado, todas las divisiones se elevaron por encima del 4% mensual”.

También especifica que “dentro de Alimentos y bebidas, las mayores alzas se dieron en frutas (+11,5%), seguido de pan y cereales (+10,5%) y pescado (+9,9%). La banana (+20,4%), kiwi (+45,6%), melón (+30%), pera (+17,3%) y sandía (+33,8%) estuvieron entre las que más traccionaron al alza. En tanto, las carnes continúan con subas más moderadas que la media de los alimentos (+3,0% mensual)”.