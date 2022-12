El capitán de Croacia, Luka Modric, aseguró que la selección argentina fue "justa ganadora" luego del 3-0 por las semifinales del Mundial Qatar 2022, aunque cuestionó al árbitro del partido, el italiano Daniele Orsato, quien cobró un penal que Lionel Messi transformó en gol para marcar el primer tanto.



"No ha podido ser pero bueno, hay que recuperarse e intentar ganar el partido para el tercer puesto. Estamos tristes, queríamos estar en otra final. Hay que felicitar a Argentina", dijo la estrella del equipo, de 37 años, que podría estar disputando su última Copa del Mundo.

"Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penal, que para mi no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penal. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", indicó.

Modric y todo el elenco croata se despide del Mundial (@HNS_CFF).

Y agregó: "Argentina fue un justo ganador del partido, fueron mejores, merecieron ganar, pero estas cosas hay que mencionarlas, generalmente no las hago, pero hoy hay que hacerlo. No me gusta hablar de árbitros, pero éste es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre", expresó el volante del Real Madrid en conferencia de prensa, en alusión a la infracción a Julián Álvarez que devino en el penal para el 1-0 de la Argentina.

"A pesar de esto, no quiero quitar mérito a Argentina. El penal nos mató. Hay que recuperarse para el tercer puesto y ganar ese partido", consideró Modric. "Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito", sentenció la figura croata.

