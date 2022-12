Ni bien el árbito pitó el fin del partido entre Francia y Marruecos, en el que los galos vencieron 2 a 0 a la selección africana y se metieron la final del Mundial, cientos de internautas iniciaron una campaña para compartir fotos de Mauricio Macri con la remera de les blues. Es que hay superticiosos que consideran que el expresidente carga con el mote de "yeta" y buscaron "mufar" al equipo de Didier Deschamps antes del partido decisivo con Argentina.

Lo primero que encontraron en redes fue una imagen de Macri con Francois Hollande, exmandatario de Francia. Ambos sostenían casacas de los seleccionados, en el marco de una visita del dirigente francés al país cuando era jefe del Palacio del Elíseo. Hollande y Macri recorrieron la Bombonera, entraron al césped y hasta patearon penales en uno de los arcos.

Pero no fue el único "hallazgo" en redes sociales. Es que varios interautas recordaron el encuentro dentre Macri y Macron, allá por 2019, luego de que Francia sea uno de los países que autorizó al FMI el préstamo de 44 mil millones de dólares para la gestión de Cambiemos. En aquel entonces, mientras ocurría el G-20 en Osaka, Japón, los dos mandatarios dialogaron sobre fútbol y el expresidente de Boca vaticinaba un futuro pesimista con la Selección que ya dirigía Lionel Scaloni: "Argentina es un desastre. Tenemos al mejor del mundo y nada".

El pronóstico no se cumplió. Tras esa opinión, la Selección encontró un sistema de juego, conformó un equipo y ganó la Copa América en el mítico Maracaná. Luego, la Finalisima, en Wembley, ante Italia, y alcanzó la final del Mundial.

Además, días atrás -en su extensa estadía en Qatar- Macri se enojó por ser tildado de mufa y aseguró que Croacia "es el mejor equipo del Mundial". Horas más tarde, la Selección venció 3 a 0 al equipo europeo y se clasficó a la final de Mundial.

Un historial que alimenta la fama

Los más memoriosos recuerdan que Macri visitó al plantel de Jorge Sampaoli en la previa de Rusia 2018. Aquel equipo apenas ganó un partido y se fue eliminado en octavos de final. Antes de esa Copa, el entonces mandatario estuvo en Estados Unidos, Países Bajos, Chile, Italia y Paraguay. Los cinco países peleaban por clasificar al mundial de Rusia. Ninguno lo logró.

Antes de eso, en 2016, cuando ocupaba la Casa Rosada, Macri amagó con viajar a los Estados Unidos para la final de la Copa América del Centenario contra Chile. No fue, pero saludó a Lionel Messi por teléfono antes del partido. La Selección perdió por penales y Messi falló el suyo.

De cara al partido con México, los más fervorosos creyentes en la mala surte apuestan no tanto a una mejora en el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni como a un acto de fe: no solamente que Macri no vaya a la cancha, también recuerdan que se sacó una foto con Gerardo "Tata" Martino, el entrenador de México.

En 2016, Macri recibió en la Casa de Gobierno a la selección femenina de hockey sobre césped. Las Leonas eran grandes candidatas al oro olímpico en los Juegos de Río de Janeiro y se volvieron sin medalla.



Por fuera del ámbito deportivo, Macri también acumuló episodios que lo señalan como portador de la mala suerte. A fines de 2021 se reunió con Vitalik Buterin, creador de la criptomoneda Ethereum. El encuentro fue divulgado por el propio expresidente en las redes. Ethereum se desplomó en el mercado en los siguientes días y las redes responsabilizaron a Macri.

