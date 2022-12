La tarde noche de Cañuelas fue el marco para un nuevo encuentro de la Liga de Intendentes del Conurbano. Un colectivo compuesto por los jefes distritales de la primera y tercera sección electoral, el conurbano densamente poblado y un cuarto cordón en crecimiento que entrelaza un vínculo cada vez más próximo a serlo.

En el distrito gobernado por Marisa Fassi, las 19 horas fue el punto de inicio para una reunión que derivó en cena y conversaciones de peso. Con más de 20 municipios representados en la mesa, los temas fueron las perspectivas alrededor del futuro electoral del Frente de Todos luego del renunciamiento de Cristina, luego de que Alberto Fernández planteó su deseo de conducir la unidad hacia el 2023, luego de que Jorge D’Onofrio hablara de un Sergio Massa presidenciable.

En una jornada envuelta por las negociaciones finales del presupuesto bonaerense, la continuidad de charlas alrededor de los recursos para los municipios también se hizo presente en Cañuelas. Las dudas que predominaban giraban en todo al modo en que arribarían los fondos provinciales a los distritos. Según pudo reconstruir este diario, el tema mereció importancia en las dicusiones por su valor en sí mismo y por su impacto justo cuando los intendentes ya están planificando el año electoral de 2023 que empieza el mes que viene.

“Surge la necesidad de pedir más fondos”, argumentó una voz autorizada en el encuentro. La economía apremia de cara al 2023. Para reforzar los desembolsos, la reserva parece estar en las negociaciones directas con el gobierno nacional. “Hay conformidad total con lo que llega de Nación”, comentaron en relación al rol de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Si no hay sorpresas de último momento, la legislatura provincial se dispone a aprobar la Ley de Presupuesto e Impositiva el día de hoy. El ministrode Hacienda y Finanzas Pablo López, en conjunto con los demás representantes del oficialismo durante las negociaciones con la oposición, conformaron los acuerdos para que el monto conjunto entre el Fondo de Infraestructura Municipal y el Fondo de Seguridad arribe a 57.500 millones de pesos.

Sobre los desembolsos, este medio confirmó que el acuerdo es “contar con un adelanto del 30 por ciento en marzo, 10 por ciento en abril, y el restante 60 por ciento conforme a la presentación de los avances de obra”, aseguró un miembro de la Cámara alta provincial.En el marco de celebrar la “consolidación” de un espacio que se junta metódicamente cada 15 días, el eje principal fue el respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, y una frase que por repetida a lo largo de la cena no deja de ser conducente para lo que se avecina: “Cristina es víctima de la mafia". Sobre las palabras de Alberto Fernández no hubo mayores apreciaciones y la focalización estuvo en evaluar el escenario si Cristina no está en la boleta.

Buenos Aires/12 consultó acerca de la candidatura de Axel Kicillof. "Está claro que él quiere seguir y para eso ser candidato en la Provincia", fue la respuesta. Y un hincha de Boca de los que participó comparó a la vicepresidenta con Juan Román Riquelme. “Si te llama Cristina es cómo que te llame Román, ¿cómo le vas a decir que no?”, se preguntó.

Estuvieron presentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y ex intendente de Navarro, Santiago Maggiotti; el jefe de Gabinete, Martin Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Achaval (Pilar), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Nicolas Mantegazza (San Vicente), Mayra Mendoza (Quilmes), Mariano Cascallares, diputado provincial (Almirante Brown), Mariel Fernandez (Moreno), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Javier Osuna (Gral. Las Heras), Facundo Diz (intendente interino de Navarro), Juan José Fabiani (intendente interino de Almirante Brown), Fabián Cagliardi (Berisso) Hernán y Zurieta (Punta Indio), Carlos Ranil (Escobar), Gastón Granados (Ezeiza), Blanca Cantero (Presidente Peron), Leonardo Boto (Lujan), y Gustavo Arrieta, titular de Vialidad provincial, ex intendente de Cañuelas y anfitrión conjunto con Marisa Fassi.