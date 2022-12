El gobernador Omar Perotti participó ayer en Rosario del ciclo de conversaciones “Más allá de la grieta. Biotecnología en la Argentina”, convocado por la Fundación Fundar. Del encuentro participó también el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro, el intendente Pablo Javkin y otros referentes de la política provincial y nacional.

Perotti participó del panel “La Bioeconomía como estrategia de desarrollo federal”. Durante su gobierno -expresó- “el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología creció presupuestariamente, y obviamente también el área de Ciencia y Tecnología, es más, si en este momento estaría arrancando la gestión, el Ministerio no se llamaría Producción, Ciencia y Tecnología, se llamaría Ciencia, Tecnología y Producción, y creo que este es el cambio cultural al que tenemos que estar llevando la discusión de la Argentina hoy, y la fijación de las políticas públicas”.

“Eeste sector es el que va a generar las mayores facturaciones en los próximos años, es el que vuelve a poner a la Argentina en los niveles de la frontera del conocimiento y en la discusión de un actor real, concreto y visible, y creo que ese es uno de los activos a cuidar, y se lo cuida, valora y enriquece con la fijación de la política pública, dándole tranquilidad al sector, sacándole los ruidos de las disputas estériles, haciendo el mayor esfuerzo para el reconocimiento de todos, sumándolos e integrándolos, creo que allí tenemos el mayor desafío”.

“La política tiene que ser el resguardo de este sector -prosiguió el mandatario santafesino-, la política con mayúsculas, tomando a la ciencia y la tecnología como el elemento que le marca a la Argentina una nueva oportunidad de desarrollo. Y en ese marco de desarrollo, creo que es central hacernos cargos de las cosas que sí podemos resolver nosotros, y no inmovilizarnos por algunas otras variables que no manejamos”.

Al respecto, Perotti sostuvo que no manejamos “el dólar, el conflicto de la cuestión política que está empantanada, la posibilidad de los insumos, etc. Sí manejo el presupuesto, recursos, prioridades, la posibilidad del diálogo con cada uno de los actores concretos del sector científico-tecnológico, el vínculo de las universidades, los institutos. Hay que tratar de sacarlos de esa preocupación cotidiana, despejar eso, y generar la confianza desde que cada uno de los actores puedan expresarse: cuando sacamos el ruido, se suma mucha gente, y creo que esa es nuestra colaboración”.

A su turno, Wado De Pedro señaló: “Siempre digo que el funcionamiento de las compañías no puede depender del resultado de una elección. Tenemos que tener un modelo productivo argentino, un modelo de desarrollo sustentable base que cada uno de los gobiernos que gestionen tengan que respetar”. “Uso el ejemplo del Plan de Desarrollo Federal para decir que nos podemos poner de acuerdo en una matriz productiva. Nos podemos poner de acuerdo en un plan de desarrollo sustentable y que las fuerzas políticas compitan para ver quién mejora, quién redistribuye o pequeñas diferencias que no tengan que ver con desarmar en cuatro años lo que costó una cultura y un sistema científico tecnológico.” “Soy optimista. Creo que estamos en un nivel de definición que nos permite pensar a las nuevas generaciones un acuerdo para que Argentina funcione con el campo, con la industria y con la ciencia. Utilizar la ciencia y tecnología como puente para generar sobre todo políticas sustentables que nos permitan dejarle a las futuras generaciones un mundo y un país un poquito mejor”.

A su turno, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, dijo que en la provincia “pensamos en una estrategia 360: la ciencia no es lineal, no tiene etapas, la ciencia tiene desafíos y oportunidades, entonces trabajamos sobre esas necesidades y a partir de ahí construimos las oportunidades. Invertimos en estas políticas 360, sin aristas, no lineales, y trabajamos en inversiones duras, como son infraestructura, programas de investigación de mediano y largo plazo, equipamiento, y por otro lado este segmento que es el trabajo sobre la persona, porque el ecosistema necesita eso, necesita vincularse”.

Asimismo, Baima comentó que “también descubrimos que había algo muy potente en la provincia y que todavía no lo teníamos mapeado, que es un triángulo que se da, que para nosotros es el triángulo de la ciencia de la vida, que está dado por Santa Fe, Rosario y el corredor Sunchales-Rafaela, donde se encuentran esas tres dimensiones o drivers, que son el talento, la infraestructura y el financiamiento”.

“Para nosotros este hub es la manera de ofrecer algo distinto para poder crecer, para que puedan radicarse en la provincia de Santa Fe, producir valor, conocimiento, contar historias de vida, que es lo que finalmente queremos. Esta es una nueva generación de políticas públicas, donde ponemos al centro a la persona, y en ese sentido esa caja de herramientas que tiene hoy la provincia, en esos incentivos, es lo que va a motorizar a los diferentes actores”, concluyó la funcionaria.

En tanto, el ceo de Bioceres, Federico Trucco, aludió “a la historia del campo, la innovación, que viene de los pioneros, y que de alguna manera trajo la siembra directa, la biotecnología es una forma ingenua, nos mete en la sociedad del conocimiento, en el mundo de los negocios, en el mercado de capitales. Yo creo que la forma que tenemos hoy de generar divisas a través de la biotecnología o de las exportaciones biotecnológicas, no necesariamente con bienes y servicios, sino es construyendo activos intangibles que pueden ir al mercado de capital y materializar hoy una expectativa futura”.

Trucco valoró que “hay algo que tiene el Estado y la conversación pública, que no necesita de capital pero que es súper contundente, que es darnos un marco normativo” y graficó que “si la inteligencia artificial pudiera tener una personería jurídica, radicarse, tener un Cuit en la Argentina, pagar impuestos: ¿Qué pasaría con la masividad de riqueza que generan hoy las computadoras a nivel mundial? ¿Podríamos lograr que parte de eso esté acá? Tenemos que provocar salir de la conversación de coyuntura”, invocó.

De la actividad también participaron el intendente Pablo Javkin, el senador nacional, Martín Lousteau; el diputado nacional, Facundo Manes; el presidente de Fundar, Sebastián Ceria; el director ejecutivo Fundar, Martín Reydó; el director del Área de Recursos Naturales Fundar, Carlos Freytes; la científica Raquel Chan; por el Conicet, Hugo Menzella; y la directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Grupo Insud, CONICET, Graciela Ciccia, entre otros.