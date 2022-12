El gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; y el intendente local, José Castro; dieron inicio a los trabajos sobre el tramo de la Ruta 3 que duplicará su calzada y mejorará la calidad de vida y la seguridad de los más de 6700 vehículos que la transitan diariamente.



“Muchas veces se discute sobre la autonomía: esta es una obra que requiere de trabajo articulado y demuestra que nadie se salva solo, sino que todos estamos juntos en el mismo barco”, remarcó Kicillof haciendo a alusión a la confluencia estratégica entre municipios gobernados por distinto color político. Esta obra cambiará las condiciones del trayecto de la Ruta Nacional 3 entre San Miguel del Monte, gobernada por José Castro de Juntos por el Cambio, y General Belgrano, también gobernado por la coalición opositora al gobierno provincial.

En sintonía con un discurso que hizo eco en el trabajo mancomunado de los distintos estamentos del Estado, el Kicillof celebró que “a partir de un plan vial integrado que impulsamos con el apoyo del Gobierno Nacional estamos avanzando en la transformación de una ruta que le va a cambiar la vida a la provincia de Buenos Aires”. El Gobierno Nacional invierte $7.708 millones para la construcción de una nueva calzada paralela a la ya existente en el tramo San Miguel del Monte – Gorchs, partido de Gral. Belgrano.

“Si no hay conectividad, caminos y autopistas, no solo no se puede movilizar la producción, sino que se aísla a las localidades del interior”, explicó el gobernador, y agregó que “esta obra y la mejora en los accesos, va a permitir también más turismo en Monte y la posibilidad de proyectar hacia adelante”. Mediante la creación de 150 empleos directos, los trabajos consisten en la creación de una traza de dos carriles, banquinas pavimentadas e internas, con iluminación LED en todas las intersecciones, e incluyen la generación de 11 puentes.

Este es el tercer tramo que se inicia para convertir en autovía la Ruta 3. Semanas atrás este medio publicó los trabajados que se están realizando sobre la misma ruta, pero en la zona de Las Flores y el valor estratégico de su cambio luego de haber sido una obra paralizada durante la gestión de Maria Eugenia Vidal. El proyecto incluye 14 tramos sobre 247 kilómetros con el objetivo de brindar mayor seguridad vial y agilizar la producción y comercialización.

Kicillof recordó que “desde el principio me opuse a la múltiple estafa de las PPP -Participación Público Privada- porque eran un negocio para unos pocos: endeudaban al país, salían tres veces más caras y brindaban la concesión privada durante 30 años”. En continuidad con este análisis, el titular de Vialidad provincial, Gustavo Arrieta, desatacó que “hemos transitado un camino para terminar con las PPP, un mecanismo que durante tres años no pudo construir ni el dos por ciento de estas obras que había prometido el Gobierno anterior”, y condenó la modalidad de contratación porque “eran contratos caros y malos para los usuarios, para las políticas públicas y los contratistas, pero un extraordinario negocio para bancos, estudios de abogados y consultoras”.

Al momento de su palabra, el ministro Gabriel Katopodis señaló que “esta es una de las obras que define qué tipo de crecimiento y desarrollo queremos para la Argentina”, y no dudó en remarcar que, “no son palabras de ocasión y discursos, las obras ya están en marcha y marcan que hay un rumbo y un horizonte de grandes oportunidades para la provincia de Buenos Aires y el país”.

Finalmente, el intendente local, José Castro, agradeció por las gestiones realizadas por la provincia para poder contar con esta mejora en la Ruta Nacional N°3. “Las obras viales son fundamentales para el crecimiento de los distritos y el transporte de la producción, pero la construcción de autovías son importantes, sobre todo, para evitar accidentes y salvar vidas”, señaló el jefe distrital de Juntos por el Cambio.



Ampliación de la Escuela Técnica Nº1

Luego de cerrar el acto a la vera de la ruta, Axel Kicillof inauguró las obras de ampliación de la Escuela Técnica Nº1 ‘Ricardo Güiraldes’. “Somos un Gobierno que cree en la educación pública y en la escuela técnica para transformar a la sociedad y prepararla para ser parte de una provincia y un país más desarrollados”, expresó el mandatario provincial.

Con el acompañamiento del jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación, Pablo Urquiza; y el director de la institución, Maximiliano Giuliano, el gobernador habilitó nuevos y mejorados espacios para la escuela. Con una inversión de 28 millones de pesos, se construyeron cuatro nuevas aulas en la planta alta del establecimiento, de las cuales una funciona como laboratorio tecnológico, se equiparon las salas con mobiliario de la fábrica provincial, y volvió a estar operativo el SUM y la biblioteca.

“Frente a los sectores que creen que el Estado limita y persigue, nosotros impulsamos las obras que sirven para garantizar el derecho a la salud, a la educación y a una vida digna en el interior y en toda la provincia de Buenos Aires”, sentenció Kicillof. Por su parte, Giuliano, el titular de la que resulta ser la única escuela técnica del distrito, agradeció y reflexionó que “somos conscientes de los esfuerzos que se deben hacer para acceder a todo lo que hoy nos brinda un Gobierno presente, que les garantiza a los chicos la infraestructura, las herramientas y la tecnología para seguir formando técnicos de calidad”.