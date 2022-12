La película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, fue preseleccionada para competir por el Oscar 2023 en la categoría Mejor Film Internacional. El largometraje protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani está entre los quince finalistas de su categoría, según anunció este miércoles la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

El próximo 24 de enero, cuando se anuncien todas las nominaciones, se sabrá si la producción argentina queda entre los cinco largometrajes con posibilidades de ganar la estatuilla dorada el 12 de marzo, en la ceremonia que se llevará adelante en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Analistas de Hollywood y diversas publicaciones especializadas, como el portal IndieWire, señalan que Argentina, 1985 tiene muchas posibilidades de pasar a esa ronda, el escalón inmediatamente anterior para poder alzarse con la tercera estatuilla para una producción nacional luego de La historia oficial (en 1986) y El secreto de sus ojos (en 2010).

La película de Mitre, la más vista en el año del cine nacional, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo -interpretados por Darín y Lanzani, respectivamente-, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar.

Argentina, 1985 también representará al país en los Premios Goya que entrega la Academia de Cine de España, y viene de realizar un amplio recorrido de festivales internacionales desde su premier mundial en la última edición del Festival de Venecia, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en donde se alzó con Premio del Público, el Festival de Cine de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre muchos otros.

El resto de las candidatas preseleccionadas por la Academia de Hollywood en la categoría Mejor Film Internacional son: EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur), Cairo Conspiración divina (Suecia), Corsage (Austria), Close (Bélgica), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Pakistán) y Saint Omer (Francia).

De este grupo, las rivales más poderosas del film argentino son dos producciones de Netflix, que actualmente se pueden ver en la plataforma de la N roja: la alemana Sin novedad en el frente, por su fuerte mensaje antibelicista, y Bardo, del mexicano Alejandro González Iñárritu, múltiple ganador del Oscar, en el 2015 por Birdman (mejor película, director y guion) y al año siguiente por El renacido (Oscar al mejor director).

También tienen fuertes chances otras dos películas que el público porteño pudo conocer hace pocos días atrás en la Semana del Cine del Festival de Cannes, en el cine Gaumont: la belga Close, del joven Lukas Dhont, que narra un relato de iniciación, y el estilizado policial coreano Decisión de partir, de Park Chang-wook. Ambos títulos se fueron de la Croisette con sendos premios.

Esta lista corta de 15 títulos que acaba de anunciar la Academia de Hollywood sale a su vez de las 92 postulantes originales, una por cada país. Un “film internacional”, según la definición de la Academia de Hollywood, es una película de largometraje (más de 40 minutos) producida fuera de los Estados Unidos con una pista de diálogo predominantemente (más del 50%) que no está en inglés. Se invitó a los miembros de la Academia de todas las ramas (sean directores, intérpretes, montajistas o vestuaristas) a optar por participar en la ronda preliminar de votación. Eso sí: debían cumplir con un requisito mínimo de visualización para ser elegibles para votar en la categoría.

Junto con las candidatas a Mejor Film Internacional, la Academia de Hollywood anunció también los títulos preseleccionados –las llamadas “shortlists”, listas cortas– de una decena de categorías de los premios Oscar: Documental, Maquillaje y peinados, Efectos visuales, Sonido, Música y Canción originales, más las tres categorías de cortos: Animación, Documental y Ficción.